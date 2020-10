Tennis, ATP Nur-Sultan 2020: Paul e Tiafoe al terzo turno. Per Andreas Seppi l’americano Mcdonald

Si chiude la terza giornata dell’ATP Nur-Sultan 2020. Il veloce indoor kazako vede la parte bassa del tabellone già ai quarti di finale. Convincente successo dello statunitense Frances Tiafoe, che in una partita tra giovani virgulti elimina la testa di serie numero 2 Miomir Kecmanovic con un eloquente 7-5 6-3 confermando la sua predilezione per il cemento. Con lui incrocerà le racchette Egor Gerasimov, che ha superato Jiri Vesely prendendosi la rivincita della finale a Pune dello scorso febbraio. Il bielorusso trionfa in meno di due ore con il punteggio di 4-6 6-3 6-4.

Continua la marcia di Tommy Paul, giustiziere del nostro Stefano Travaglia al primo turno. L’americano gestisce al meglio il suo match con l’esperto moldavo Radu Albot; dopo aver messo a segno il break decisivo per il primo set nel decimo gioco, passeggia nel secondo, chiudendo la pratica per 6-4 6-0. Ai quarti per lui un osso duro come John Millman: l’australiano, che ha usufruito di un bye al primo turno, ha fatto fuori in due rapidi set l’eterno Fernando Verdasco (6-3 6-4 in 80 minuti).

La parte alta del tabellone ha visto completarsi solo oggi il primo turno. Sarà il padrone di casa Mikhail Kukushkin a sfidare il numero uno del seeding Benoit Paire: il kazako si è imposto in rimonta sull’argentino Federico Delbonis in più di due ore e mezza, con il risultato finale di 6-7 6-3 6-2. Il 32enne rimane l’unico rappresentante dello stato esteuropeo nel torneo: il numero uno nazionale Alexander Bublik crolla sorprendentemente contro Mackenzie Mcdonald per 6-3 6-2 in un’ora e 12 minuti. L’americano, numero 209 al mondo, sarà l’avversario del nostro Andreas Seppi, ultimo azzurro rimasto a Nur-Sultan.

RISULTATI ATP NUR-SULTAN 2020

Tommy Paul b. Radu Albot 6-4 6-0

Frances Tiafoe b. Miomir Kecmanovic 7-5 6-3

Egor Gerasimov b. Jiri Vesely 4-6 6-3 6-4

John Millman b. Fernando Verdasco 6-3 6-4

Mikhail Kukushkin b. Federico Delbonis 6-7 6-3 6-2

Mackenzie Mcdonald b. Alexander Bublik 6-3 6-2

Foto: LaPresse