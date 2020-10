Tennis, Alexander Zverev diventerà papà. L’ex fidanzata: “Non era in programma, lo crescerò da sola”

Alexander Zverev diventerà papà, ma potrebbe non essere una buona notizia per il tennista tedesco. L’attuale numero 7 al mondo, reduce dal doppio successo di Colonia, non ha più rapporti con la ex fidanzata Brenda Patea, la quale ha annunciato la gravidanza in un’intervista concessa a Bild e allo stesso tempo non sembra essere interessata a condividere la custodia del bambino con lo stesso Zverev. La loro relazione, ufficializzata a novembre 2019, si era conclusa tra la primavera e l’inizio dell’estata.

La 27enne Brenda Patea, tedesca di origini romene, ha puntualizzato: “Il bambino non era nei programmi, ma farò di tutto per assicurarmi che cresca in un ambiente armonioso. Sono nella fortunata posizione di poter crescere il bambino da sola. Con Zverev c’è stata una crisi perché abbiamo diversi punti di vista sulla vita. Chiunque viva al fianco di un atleta deve sottostare alla cosa”. L’arrivo di un bebè in una situazione così complicata potrebbe incidere sulla vita del 23enne al di fuori dei campi di tennis e avere delle ripercussioni anche sull’ambito agonistico.

Foto: Lapresse