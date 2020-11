Parallelo Lech 2020, le pagelle: Vlhova vincente e fortunata. Moltzan sorpresa, le azzurre mancano il podio

Petra Vlhova si prende anche il parallelo di Lech. Continua la striscia di successi della slovacca, che ha battuto in finale l’americana Paula Moltzan. Le azzurre mancano il podio, ma ci sono davvero tanti rimpianti. Le pagelle della gara austriaca.

Petra Vlhova 10: doveva vincere e ha vinto. La slovacca in questa stagione ha dimostrato di saper reggere la pressione, conquistando il suo terzo successo consecutivo dopo Levi. Quando anche la fortuna si mette poi ad aiutarla, per le avversarie c’è davvero poco da fare. Vincente e fortunata, come per quel centesimo a suo favore nella semifinale contro Sara Hector o i quattro contro Brignone e Jelinkova.

Paula Moltzan 9: il parallelo regala sempre grandi sorprese e questa volta è stata l’americana a sfruttare l’occasione. Primo podio della carriera per la giovane statunitense che si conferma in grandissima crescita e che si presenta come una possibile outsider nella stagione tra slalom e gigante.

Lara Gut-Behrami 8: la svizzera ritorna sul podio nelle discipline tecniche dopo quasi quattro anni (terza in gigante a Maribor nel 2017). Una bella ed inaspettata prestazione per l’elvetica, che aveva già stupito nelle qualifiche, dimostrando un grande feeling con la specialità.

Marta Bassino 6,5: salva il salvabile con il quinto posto finale. Un piazzamento che comunque le permette di conquistare punti importanti per la classifica generale, anche se Vlhova scappa via. Purtroppo incrocia una Moltzan scatenata, anche se i rimpianti sono tanti per quei 2 decimi di vantaggio sprecati dopo la prima run.

Federica Brignone 6: mezzo punto in meno solo perchè non è arrivata a fare la finalina per il quinto posto contro Bassino, per colpa di quella caduta contro la norvegese Stjernesund. Un tabellone difficile quello della valdostana, eliminata ai quarti con tanti rimpianti per quei 4 centesimi che hanno permesso a Vlhova di batterla.

Foto: LaPresse