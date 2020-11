Sci alpino, Lara Gut-Behrami in testa a Lech. Quarta Marta Bassino, passa Federica Brignone

Lara Gut-Behrami centra il miglior tempo nelle qualificazioni del parallelo di Lech (Austria), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2020-2021. Sulla pista denominata Flexenarena, oltre sessanta atlete si sono sfidate in due manche per conquistare i sedici posti disponibili per la fase finale ad eliminazione diretta che prenderà il via alle ore 17.45, con la campionessa elvetica che ha saputo disputare due manche davvero impeccabili. Le assenze di Mikaela Shiffrin e Michelle Gisin hanno permesso maggiori chance per le atlete di seconda fascia, con qualche sorpresa che non è mancata, come le eliminazioni della neozelandese Alice Robinson, della svizzera Wendy Holdener e della nostra Sofia Goggia.

Per quel che riguarda i colori azzurri, passano alla fase finale Marta Bassino, che se la dovrà vedere con la temibile austriaca Katharina Liensberger, mentre Federica Brignone sfiderà l’austriaca Franziska Gritsch. Non passano le qualificazioni Lara Della Mea, 38ma assoluta, e Laura Pirovano, 48ma, mentre non hanno completato la prova Marta Rossetti, Roberta Melesi e Nicol Delago.

Ad aprire il pacchetto delle sedici qualificate troviamo la svizzera Lara Gut-Behrami con il tempo complessivo di 46.52 (23.25 nella prima manche e 23.27 nella seconda), quindi al secondo posto la svedese Sara Hector a 16 centesimi e la slovacca Petra Vlhova a 24. Quarta posizione per la nostra Marta Bassino in 46.77 (23.11 e 23.66), quinta per la statunitense Paula Moltzan a 29, sesta per l’austriaca Franziska Gritsch a 33 centesimi, mentre è settima la norvegese Thea Louise Stjernesund a 38. Ottava l’austriaca Elisa Moerzinger a 0.39 centesimi, nona la norvegese Kristin Lysdahl a 0.40, mentre è decima la slovena Tina Robnik a 46. Chiude in undicesima posizione Federica Brignone con il tempo di 47.11 (23.66 e 23.45), quindi alle sue spalle la polacca Mary Gasienica-Daniel, dodicesima a 64 centesimi a pari merito con l’austriaca Katharina Liensberger. Quattordicesima l’olandese Adriana Jelinkova a 71, quindicesima l’austriaca Katharina Truppe a 73, quindi chiude il gruppo delle qualificate la francese Coralie Frasse-Sombet a 77.

Nella fase a tabellone tennistico, Lara Gut-Behrami, testa di serie numero uno, sfiderà proprio Coralie Frasse-Sombet, quindi Sara Hector se la vedrà con Katharina Truppe, mentre a Petra Vlhova toccherà Adriana Jelinkova.

Foto: Lapresse