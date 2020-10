Roland Garros, Rafael Nadal: “Sinner è un talento. E’ pericoloso giocare con questo freddo”

Rafael Nadal ha raggiunto la semifinale al Roland Garros, superando nei quarti di finale Jannik Sinner. L’altoatesino, però, ha messo in difficoltà il dodici volte campione dello Slam parigino, che ha voluto fare i complimenti al tennista italiano in conferenza stampa. “Un giovane talento, con tanta tanta forza e un’ottima velocità. E’ stata davvero dura nei primi due set e soprattutto alla fine del primo. Colpiva la palla molto forte e con il freddo le palle hanno meno rotazione”

Un match quello tra Sinner e Nadal terminato solo a tarda notte. Lo spagnolo ha criticato l’organizzazione del Roland Garros: “Il problema è il tempo. Non è l’ideale finire all’01.25. Il problema principale è che fa freddo e credo che sia pericoloso per il corpo. I calciatori giocano a queste temperature ma sono sempre in movimento. Non capisco perché hanno messo cinque partite nel Chatrier, era prevedibile che sarebbe successo ciò che poi è accaduto”

Loading...

Loading...

Il prossimo avversario del maiorchino sarà l’argentino Diego Schwartzman, che ha battuto Nadal a Roma: “Arriva al match con molta fiducia, mi ha battuto a Roma e questo è un vantaggio per lui. Le condizioni qui sono più favorevoli al suo stile di gioco. Cercherò di fare del mio meglio. Cercherò di fare qualcosa di diverso da quello che ho fatto a Roma. Sono le semifinali del Roland Garros e non può essere facile”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: LaPresse