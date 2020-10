Roland Garros 2020: Jannik Sinner annichilisce Zverev e vola ai quarti contro Nadal!

Il cielo è azzurro sopra Parigi! Dopo lo strepitoso successo di Martina Trevisan, sempre sul Suzanne Lenglen del Roland Garros 2020, arriva il centro di Jannik Sinner. Una firma d’autore per il giovane altoatesino che, come fatto dalla toscana, si è tolto la soddisfazione di battere un top-10, ovvero il n.7 del mondo Alexander Zverev. Una prestazione notevolissima quella dell’azzurrino che ha saputo fare la partita, costringendo a corse interminabili il teutonico, in balia del gioco dell’italiano. E così sullo score di 6-3 6-3 4-6 6-3 in tre ore e un minuto di partita il n.75 ATP conquista l’accesso ai quarti di finale, dove se la vedrà contro Sua Maestà Rafael Nadal. Vale la pena sottolineare che Jannik raggiunge per la prima volta in carriera un quarto di uno Slam all’esordio, l’ultimo a fare una cosa del genere fu proprio Nadal nel 2005. Per la terza volta nella storia l’Italia piazza un suo rappresentante in questo turno di un Major sia tra gli uomini che tra le donne. Era accaduto nel 1949 e nel 2011, in quest’ultimo caso con Fognini e Schiavone.

PRIMO SET – L’approccio dell’azzurrino, nonostante un vento fortissimo, è ottimale. Colpisce con autorità Jannik sia di dritto che di rovescio e Zverev è costretto a remare da fondo. Il break arriva e a zero nel quarto game. L’italiano ha il merito di tenere i nervi saldi, annullando i tentativi di rimonta di Sascha nel quinto e nel nono gioco, e, annullando sei palle del controbrek in totale, l’altoatesino fa suo il parziale sul 6-3 con 7 vincenti, il 70% dei quindici ottenuti con la prima di servizio e il 50% con la seconda.

SECONDO SET – La musica non cambia e Sinner colpisce con maggior convinzione. Zverev si lamenta delle condizioni climatiche, mentre il nostro portacolori non è affatto scalfito dalla “tempesta parigina”. Anzi, ne mette in scena una lui sul campo di gioco del Lenglen, strappando il servizio nel terzo e nel nono gioco al tedesco e facendo sua la frazione sul 6-3 con 9 vincenti e appena 6 errori non forzati contro i 12 di Sascha.

TERZO SET – Il teutonico tenta una reazione d’orgoglio e al termine di un lunghissimo primo game conquista il break. Sinner però dà sempre l’impressione di avere le armi per far male al rivale da fondo e infatti nel sesto gioco il controbreak si materializza ai vantaggi puntualmente. Poco dopo, però, la tensione gioca un brutto scherzo al 19enne italiano, che perde il servizio e consente all’avversario di portarsi a casa la frazione sul 6-4, non senza fatiche nell’ultimo game. In questo parziale il numero di gratuiti di Jannik è salito notevolmente (22).

QUARTO SET – Quando tutti ci aspettavamo che ora la partita si sarebbe fatta in salita, l’azzurrino smentisce tutti e strappa il servizio a Zverev nel secondo game. Nel successivo, da veterano, gioca i punti pesanti in maniera magistrale e poi non concede più nulla nei turni in battuta. Pura perfezione il 19enne, che calca il palcoscenico di Parigi da attore consumato, concludendo sul 6-3, forte di 39 vincenti e dell’89% dei punti vinti al servizio.

Foto: LaPresse