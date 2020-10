Atp Vienna 2020, Jannik Sinner chi affronterá agli ottavi? Sfida di lusso a Rublev! Data e programma

Jannik Sinner ha sconfitto il norvegese Casper Ruud in due set e si è così qualificato agli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna. L’altoatesino è stato impeccabile contro l’ostico avversario di giornata, ha battagliato game su game nella prima frazione imponendosi nettamente al tie-break e ha poi prontamente allungato sul 3-0 nel secondo set, riuscendo poi a rialzare la testa dopo essere stato ripreso sul 3-3.

Il nostro portacolori si è guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento indoor della capitale austriaca e ora incrocerà il fortissimo russo Andrey Rublev, attuale numero 8 al mondo. Il 19enne azzurro dovrà vedersela contro un fortissimo rivale e dovrà tirare fuori il meglio dal suo tennis per accedere ai quarti di finale, dove potrebbe esserci il testa a testa con Dominic Thiem.

Di seguito la data, il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio di Jannik Sinner-Andrey Rublev, ottavo di finale del torneo ATP 500 di Vienna. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Supertennis, in diretta streaming su supertennis.tv, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

SINNER-RUBLEV, OTTAVI ATP VIENNA 2020: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE:

Orario da definrie Jannik Sinner vs Andrey Rublev

SINNER-RUBLEV: COME VEDERE LA PARTITA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su Supertennis.

Diretta streaming su supertennis.tv.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

