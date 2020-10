Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con gli ottavi nell’ATP Vienna? Il montepremi completo

Jannik Sinner si è qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna grazie alla bellissima vittoria ottenuta contro il norvegese Casper Ruud, avversario solidissimo ma che non ha minato le certezze del nostro portacolori. L’altoatesino si prepara ora ad affrontare il fortissimo russo Andrey Rublev in un incontro al cardiopalma, in palio i quarti di finale sul cemento indoor della capitale austriaca, probabilmente da disputare contro il padrone di casa Dominic Thiem.

Il 19enne, reduce dalla semifinale di Colonia e dai quarti di finale del Roland Garros, vuole continuare a farsi largo in questo torneo e punta anche alla top-30 del ranking ATP, ma intanto rimpingua il suo conto corrente. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner qualificandosi agli ottavi dell’ATP di Vienna? Il montepremi non è nulla di eclatante, parliamo di 32.755 euro. In caso di passaggio del turno si salirebbe a 41.500 euro, la semifinale garantisce 61.000 euro, la finale vale 85.000 euro, mentre la conquista del trofeo assicura 105.240 euro.

Foto: Lapresse