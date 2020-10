Roland Garros 2020: Jannik Sinner, arrivano i primi ottavi Slam in carriera! Federico Coria sconfitto in tre set

Jannik Sinner è agli ottavi di finale del Roland Garros per la prima volta in carriera, così come lo è agli ottavi di un torneo dello Slam in generale. L’altoatesino sconfigge con il punteggio di 6-3 7-5 7-5 l’argentino Federico Coria, guadagnandosi in maniera pressoché certa l’ingresso nella top 60 del ranking ATP ed aspettando ora il vincente tra il tedesco Alexander Zverev e Marco Cecchinato, il cui match è stato enormemente ritardato dal quinto set perso dallo svizzero Stan Wawrinka con il francese Hugo Gaston.

Fin dall’inizio le cose che si comprendono sono due: la battaglia è tra i potenti colpi di Sinner e il gioco d’incontro di Coria, che più volte s’inventa proprio con questa modalità vincenti di valore. Nel primo set ci sono quattro break di fila tra secondo e sesto gioco, ma quando l’altoatesino accelera per davvero se ne nota il superiore livello rispetto al fratello di Guillermo, che è così costretto a cedere il primo set 6-3.

Loading...

Loading...

Più aspra la battaglia nella seconda frazione, in cui di nuovo ci sono un paio di servizi strappati a vicenda all’inizio. I game in qualche caso si allungano, ma più spesso rimangono entro i tre minuti di durata. Così accade anche all’undicesimo, che è quello che regala il break a Sinner, in grado di obbligare all’errore Coria con le sue accelerazioni. Nel giro di pochi minuti anche il secondo parziale va all’altoatesino.

Il terzo set vede Coria partire decisamente meglio e l’italiano un po’ più impreciso, non in grado di sfruttare due palle break sul 15-40 del primo game, un’altra nel terzo e poi costretto a cedere il servizio nel quarto, oltretutto a zero. Proprio quando la sfida sembra potersi allungare, arriva però il break di Sinner a 15, con la fattiva collaborazione dell’argentino, che si disunisce e non riesce più a contenere il suo avversario, capace così di vincere cinque giochi consecutivi e l’intero incontro.

A mostrare quel che è stata la sfida del Court 14 c’è un dato che poi è sempre il solito: il rapporto vincenti-errori gratuiti, specchio delle caratteristiche di Sinner e Coria. 44-48 è quello relativo all’italiano, 20-31 per il sudamericano. Quasi tutte simili le altre statistiche, con l’argentino che ha servito anche leggermente meglio (71% contro 67%), ma ha fatto decisamente meno punti con la prima (52% contro 64%).

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TENNIS

giandomenico.tiseo@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse