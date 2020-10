Roland Garros 2020: Rafael Nadal vs Jannik Sinner. Il re egemone sfida il principe: un match che farà bene all’azzurro

L’emozione è davvero molta e quanto fatto da Jannik Sinner è qualcosa di molto importante: sconfiggere la testa di serie n.6 del Roland Garros 2020 Alexander Zverev con qualità e grande autorevolezza vale davvero molto. 6-3 6-3 4-6 6-3 lo score in favore del giovane altoatesino e qualificazione ai quarti di finale conquistata. Il più giovane spingersi così in là nel torneo da Novak Djokovic nel 2006 e il primo a farlo alla prima partecipazione da quando ci riuscì Rafael Nadal nel 2005. Proprio il maiorchino sarà l’avversario dei primi quarti parigini di Sinner. Il classe 2001 è il più giovane italiano di sempre ai quarti di un Major con margine sui quasi 21 anni di Cristiano Caratti all’Australian Open 1991.

Guardando a quel che sarà contro Rafa non è facile fare previsioni. Non si sa se Sinner sarà in grado di adattarsi al ritmo di un campionissimo come il maiorchino, per di più nel suo “giardino di casa”. Del resto, dodici vittorie in questo torneo qualcosa vogliono anche dire. Jannik però potrà solo che giovare di affrontare il “Sindaco di Parigi”, continuando il proprio studio da campione, giunto già a buon punto, come il riscontro odierno certifica.

Il ragazzo allenato da Riccardo Piatti è dotato non solo tecnicamente, ma anche mentalmente. La prova di oggi, su un campo prestigioso come il Suzanne Lenglen, ha evidenziato quanto lo “strumento” tra le due orecchie sia particolarmente sviluppato. Assorbire quindi le emozioni di una sfida contro Rafa, sul Philippe Chatrier, sarà super esaltante per lui che avrà grandi motivazioni per dare tutto se stesso e nello stesso tempo carpire l’approccio determinato e mai domo del suo titolato avversario.

In questo contesto, verrebbe da dire che comunque vada sarà un successo perché in un modo o nell’altro dal confronto il ragazzino italiano qualcosa trarrà per un futuro, si spera, luminoso e super competitivo.

Foto: LaPresse