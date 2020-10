Tennis, Novak Djokovic chiuderà il 2020 da numero 1 al mondo. Eguagliato Pete Sampras, vicino il record di Federer

Novak Djokovic ha sconfitto il croato Borna Coric per 7-6(11), 6-3 al primo turno del torneo ATP 500 di Vienna. Si trattava di una partita estremamente importante per il serbo perché, grazie a questo successo molto sofferto (infinito il tie-break del primo set), è certo di concludere la stagione al numero 1 del ranking ATP. Il miglior giocatore in classifica è infatti diventato irraggiungibile da parte di tutti gli inseguitori: anche se dovesse perdere tutte le partite nel prossimo mese e Rafael Nadal dovesse imporsi in tutti gli incontri, la graduatoria non subirebbe modifiche per la posizione di vertice.

Novak Djokovic concluderà l’anno da numero 1 al mondo per la sesta volta in carriera (2011, 2012, 2014, 2015, 2018 i precedenti) ed eguaglia lo storico record di Pete Sampras, capace di chiudere l’anno davanti a tutti per sei stagioni consecutive (1993-1998). Il serbo, reduce dalla sconfitta nella finale del Roland Garros, è sempre più vicino al record di settimane in testa al ranking ATP (gliene mancano 19 per superare le 310 dello svizzero Roger Federer, possibile il sorpasso dopo gli Australian Open).

© e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer