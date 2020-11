DIRETTA Sci alpino, tabellone femminile Lech LIVE: Bassino e Brignone vogliono brillare, Gut-Behrami e Vlhova le favorite

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della fase finale del parallelo di Lech, Austria, valevole per la Coppa del Mondo femminile 2020-2021 di sci alpino. Dopo le qualificazioni disputate nel corso della mattinata, è tempo di dare il via alla spettacolare fase finale con le sciatrici che saranno suddivise in una sorta di tabellone tennistico. Si inizierà alle ore 17.45 e lo spettacolo, ne siamo certi, non mancherà.

Le sedici migliori partecipanti (per somma di tempi) sono passate alla fase finale, e non più trentadue come succedeva fino ad un anno fa. Si partirà in notturna, in una sorta di tabellone tennistico dove la prima sfiderà l’ultima qualificata e così via, in due manche, con cambio di tracciato, in modo da pareggiare possibili differenze tra il percorso rosso e il blu. A quel punto si proseguirà con la fase ad eliminazione diretta fino alla finale, sempre su due manche. Le eliminate negli ottavi parteciperanno al tabellone dal 9° al 16° posto, chi uscirà nei quarti concorrerà per il 5°-8° posto, Le italiane al via saranno solamente due: Marta Bassino (che se la vedrà contro l’austriaca Katharina Liensberger) mentre Federica Brignone sfiderà un’altra austriaca, Franziska Gritsch. Non ce l’ha fatta, invece, Sofia Goggia. Nella fase a tabellone tennistico, Lara Gut-Behrami, testa di serie numero uno, sfiderà proprio Coralie Frasse-Sombet, quindi Sara Hector se la vedrà con Katharina Truppe, mentre a Petra Vlhova toccherà Adriana Jelinkova.

La fase finale del parallelo di Lech valevole per la Coppa del Mondo maschile 2020-2021 inizierà alle ore 17.45. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Circo Bianco al femminile.

Foto: Lapresse