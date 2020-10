Tennis, Jannik Sinner e il ranking dopo i quarti al Roland Garros: tra i migliori 50 al mondo, mirino sulla top-30?

Jannik Sinner ha regalato grandissimo spettacolo al Roland Garros, dove si è spinto fino ai quarti di finale. L’altoatesino ha surclassato due big come il belga David Goffin e il tedesco Alexander Zverev, andando poi a incrociare il fuoriclasse Rafael Nadal. Il nostro portacolori ha tenuto testa al Re della terra rossa, già trionfatore di questo Slam per ben dodici volte. Il 19enne azzurro ha servito per conquistare il primo set, ha operato un break nella seconda frazione e ha messo seriamente in difficoltà lo spagnolo, uscendo sconfitto per 3-0 a testa altissima. Grazie a questa prestazioni offerte nella capitale fancese, il nostro portacolori si è issato fino alla 46ma posizione del ranking ATP (verrà aggiornato lunedì mattina).

Jannik Sinner ha operato una bella scalata e ha raggiunto il suo best ranking (era stato al massimo numero 68), con in dote 1136 punti. Dove potrà arrivare il tennista italiano entro la conclusione di questa stagione? Il sogno sarebbe quello di entrare in top-30, un obiettivo difficilissimo da agguantare in tempi brevi, ma che potrebbe stuzzicare l’appetito del giovane azzurro. Il 30mo posto è attualmente lontano circa 500 punti e sarà complicato raggiungerlo, bisognerà ottenere un serie importante di risultati di lusso nei prossimi tornei. Jannik Sinner parteciperà sicuramente all’ATP 500 di San Pietroburgo e alle qualificazioni di Colonia 2, mentre è fuori di 9 posti dalle qualificazioni di Vienna (si attendono sviluppi), in attesa di capire quale sarà l’entry list del Masters 1000 di Parigi Bercy.

Foto: Lapresse