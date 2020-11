Sci alpino oggi, Parallelo femminile Lech 2020: orari, tv, pettorali di partenza, programma

La Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021 dà l’arrivederci al prossimo anno a Levi e si trasferisce in Austria, più precisamente a Lech, per il gigante parallelo femminile. Dopo i due slalom dello scorso fine settimana vinti con pieno merito da Petra Vlhova, le protagonista del Circo Bianco al femminile tornano in azione con il primo parallelo della stagione.

A Lech vedremo il primo appuntamento di questa prova così particolare che sta prendendo sempre più piede nel calendario. Il programma sarà il consueto: nel corso della mattinata vivremo le qualificazioni per la gara del pomeriggio, con le migliori 16 della classifica che accederanno alla fase finale, che si terrà con turni ad eliminazione diretta al meglio delle due manche.

Sarà una gara davvero vibrante e ricca di grande spettacolo a Lech con Petra Vlhova che andrà a caccia di altri 100 pesanti punti per la classifica generale in una gara nella quale non vedremo al via la sua rivale numero uno Mikaela Shiffrin.

IN TV – Le gare di Lech saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport (227 e 57 dgt) e su Eurosport (Eurosport2 per la gara femminile, Eurosport1 per quella maschile), diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre sarà garantita la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO LECH 2020-2021

Giovedì 26 novembre

ore 10.00 Qualifiche parallelo femminile – diretta su Raisport

ore 17.45 Parallelo femminile (tabellone finale) – diretta su RaiSport e Eurosport2 (211)

I PETTORALI DI PARTENZA DELLE QUALIFICAZIONI

PISTA ROSSA PISTA BLU

1 1 705423 VLHOVA Petra SVK 1995 2 297601 BRIGNONE Federica ITA 1990

2 3 56373 MOERZINGER Elisa AUT 1997 4 299276 BASSINO Marta ITA 1996

3 5 426187 LYSDAHL Kristin NOR 1996 6 56392 GRITSCH Franziska AUT 1997

4 7 565471 HROVAT Meta SLO 1998 8 298323 GOGGIA Sofia ITA 1992

5 9 516280 HOLDENER Wendy SUI 1993 10 426193 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996

6 11 506399 HECTOR Sara SWE 1992 12 565373 ROBNIK Tina SLO 1991

7 13 565401 BUCIK Ana SLO 1993 14 6535773 O BRIEN Nina USA 1997

8 15 56315 TRUPPE Katharina AUT 1996 16 516138 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991

9 17 299624 PIROVANO Laura ITA 1997 18 56388 LIENSBERGER Katharina AUT 1997

10 19 206355 DUERR Lena GER 1991 20 197124 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991

11 21 307493 ANDO Asa JPN 1996 22 426043 TVIBERG Maria Therese NOR 1994

12 23 56253 HUBER Katharina AUT 1995 24 516283 ELLENBERGER Andrea SUI 1993

13 25 155728 DUBOVSKA Martina CZE 1992 26 485802 TKACHENKO Ekaterina RUS 1995

14 27 565320 FERK Marusa SLO 1988 28 415232 ROBINSON Alice NZL 2001

15 29 225518 GUEST Charlie GBR 1993 30 355061 HILZINGER Jessica GER 1997

16 31 405138 JELINKOVA Adriana NED 1995 32 155763 LEDECKA Ester CZE 1995

17 33 196928 WORLEY Tessa FRA 1989 34 56333 MAIR Chiara AUT 1996

18 35 299466 DELAGO Nicol ITA 1996 36 56087 SIEBENHOFER Ramona AUT 1991

19 37 6536392 HURT A.J. USA 2000 38 6295165 ROSSETTI Marta ITA 1999

20 39 206497 FILSER Andrea GER 1993 40 225525 TILLEY Alex GBR 1993

21 41 198016 ESCANE Doriane FRA 1999 42 539927 LAPANJA Lila USA 1994

22 43 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1994 44 516394 SUTER Jasmina SUI 1995

23 45 6295075 DELLA MEA Lara ITA 1999 46 516219 NUFER Priska SUI 1992

24 47 299383 MELESI Roberta ITA 1996 48 516344 KOPP Rahel SUI 1994

25 49 197540 FORNI Josephine FRA 1994 50 425879 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 1991

26 51 185430 HONKANEN Riikka FIN 1998 52 56174 HAASER Ricarda AUT 1993

27 53 539909 MOLTZAN Paula USA 1994 54 206793 DORIGO Fabiana GER 1998

28 55 6536171 HENSIEN Katie USA 1999 56 565491 DVORNIK Neja SLO 2001

29 57 56367 GALLHUBER Katharina AUT 1997 58 315187 IGNJATOVIC Nevena SRB 1990

30 59 516562 RAST Camille SUI 1999 60 516268 WILD Simone SUI 1993

31 61 516437 BISSIG Carole SUI 1996 62 107387 CRAWFORD Candace CAN 1994

32 63 206833 LOIPETSSPERGER GER 2000 64 206761 OSTLER Martina GER 1998

33 65 206837 FLOETGEN Leonie GER 2000 66 485973 SILANTEVA Anastasiia RUS 1998

34 67 6536626 RESNICK Allie USA 2001 68 516560 LINGG Charlotte LIE 1999

35 69 65117 VANREUSEL Kim BEL 1998

LA NOSTRA STORIA

Foto: Lapresse