Roland Garros, Jannik Sinner: “Non ho vinto niente, esco a testa bassa. Con Nadal dovevo sfruttare le occasioni”

E’ uno Jannik Sinner dispiaciuto e forse anche troppo severo con se stesso, quello che parla al termine della sconfitta nei quarti di finale del Roland Garros contro Rafael Nadal. Una prestazione di livello per il giovane azzurro, che ha tenuto testa per due set allo spagnolo, rischiando di vincere almeno uno dei due, se non addirittura entrambi, visto che si trovava avanti di un break sia nella prima frazione che nella seconda.

Il futuro è certamente dalla parte del nativo di San Candido, che, comunque, non vuole assolutamente entrare in questo argomento in conferenza stampa: “Non sono uno che guarda le cose in questo modo pensando che in futuro posso diventare un giocatore ai vertici del tennis mondiale. La verità è che non ho ancora vinto nulla nella mia carriera, solo la Next Gen, un torneo, poi nient’altro. Devo uscire di qui a testa bassa e lavorare di più, continuare a fare quello che ho fatto. Ho una buona squadra e vedremo dove sarò tra dodici mesi”.

Passando al match, con l’azzurro che ha rimpianti per essere stato avanti nei primi due set: “Ho avuto le mie possibilità sia nel primo che nel secondo set, ma non le ho sfruttate nel modo migliore. Poi quando sei sotto di due set e ti prendi una pausa contro di lui, diventa tutto più difficile”.

Foto: LaPresse