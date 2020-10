Tennis, Fiona Ferro risultata positiva al Coronavirus. Appuntamento al 2021 per la francese

Fiona Ferro ha annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus, aggiungendosi così ad una lunga lista di sportivi ed in particolare di tennisti che hanno contratto il Covid-19 negli ultimi mesi. L’emergente atleta francese classe 1997, vincitrice ad agosto del WTA di Palermo (primo torneo internazionale post-lockdown), ha precisato comunque sul suo profilo Instagram che sta bene e che non presenta attualmente dei sintomi acuti. Reduce dal miglior periodo di forma della carriera, Ferro ha raggiunto gli ottavi di finale all’ultimo Roland Garros, uscendo sconfitta contro l’americana e futura finalista Sofia Kenin.

“Ciao a tutti, spero che voi stiate bene. Oggi sono risultata positiva al test per il COVID-19. Seguirò le raccomandazioni dei dottori e mi metterò in isolamento per una settimana. Al momento sto bene e non presento sintomi acuti“, ha scritto la 23enne transalpina. Risalita fino al 42° posto nel ranking mondiale, Ferro termina così la sua stagione 2020 (non era comunque iscritta a Linz) e può cominciare a proiettarsi verso un’annata fondamentale per il suo percorso di crescita nel circuito maggiore.

Foto: Lapresse