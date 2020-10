Tennis, ATP Vienna 2020: Jannik Sinner convince all’esordio. Sconfitto in due set Casper Ruud

Jannik Sinner vince e convince all’esordio nel torneo ATP di Vienna. L’altoatesino ha superato in due set il norvegese Casper Ruud con il punteggio di 7-6 6-3 dopo un’ora e quarantasette minuti di gioco. Come detto è un successo di valore quello di Sinner contro un giocatore, che è numero 27 del mondo e che dopo la ripresa si è messo in luce con ottimi risultati.

Grandissimo equilibrio e tanta battaglia nel primo set, che dura oltre un’ora di gioco. Sinner si procura tre palle break nel settimo gioco, ma l’altoatesino non riesce a sfruttarle. Nel dodicesimo game Ruud ha un set point, ma il suo dritto in corsa finisce in rete e si va di conseguenza al tie-break. Sinner domina il parziale, allungando sul 5-2 e poi chiudendo sul 7-2.

Sinner parte meglio nel secondo set e strappa il servizio al norvegese nel secondo game. Jannik allunga sul 3-0, ma nel quinto gioco regala praticamente il controbreak all’avversario complice due doppi falli consecutivi dell’azzurro. Nell’ottavo game, però, Sinner è micidiale in risposta e si procura tre palle break consecutive e sfrutta immediatamente l’occasione, portandosi sul 5-3. L’altoatesino può servire per la vittoria ed il quarto match point è quello decisivo.

Nel secondo turno Sinner affronterà il russo Andrej Rublev, testa di serie numero cinque. Una sfida davvero molto affascinante ed un ulteriore test per l’altoatesino, che affronta uno dei giocatori più in forma del momento e che va a caccia della qualificazione alle ATP Finals.

Foto: LaPresse