VIDEO Sinner-Nadal Roland Garros 2020: highlights e sintesi. L’azzurro dà spettacolo e spaventa lo spagnolo

Jannik Sinner saluta il Roland Garros 2020 tra gli applausi e dopo aver perso con onore contro Rafael Nadal. Lo spagnolo si è imposto in tre set con il punteggio di 7-6 6-4 6-1. Restano i rimpianti all’azzurro per un primo set sfuggito al tie-break e per il quale era andato a servire sul 6-5 in suo favore. Anche nel secondo l’altoatesino si è trovato avanti di un break, ma lo spagnolo ha dimostrato tutta la sua immensa classe. Qui di seguito gli highlights di un bel quarto di finale.

HIGHLIGHTS SINNER-NADAL 0-3

Foto: LaPresse