LIVE Sinner-Ruud, ATP Vienna 2020 in DIRETTA: l’altoatesino sfida l’ostico norvegese per accedere al 2° turno

Il programma di Sinner-Ruud – Il tabellone dell’ATP Vienna

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per il 1° turno dell’ATP di Vienna tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud (n.27 del mondo). Sul veloce indoor austriaco torna in scena il giovane altoatesino, dopo aver raggiunto le semifinali del torneo di Colonia II (Germania), sconfitto poi dal tedesco Alexander Zverev (vincitore dell’evento).

Il classe 2001 del Bel Paese continua la propria ascesa, con la classifica a premiarlo (n.43 del ranking). Il desiderio è quello di proseguire la scalata. Jannik però dovrà vedersela contro un giocatore ostico. Ruud in questo 2020 ha compiuto dei passi in avanti notevoli dal punto di vista del gioco e soprattutto sulla terra rossa si è tolto delle grandi soddisfazioni, ricordando le semifinali raggiunte negli Internazionali d’Italia, battendo nei quarti di finale Matteo Berrettini. Un giocatore solido lo scandinavo, abile nel tenere un ritmo costante nel corso dello scambio e molto migliorato coi fondamentali di dritto e di rovescio. In buona sostanza, un tennista che sbaglia poco e concede ancor meno.

Per Sinner, quindi, un altro test probante che può ricordare per certi versi l’incontro già sostenuto a Colonia contro il francese Gilles Simon: una partita snervante per l’azzurrino, capace di imporsi al terzo set, dopo aver perso il secondo 6-0. Vedremo, quindi, come saprà rispondere dal punto di vista nervoso a questo match l’italiano che, nel caso continuasse la propria avventura a Vienna, se la vedrebbe nel turno successivo contro il russo Andrey Rublev, tra i tennisti più in forma del momento.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per il 1° turno dell’ATP di Vienna tra Jannik Sinner e il norvegese Casper Ruud (n.27 del mondo): cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si dovrebbe iniziare alle ore 14.30 circa. Buon divertimento!

