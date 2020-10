LIVE Sinner-Nadal, Roland Garros 2020 in DIRETTA: l’altoatesino sfida il più forte di tutti sul rosso francese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- NADAL

Sinner-Goffin – Sinner-Bonzi – Sinner-Coria – Sinner-Zverev – La presentazione – Sinner sulla sfida

Loading...

Loading...

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale del Roland Garros 2020 che mette di fronte Jannik Sinner e Rafael Nadal.

Arriva il giorno, per ora, più importante della carriera del diciannovenne altoatesino, che dopo aver acquisito il primato di più giovane italiano di sempre ai quarti di uno Slam sfida l’uomo che, sulla terra rossa di Parigi, ha vinto 97 partite, perdendone soltanto due, quelle contro Robin Soderling negli ottavi del 2009 e Novak Djokovic nei quarti del 2015 (il forfait contro Marcel Granollers del terzo turno 2016 non viene conteggiato come sconfitta).

Per arrivare a questo punto, Sinner ha perso per strada un solo set, il terzo contro Alexander Zverev agli ottavi. Oltre al tedesco, l’azzurro ha sconfitto il belga David Goffin, il francese Benjamin Bonzi e l’argentino Federico Coria. Nadal, invece, è ancora immacolato dopo aver battuto il bielorusso Egor Gerasimov, l’americano Mackenzie McDonald, il nostro Stefano Travaglia e l’altro statunitense Sebastian Korda. Filo rosso del destino: l’ultimo esordiente assoluto, perché Jannik tale è, ad arrivare ai quarti a Parigi si chiama proprio Rafael Nadal (2005).

Per quello che è il match di più alto livello della carriera dell’altoatesino ci sarà una lunga attesa, dovuta all’insolita (ma motivata dal rischio pioggia) decisione di giocare tutte le partite del programma odierno sul Court Philippe Chatrier, da quest’anno dotato del tetto retrattile già in dotazione ai centrali degli altri Slam. Se il rosso è territorio sacro di Nadal, le condizioni indoor, ove si verificassero, possono aiutare Sinner, che si è già allenato in più di un’occasione, in passato, con il 12 volte vincitore dello Slam parigino.

La sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal è prevista come quinto match sul Court Philippe Chatrier, e dunque difficilmente prima delle ore 19:00, dal momento che il programma comincia alle 11:00. I due scenderanno in campo dopo l’altro quarto azzurro di oggi, quello tra Martina Trevisan e la polacca Iga Swiatek: è la terza volta che al Roland Garros un italiano e un’italiana arrivano insieme a questo punto del torneo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse