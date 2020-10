Tennis, ATP 500 Vienna 2020: sorteggiato il tabellone. Jannik Sinner pesca Ruud, poi Rublev e Thiem. Djokovic inizia con Krajinovic

Si è tenuto pochi minuti fa il sorteggio del tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna, ultimo appuntamento prima del Masters 1000 di Parigi-Bercy e anche torneo conclusivo tra gli ATP 500 di questa stagione mutilata dalla pandemia di coronavirus.

Con un campo di partecipazione paragonabile, per buona misura, a quello proprio di un 1000, non sorprende che il sorteggio di Jannik Sinner, beneficiario di una wild card e tuttora in corsa a Colonia, dove giocherà la semifinale con Alexander Zverev alle 19:00, sia di quelli non facili. Di fronte a lui, infatti, c’è il norvegese Casper Ruud, che sulla terra rossa ha raggiunto la semifinale al Foro Italico di Roma e ad Amburgo, ma che non ha eccessivamente brillato sul veloce, perdendo nettamente al terzo turno degli US Open contro una delle migliori versioni di quest’anno di Matteo Berrettini. Tra i due non ci sono precedenti.

Il tabellone di Sinner vede poi un eventuale secondo turno con il russo Andrey Rublev, numero 8 del mondo, che dalla fine del lockdown ha infilato i seguenti risultati: quarti agli US Open, semifinale ad Amburgo, quarti al Roland Garros, vittoria ail 500 di San Pietroburgo, per legittimare il suo status di top ten. Gli eventuali quarti lo vedrebbero di fronte al padrone di casa e vincitore del 2019 Dominic Thiem. Se Lorenzo Sonego riuscisse a qualificarsi, troverebbe uno tra il polacco Hubert Hurkacz, il britannico Daniel Evans (che sfrutta lo special exempt), il canadese Felix Auger-Aliassime o proprio Rublev.

Capitolo Novak Djokovic: il serbo, numero 1 del mondo, che ha deciso di giocare alla Wiener Stadthalle dopo 13 anni, esordirà nel derby con Filip Krajinovic, che ha affrontato e battuto a Roma per la prima volta dopo 10 anni. Al secondo turno troverà uno tra il croato Borna Coric e l’americano Taylor Fritz, mentre in prospettiva il quarto è con il complicato argentino Diego Schwartzman, già suo avversario nella finale degli Internazionali d’Italia. L’eventuale semifinale con il greco Stefanos Tsitsipas (atteso da un tabellone irto di trappole) potrebbe diventare uno dei pezzi pregiati del torneo, qualora si verificasse.

ATP 500 VIENNA: IL TABELLONE

Foto: LaPresse