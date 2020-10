Atp Vienna 2020, Jannik Sinner agli ottavi: quante posizioni guadagna? Le proiezioni nella classifica Atp

Jannik Sinner ha brillantemente esordito al tornero ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set, mettendo in mostra un gioco spumeggiante e annichilendo un avversario particolarmente ostico, attuale numero 27 al mondo e bestia nera degli azzurri nell’ultimo periodo. L’altoatesino è stato davvero impeccabile sul cemento indoor della capitale austriaca: nella prima frazione ha sempre tenuto il proprio turno di servizio e si è poi imposto al tie-break; nel secondo parziale è andato avanti 3-0, poi ha subito il controbreak (3-3) ma ha reagito e ha chiuso i conti con grandissima personalità.

Il 19enne ha staccato così il biglietto per gli ottavi di finale, dove incrocerà il fortissimo russo Andrey Rublev (attuale numero 8): Jannik Sinner dovrà superarsi per avere la meglio contro un rivale di quella caratura e guadagnarsi così i quarti di finale, dove potrebbe andare in scena il testa a testa con il padrone di casa Dominic Thiem. Quante posizioni ha guadagnato Jannik Sinner nel ranking ATP grazie al successo odierno? Nessuna, l’azzurro resta in 43ma piazza con 1214 punti all’attivo, non guadagnando nulla perché anche l’anno scorso si era spinto fino agli ottavi di finale a Vienna.

In caso di vittoria su Rublev, si porterebbe a 1259 punti e non guadagnerebbe ancora posizioni, perché il croato Marin Cilic è a quota 1280. Servirebbe volare in semifinale (dunque probabilmente battere Thiem) per volare in zona 37ma posizione (1349 posizione). La top-30 si avvicinerebbe incredibilmente con un approdo in finale (1469 punti, si sarebbe in zona 32mo posto). La vittoria del torneo varrebbe proprio la top-30 con 1669 punti.

