Sci alpino, Petra Vlhova fa tris nel parallelo di Lech. Quinta Marta Bassino, che rimpianti per Brignone

Petra Vlhova non si ferma più e concede il tris. Dopo le due vittorie negli slalom di Levi, la slovacca conquista il successo anche nel parallelo di Lech, l’unico di questa stagione di Coppa del Mondo, oltre a quello che si vedrà ai Mondiali di Cortina. Una vittoria che permette a Vlhova di allungare già in maniera decisiva in classifica generale di Coppa del Mondo, sfruttando anche i risultati negativi delle avversarie e le assenze di due rivali come Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin.

La slovacca ha sconfitto nell’ultimo atto l’americana Paula Moltzan, al suo primo podio della carriera in Coppa del Mondo. Una finale totalmente dominata da Vlhova, che si è imposta nella prima run e poi ha sfruttato l’uscita dal percorso nella seconda della statunitense.

Loading...

Loading...

Vlhova anche molto fortunata nel suo percorso. La slovacca infatti ha superato agli ottavi per solo 4 centesimi l’olandese Adriana Jelinkova, dopo che quest’ultima si era imposta nella prima run. Un copione che si è ripetuto anche nei quarti di finale nello scontro con Federica Brignone, che aveva vinto la prima manche e poi è stata battuta sul traguardo dalla slovacca sempre per soli quattro centesimi.

Addirittura è solo uno il centesimo che ha separato Vlhova e Sara Hector in semifinale, con la svedese beffata proprio sulla linea del traguardo. Hector poi non è riuscita nemmeno a consolarsi con la finalina per il terzo posto, venendo battuta da una ritrovata Lara Gut-Behrami, che ha superato la sciatrice scandinava per 34 centesimi.

Quarti di finali fatali anche per Marta Bassino. La piemontese è stata sconfitta proprio dall’americana Paula Moltzan per soli 8 centesimi, dopo che aveva chiuso la prima manche in vantaggio di 22 centesimi. La nativa di Cuneo ha comunque ottenuto punti importanti per la classifica generale, chiudendo al quinto posto battendo prima l’austriaca Elisa Moerzinger e poi la norvegese Thea Louise Stjernesund. Settimo posto finale, invece, per Federica Brigone, che ha mancato il derby con Bassino per una caduta nella sfida con Stjernesund.

Foto: LaPresse