Roland Garros 2020, Jannik Sinner ci crede: “Per avere una speranza con Nadal dovrò avere il giusto stato d’animo”

Domani sarà la giornata di Jannik Sinner e Martina Trevisan al Roland Garros 2020 di tennis: i due azzurri giocheranno i quarti di finale contro l’iberico Rafael Nadal e la polacca Iga Swiatek. Queste le loro dichiarazioni ieri a fine match ed in conferenza stampa dopo le vittorie sul tedesco Alexander Zverev e sulla neerlandese Kiki Bertens in vista del prossimo turno.

Così Jannik Sinner: “Non mi sono preoccupato, sapevo che per vincere sarei dovuto passare attraverso una partita lunga, lui è uno che resta in tutti i punti. Ho perso il terzo set, però ci può stare. Sono entrato con la mentalità giusta nel quarto set. Non c’è solo una cosa che posso prendere da questa partita, ma sicuramente vedendo come ha reagito, cambiando gioco, posso imparare qualcosa per quando accadrà a me. Non è una superficie su cui ho giocato molto, quindi sono contento di aver fatto quattro buoni match sulla terra e di aver fatto più partite di quanto mi aspettassi. Nel primo set ha chiesto l’intervento medico, ma ero concentrato su me stesso. Se aveva qualcosa mi dispiace per lui, ma non credo abbia giocato così male, sembrava in buone condizioni, nel terzo e nel quarto set ha corso parecchio. Ma credo che sia un ragazzo onesto, e se dice di avere avuto la febbre mi dispiace per lui. Quando giochi con questi giocatori l’importante è entrare con l’atteggiamento giusto. Io mi aspetto una bella partita, so già più o meno quale palla mi arriverà e sono contento di giocare con lui in un torneo, poi vedremo. Non mi sono allenato tante volte con lui, è un giocatore che ti fa giocare tanto e capisce bene i momenti. Mi danno fastidio tutti i giocatori che mi fanno muovere, lui farà questo. Io sarò lì pronto a combattere poi vediamo cosa succederà“.

Queste le parole di Martina Trevisan: “Credo in questo sogno e nei sogni. Ora sono nei quarti di finale al Roland Garros e non riesco a crederci. Sono onorata di giocare su questo campo, contro Kiki Bertens che è una giocatrice fantastica. Non so contro chi giocherò ai quarti di finale, ora mi rilasserò e poi penserò al prossimo match. Volevo ringraziare tutte le persone a casa che mi stanno scrivendo, vi sento vicinissimi anche se sono lontana. Non posso abbracciarvi tutti, ma è come se lo facessi“.

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: LaPresse