Sci Alpino, Federica Brignone: “Ho dimostrato di esserci, ho messo in pista la cattiveria giusta”

E’ stata la slovacca Petra Vlhova, per la terza volta consecutiva, a essere la primattrice sulle nevi della Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Vlhova si è aggiudicata, infatti, il parallelo di Lech (Austria), davanti alla strabiliante americana Paula Moltzan e alla svizzera Lara Gut-Behrami. Le azzurre hanno risposto presente: Marta Bassino ha concluso in quinta posizione, mentre Federica Brignone si classificata in settima piazza.

Una buona prova per loro, che hanno messo sulla pista tante determinazione. Punti importanti, soprattutto in chiave classifica generale, tenendo conto però della slovacca che nelle discipline tecniche è molto in forma. In questo contesto bello il confronto nei quarti di finale tra Brignone e Vlhova con quest’ultima che l’ha spuntata per pochi centesimi: “Mi ha fregato il grande errore nella partenza con la Vlhova. Stasera sciavo veramente bene, ma non è il tempo che conta in questa gara. L’errore che ho fatto mi ha fatto scendere nel tabellone delle perdenti ed è andata così. Comunque ho dimostrato di esserci e di aver messo in pista la cattiveria giusta che mi servirà per la stagione. Adesso spero di riuscire a fare un po’ di allenamento in superG la prossima settimana, perché voglio sistemare un paio di cose. Però se scio come oggi ci sono e dalla prossima settimana comincia veramente la stagione e bisognerà andare davvero forte” (fonte: FISI).

Foto: LaPresse