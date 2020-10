LIVE Sinner-Nadal 6-7 4-6 1-6, Roland Garros 2020 in DIRETTA: finisce il torneo dell’azzurro, l’iberico in semifinale con Schwartzman

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- NADAL

LA CRONACA DI SINNER-NADAL

Un saluto, dunque, a tutti i lettori di OA Sport e buonanotte.

Si chiude così il torneo per l’Italia tanto in chiave maschile quanto in chiave femminile; per Sinner, in particolare, il prossimo appuntamento dovrebbe essere quello di San Pietroburgo, dove è destinatario di una wild card nell’ATP 500 russo.

Rafael Nadal batte Jannik Sinner 7-6(4) 6-4 6-1 con un ultimo smash vincente. Finisce dunque il torneo dell’altoatesino, in semifinale contro Diego Schwartzman, per la rivincita di Roma, ci va il 12 volte vincitore del Roland Garros.

0-40 Tre match point Nadal, per la quarta volta di fila dritto vincente.

0-30 Di nuovo in spinta con il dritto Nadal, stavolta è dal centro il vincente.

0-15 Dritto incrociato vincente di Nadal.

1-5 Nadal, altro dritto dal centro vincente per lui. Sinner serve per rimanere nel match.

40-15 Prima esterna vincente di Nadal.

30-15 Stecca con il dritto Nadal dal centro.

30-0 Servizio e dritto di Nadal.

15-0 Largo il dritto di Sinner verso l’incrocio delle righe, sarebbe stato vincente.

1-4 Nadal, secondo ace di Sinner che per la prima volta tiene il servizio in questo set e interrompe un’emorragia di sette giochi consecutivi persi.

40-30 Se ne va il dritto di Nadal.

30-30 Non recupera con il dritto Sinner dopo l’ottima risposta di Nadal.

30-15 Di nuovo il dritto di Nadal che in un sol colpo gira lo scambio e vince il punto.

30-0 Il nastro stavolta aiuta Sinner, palla che si impenna e ricade dalla parte di campo di Nadal imprendibile.

15-0 Viene avanti con il dritto Sinner a prendersi il punto.

0-4 Nadal, arriva su un’altra volée in allungo di Sinner e va a due game dalla semifinale.

Vantaggio Nadal, che trova un gran pallonetto vincente con il dritto, ma Sinner qualche colpo prima ha sbagliato la direzione di un dritto non giocandolo dall’altra parte, e avrebbe probabilmente ottenuto il punto.

40-40 Finisce lungo il dritto in uscita dal servizio di Nadal.

40-30 Finisce a metà rete il dritto di Nadal.

40-15 Prima chiamata larga dal giudice di linea, Sinner corregge e da il punto a Nadal.

30-15 Prende la via della rete Nadal buttando lontano dal campo Sinner, la volée di rovescio è vincente.

15-15 Ancora un punto in spinta di Sinner, che però mette il dritto in rete al momento di accelerare per chiudere.

0-15 Spinge bene Sinner con entrambi i colpi, Nadal scivola e mette il dritto in rete.

0-3 Break Nadal, esce di poco il rovescio. Scappa via l’iberico.

0-40 Tre palle break Nadal, Sinner intuisce dove lo spagnolo va con il dritto, ma non rimanda di là la palla.

0-30 Terzo doppio fallo di Sinner.

0-15 Secondo doppio fallo di Sinner.

0-2 Nadal, conferma il break con il dritto incontrollabile per Sinner.

Vantaggio Nadal, palla corta di rovescio di Sinner che si ferma sul nastro.

40-40 Spinge molto bene da fondo Sinner, Nadal va a colpire di telaio con il dritto, e naturalmente non trova il campo.

40-30 Perde di nuovo il dritto dal centro Nadal.

40-15 Fuori il dritto di Nadal.

40-0 Viene di nuovo avanti Nadal e si prende il punto, sta cercando di limitare la lunghezza degli scambi adesso.

30-0 Prova il passante in corsa Sinner, ma Nadal è già a rete e gioca la volée di rovescio vincente.

15-0 Schiaffo al volo di dritto dal centro vincente di Nadal.

0-1 Break Nadal, il nastro accomoda la palla allo spagnolo, che gioca la palla corta; Sinner tiene lontano l’iberico, che però piazza il passante incrociato di rovescio vincente.

15-40 Due palle break Nadal, palla corta molto ben giocata e vicinissima alla rete, imprendibile per Sinner.

15-30 CHE DRITTO IN RECUPERO DI SINNER! Ed era stato tenuto lontano da Nadal nello scambio!

0-30 Rovescio in rete di Sinner in uscita dal servizio per quello che già ora è il match che terminerà più tardi nella storia del torneo.

0-15 Primo doppio fallo di Sinner.

Sinner è uscito dal campo, qualche momento servirà per l’inizio del terzo set.

4-6 Set Nadal, Sinner gioca una gran risposta, ma mette in rete il dritto successivo.

Vantaggio Nadal, set point, sassate varie di Sinner con il dritto, ma appena rallenta con il rovescio è il dritto di Nadal a trafiggerlo, l’azzurro recupera, ma questo serve solo a portare Rafa alla volée vincente di dritto.

40-40 SPETTACOLARE PUNTO DI SINNER! Annulla il set point con una randellata di rovescio incrociato che gli serve per aprirsi il campo e chiudere con il dritto!

40-30 Set point Nadal, Sinner sbaglia completamente l’impatto con il rovescio in risposta.

30-30 CHE DRITTO DI SINNER! Vincente lungolinea dopo aver tenuto Nadal nell’angolo del rovescio.

30-15 Si presenta a rete Sinner, ma non riesce ad avere una buona posizione e convinzione e finisce passato dal dritto di Nadal.

15-15 Servizio e dritto di Nadal.

0-15 Errore inusuale di Nadal, dopo il servizio e il dritto sbaglia la volée alta di rovescio mettendola in rete.

4-5 Break Nadal, risposta molto profonda dello spagnolo sulla quale Sinner mette il dritto in rete. Qui si può anche dire che Jannik abbia avuto davvero tanta sfortuna.

Palla break Nadal, Sinner trova un gran dritto lungolinea, poi però non riesce ad alzare la palla con il rovescio vicino alla rete.

40-40 Sinner sfortunatissimo, il rovescio di Nadal centra il nastro e ricade nella metà campo dell’azzurro, ovviamente imprendibile.

40-30 Rovescio lungo di Sinner.

40-15 Sbaglia Nadal per cercare di insistere sul rovescio di Sinner con il dritto, palla che se ne va a metà corridoio.

30-15 Nadal spinge sul rovescio di Sinner, che alla fine mette largo il back.

30-0 Gran servizio e dritto di Sinner!

15-0 Servizio, dritto e smash di Sinner.

4-4 Servizio e dritto di Nadal, mentre stanno per scoccare le due ore di gioco.

40-30 CHE LOB DI SINNER CON IL ROVESCIO! Va a superare Nadal dopo aver giocato un altro recupero quasi irreale con il dritto!

40-15 Risposta di dritto appena lunga di Sinner.

30-15 Sinner non trova un buon impatto con la risposta di rovescio sulla seconda di Nadal, mettendo la palla in rete.

15-15 Splendido dritto vincente di Sinner vicino all’incrocio delle righe!

15-0 Esagera con il dritto Sinner dopo aver allontanato Nadal con un rovescio vicino alla riga.

4-3 SINNER, COLPO ASSURDO SPALLE ALLA RETE! DIETRO LA SCHIENA, PUNTO DEL MATCH SENZA OMBRA DI DUBBIO!

Vantaggio Sinner, CHE DRITTO LUNGOLINEA VINCENTE! Palla che si stampa vicinissima alla riga di fondo!

40-40 Stavolta Sinner non riesce a trovare il recupero con il rovescio su un angolo strettissimo trovato da Nadal.

40-30 Scambio durissimo anche questo, colpiscono violentemente entrambi, il primo a sbagliare è Nadal con il rovescio lungo.

30-30 PAZZESCO PUNTO DI SINNER! Nadal sembrava aver vinto lo scambio quasi come prima, ma stavolta non chiude lo smash e finisce per esporsi al dritto violentissimo di Jannik!

15-30 Clamoroso punto di Nadal che allontana Sinner con un dritto notevole e poi gioce il successivo, spaventoso vincente.

15-15 LA VERONICA DI SINNER! Scambio lunghissimo e durissimo, Jannik riesce a giocare talmente angolato da far volare Nadal fin sul portaracchette con lo sponsor Perrier!

0-15 Brutto errore di Sinner, purtroppo. Aveva effettuato uno strepitoso recupero con l’incrociato di dritto, poi dopo smorzata e controsmorzata il rovescio non passa la rete.

3-3 Viene a rete Sinner, ma sbaglia la volée alta di rovescio mettendola in rete dando così il game a Nadal.

40-30 Sinner gioca due violenti dritti, poi la palla corta, ma Nadal ci arriva e gioca il dritto dove Jannik non c’è.

30-30 ALTRO RECUPERO DI SINNER! Nadal rimane sorpreso dal dritto in corsa di Jannik, mettendo in rete il rovescio da praticamente accovacciato.

30-15 Nadal arriva non benissimo a rete, ne approfitta Sinner che da lontano gli gioca la palla dove deve giocare una demivolée praticamente impossibile per chiunque.

30-0 Nadal fa correre Sinner da una parte all’altra e poi chiude con la volée di rovescio.

15-0 Servizio esterno e dritto di Nadal che coglie in contropiede Sinner, il cui dritto non supera la rete.

3-2 Sinner, break Nadal, cerca subito l’accelerazione Jannik che di nuovo non riesce a confermare il vantaggio, come già accaduto nel primo set.

30-40 Palla break Nadal, stecca di dritto di Sinner.

30-30 BRIVIDI SINNER! Sulla prima volée, e a rete arriva rapidamente, non chiude subito rischiando il passante di dritto di Nadal, ma sulla seconda riesce a chiudere!

15-30 IL RECUPERO DI SINNER! E il nastro gli era stato nemico, Nadal aveva giocato un gran dritto e poi uno smash profondissimo, ma poi è costretto al dritto in rete!

0-30 Cattivo rimbalzo che tradisce Sinner, il rovescio non riesce in alcun modo ad alzarsi.

0-15 Perde il controllo del dritto Sinner, non certo aiutato da un back di Nadal che tiene la palla molto bassa.

3-1 BREAK SINNER! Stavolta ce la fa Jannik, dritto verso l’incrocio delle righe e poi in lungolinea per l’azzurro che per la seconda volta nel match toglie il servizio a Nadal!

30-40 PALLA BREAK SINNER: Jannik manda lontano Nadal con il rovescio incrociato, ma con quello in lungolinea non riesce a mandare la palla al di là della rete.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER: servizio esterno e dritto in contropiede che si stampa sulla riga di Nadal.

0-40 TRE PALLE BREAK SINNER: se ne va oltre la riga di fondo il dritto lungolinea di Nadal.

0-30 Nadal si espone con il back alto e corto al dritto di Sinner, che da posizione sicura dentro al campo piazza il vincente!

0-15 SPLENDIDO ROVESCIO DI SINNER! Incrociato, in avanzamento, non consente a Nadal di trovare il passante di dritto!

2-1 Sinner, GRANDISSIMO SCAMBO DI JANNIK! Spinge tanto sia di dritto che di rovescio, poi manda Nadal nell’angolo e gioca il dropshot vincente!

40-30 Scappa il rovescio di Nadal su un dritto un po’ più carico di Sinner rispetto agli altri.

30-30 Primo ace di Sinner, al centro!

15-30 Nadal prova a rispondere da cinque metri (almeno) fuori dal campo sia alla prima esterna che al dritto successivo di Sinner, ma proprio questo dritto dell’iberico finisce in rete.

0-30 Anche sfortunato Sinner che rompe le corde sul servizio, Nadal ha gioco facile nel venire a rete.

0-15 Nadal gira subito lo scambio, per poi giocare il dritto vincente.

1-1 Prima vincente di Nadal.

40-30 Cerca l’accelerazione di rovescio lungolinea Sinner, ma non riesce a girare la traiettoria di quel che basta per metterla all’incrocio delle righe.

30-30 Stavolta gran incrociato di dritto di Sinner! Nadal non tiene in campo il rovescio.

30-15 Di nuovo lungo il dritto di Sinner.

15-15 Esce il dritto in recupero di Sinner.

0-15 Sbaglia di pochissimo il dritto Nadal, sarebbe stato un vincente dato che aveva buttato fuori dal campo Sinner.

1-0 Sinner, sbaglia di dritto Nadal.

40-30 Prima vincente di Sinner, Nadal controlla il segno e poi lo cancella.

30-30 Gran prima esterna e rovescio lungolinea di Sinner!

15-30 Dritto che scende molto presto di Nadal, Sinner non riesce a mandare il suo oltre la rete.

15-15 Scambio lungo, dritto in rete di Sinner.

15-0 Sbaglia il dritto Nadal.

Terminato il MTO, si torna in campo. Sinner al servizio.

Ufficializzato il medical time out.

Sinner si sta facendo massaggiare la gamba destra.

Sinner ha chiesto un aiuto al fisioterapista, mentre Nadal è uscito dal campo ed è ora rientrato.

4-7 Set Nadal, perde la misura del dritto Sinner e così finisce il primo parziale, durato 72 minuti.

4-6 Due set point Nadal, dritto che si perde chissà dove sul Court Philippe Chatrier.

3-6 Tre set point Nadal, servizio, rovescio lungolinea e volée di rovescio sul tentativo di recupero di Sinner, che ora ha due servizi.

3-5 Nadal, recupera un minibreak Sinner perché l’iberico fa di tutto per sfondare con il dritto, poi però la palla finisce in rete.

2-5 Nadal, il minibreak diventa doppio con questo errore di Sinner con il dritto, nel tentativo di accelerare per trovare il vincente. Due servizi per l’iberico che può chiudere il set.

2-4 Nadal, minibreak per lo spagnolo: se ne va oltre la riga di fondo il dritto di Sinner. Si cambia campo.

2-3 Nadal, dritto che sta salendo tantissimo e con quello gira lo scambio, chiudendo poi il punto a rete. Due servizi per Sinner.

2-2 Servizio, dritto e smash di Nadal.

2-1 Sinner, GRAN PUNTO! Tiene benissimo in difesa Jannik, e poi è Nadal il primo a sbagliare con il dritto carico! Due servizi per l’iberico.

1-1 Gran dritto sulla riga di Sinner!

0-1 Nadal, dritto in rete di Sinner nello scambio. Due servizi per l’azzurro.

6-6 Break Nadal, si va al tie-break, si espone di nuovo al dritto dell’iberico Sinner e questo è fatale.

Vantaggio Nadal, palla break: cerca il contropiede di rovescio Sinner, ma Rafa resta lì e più in là lo trafigge con il dritto.

40-40 Incredibile errore di Nadal con il dritto, davvero inusuale che lo metta in rete in questa situazione, dopo un lungo scambio giocato solo o quasi sul rovescio di Sinner tranne tre accelerazioni sul dritto, compresa quella che avrebbe dovuto portare al tie-break lo spagnolo.

30-40 Palla break Nadal, prima centrale di Sinner a 193 km/h che Nadal non controlla.

15-40 Due palle break Nadal, dritto in uscita dal servizio che va a finire largo.

15-30 Brutta smorzata di Sinner, che finisce alta e lunga, facilissima preda del rovescio di Nadal in questo caso mortifero.

15-15 Nadal aggredisce Sinner sulla seconda, ma con il dritto successivo sbaglia in lunghezza.

0-15 Ancora appena lungo il rovescio lungolinea di Sinner che aveva spinto lontano Nadal con l’incrociato.

6-5 BREAK SINNER! Jannik costringe Nadal a sbagliare con il dritto che finisce largo, servirà per il set al cambio di campo!

Vantaggio Sinner, PALLA BREAK! Gran rovescio incrociato a buttare fuori dal campo Nadal, che sul successivo violento dritto non riesce a tenere la palla in campo!

40-40 Che peccato! Nadal gioca subito la palla corta in uscita dal servizio, Sinner ci arriva, ma non gioca il dritto in modo composto mettendolo largo.

30-40 PALLA BREAK SINNER, servizio e dritto di Nadal con il classico schema prima esterna-dritto verso l’angolo destro.

15-40 DUE PALLE BREAK SINNER! Nadal prova a venire a rete, ma è fantastico Jannik a giocargli la palla bassa sul dritto e poi a passare, sempre con il dritto!

15-30 LA PROFONDITA’ DI SINNER! Con il dritto accelera, accelera, e poi prende campo per chiudere con la volée alta sempre di dritto!

15-15 Prima vincente di Nadal.

0-15 BORDATA MICIDIALE DI SINNER CON IL ROVESCIO INCROCIATO, PRATICAMENTE SPUNTATA QUASI DAL NULLA DOPO UN LUNGO SCAMBIO!

5-5 Il primo dritto di Sinner allontana Nadal, il secondo lo costringe a recuperare di rovescio in rete. E così Jannik è il primo ad allungare oltre i quattro game un set dell’iberico nel torneo.

40-30 Perde la misura del dritto in uscita dal servizio Sinner.

40-15 Ottimo punto di Sinner! Quattro rovesci, due lungolinea e due in diagonale, per poi giocare il dritto incrociato vincente senza che Nadal possa arrivarci!

30-15 Dritto lungo di Nadal, che stava cercando di non dar fiato a Sinner dopo un buon rovescio.

15-15 Bravissimo Sinner! Palla corta di Nadal, la prima del match, Jannik ci arriva, tiene lontano Rafa e poi gioca il dritto vincente!

0-15 Punto lungo, Sinner con il back di rovescio si espone al micidiale dritto di Nadal, che poi deve solo giocare il colpo in più per vincere il punto.

4-5 Nadal, dritto sempre più carico dal centro, alla fine Sinner non riesce a tirare su il rovescio e lo mette in rete. Jannik servirà per restare nel set al cambio di campo.

40-30 Dritto lungo di Nadal nello scambio.

40-15 Gran risposta di rovescio di Sinner nei piedi di Nadal, il successivoo dritto in avanzamento però finisce in rete.

30-15 Poderoso Nadal con un gran rovescio incrociato che gira lo scambio, il successivo dritto è vincente.

15-15 Gran bella traiettoria di rovescio di Sinner con la risposta! Nadal colpisce il dritto in recupero su questo incrociato, ma la palla è appena larga.

15-0 Prima centrale di Nadal, Sinner ci arriva, ma l’iberico chiude con il dritto che pizzica la riga.

4-4 Nadal risponde in rete sulla seconda un po’ più corta del solito di Sinner che lo manda fuori tempo.

40-30 Accelerazione di dritto di Sinner molto buona! Nadal non riesce a controllare il proprio colpo omologo, mancino, in corsa (o meglio, in scivolata).

30-30 Benissimo Sinner con questo servizio e rovescio dalla stessa parte, quella destra, dove Nadal non riesce a recuperare.

15-30 Nadal riesce a non far giocare in posizione comoda Sinner, che avanza ma sbaglia con il rovescio che finisce in rete.

15-15 Appena largo il dritto di Sinner in lungolinea, si stava costruendo bene il punto.

15-0 Ottima prima di Sinner.

3-4 Nadal, che vince il punto con il rovescio.

40-15 Gran passante di Sinner! Nadal lascia troppo campo sul dritto con il quale cerca di presentarsi a rete, viene trafitto da Jannik con l’incrociato di rovescio.

40-0 Seconda sulla riga di Nadal, che poi gioca centrale e quindi a sinistra per vincere il punto.

30-0 Palla corta di Sinner, stavolta Nadal ci arriva e gioca un gran pallonetto, Jannik prova un tweener che non trova il campo, ma non ci va nemmeno lontano.

15-0 Dritto di Nadal molto carico, Sinner non riesce a trovare l’impatto con la palla. Chatrier che è in realtà solo parzialmente coperto dal tetto: sopra c’è la ventosa notte di Parigi.

3-3 E altra gran prima di Sinner! E’ appena il quarto set del torneo in cui Nadal concede tre o più giochi: ne ha concessi quattro in due occasioni a Gerasimov e in una a Travaglia.

40-15 Fuori il rovescio di Nadal sulla prima centrale di Sinner.

30-15 Sinner muove Nadal, e poi gioca la palla corta di dritto vincente! Scivola l’iberico per tentare di partire.

15-15 Stavolta grandissimo vincente di Sinner! Rovescio lungolinea oltre anche il corridoio che diventa vincente e sul quale Nadal non può arrivare!

0-15 Sbaglia il rovescio lungolinea in uscita dal servizio Sinner, aveva risposto davvero corto Nadal.

2-3 Nadal, serve troppo bene esterno l’iberico per poi giocare verso il lungolinea con il dritto.

Vantaggio Nadal, cerca l’accelerazione di dritto Sinner in lungolinea, ma finisce larga di almeno mezzo metro.

40-40 Altro errore di Sinner, questo con il rovescio nel tentativo di insistere sulla diagonale contro il dritto di Nadal: finisce in rete.

30-40 PALLA BREAK SINNER! Contropiede di Jannik con il rovescio, Nadal stava andando verso il centro e rimane sorpreso dall’incrociato!

30-30 Che peccato! Palla corta alta con il rovescio di Sinner, Nadal non gioca una buona controsmorzata, ma Jannik si vede respingere la volée vincente dal nastro.

15-30 Non concede nulla Nadal in questo scambio, butta fuori dal campo Sinner e gioca il dritto dal centro con il cross stretto.

0-30 Molto bravo Sinner a tenere lontano Nadal col dritto, lo spagnolo cerca il lungolinea, ma lo sbaglia. Occasione per Jannik.

0-15 Dritto in rete di Nadal che cercava il vincente dal centro.

2-2 Perde la misura del dritto Nadal, che lo mette in corridoio.

40-15 Prima esterna vincente di Sinner.

30-15 Dritto dal centro largo di Sinner.

30-0 Prende la rete Sinner, la volée di dritto non è definitiva, ma Nadal impatta con il dritto senza riuscire a farlo rientrare.

15-0 Prova la smorzata Nadal, ma non è una buona idea: è lunga, Sinner gioca la controsmorzata con il rovescio e lascia fermo l’iberico.

1-2 Nadal, servizio esterno e contropiede di dritto per tenere il servizio.

Vantaggio Nadal, Sinner non riesce a giocare bene il dritto su una seconda molto corta dell’iberico che lo ha sorpreso, palla lunga.

40-40 Primo doppio fallo di Nadal.

40-30 Appena lungo il rovescio di Sinner, è un peccato, fra l’altro aveva giocato un gran dritto dall’alto recuperato da Nadal alla Nadal.

30-30 IL PASSANTE DI DRITTO DI SINNER! Nadal si lancia a rete dopo il servizio, ma Jannik ne intercetta il dritto per giocare in campo aperto!

30-15 Il nastro porta via la palla che Nadal colpisce di rovescio incrociato, primo punto perso da chi è al servizio.

30-0 Servizio e dritto di Nadal, non potenti entrambi, ma precisi quel tanto che basta.

15-0 Se ne va il rovescio in recupero di Sinner, Nadal si era lanciato a rete.

1-1 Bellissimo rovescio lungolinea di Sinner dopo il servizio! E ottimo game tenuto a zero con autorità.

40-0 Sinner dopo aver spostato Nadal sulla diagonale del suo dritto lo costringe a sbagliare per mancanza di tempo sul riposizionamento.

30-0 Primo punto conquistato al 100% da Sinner, e anche bello: accelerazione di dritto e palla corta sempre con il dritto.

15-0 Stecca con il dritto Nadal, palla che se ne va oltre la riga di fondo.

0-1 Nadal, sempre dal centro lo spagnolo, che chiude con il rovescio in controbalzo verso la sua sinistra.

40-0 Sbaglia in lunghezza Sinner con la risposta di rovescio sulla seconda di Nadal.

30-0 Sinner prova a prendere il comando dello scambio da fondo, ma Nadal rimanda, e non è una novità, indietro tutto. Alla fine rovescio lungo dell’azzurro.

15-0 Nadal fa subito correre Sinner, che però recupera sempre bene, ma non trova l’accelerazione di dritto che finisce appena lunga.

22:36 Si comincia! Al servizio Nadal.

22:35 Si gioca con il tetto semichiuso, una situazione che può leggermente aiutare Sinner.

22:34 Ricordiamo, per rendere l’idea della difficoltà del compito cui Sinner è destinato, il rapporto vittorie-sconfitte per Nadal a Parigi: 97-2. E questa è la centesima sua partita al Roland Garros.

22:31 Inizia il palleggio di riscaldamento per il re della terra rossa e il più giovane italiano mai giunto ai quarti di un torneo dello Slam.

22:29 Ecco in campo i due giocatori! Palleggio di riscaldamento che sta per cominciare.

22:26 Il vincitore di questa sfida affronterà Diego Schwartzman: l’argentino ha impiegato cinque ore per estromettere il finalista del 2018 e 2019, l’austriaco Dominic Thiem.

22:22 Prima assoluta tra i due, nella notte del Court Philippe Chatrier che di Sinner ha segnato l’esordio assoluto a Parigi, con tanto di poderoso successo sul belga David Goffin. Nadal non ha perso un set nel torneo, Sinner ne ha lasciato uno ad Alexander Zverev negli ottavi.

22:19 Si è concluso da pochi istanti il match tra Iga Swiatek e Martina Trevisan, vinto nettamente dalla giocatrice polacca per 6-3 6-1. Siamo dunque molto vicini ad assistere, dopo una lunghissima attesa, al match tra Jannik Sinner e Rafael Nadal.

21:40 Si è appena concluso il primo set del quarto femminile, con Iga Swiatek che lo ha vinto per 6-3 su Martina Trevisan, vincendo cinque giochi di fila.

20.55 Scendono in campo Trevisan e Swiatek! Dunque non muta il programma! L’azzurra disputerà il quarto di finale, a seguire toccherà a Sinner-Nadal. C’è il rischio che si giochi fino a notte fonda….

20.46 Non è escluso, infatti, che gli organizzatori decidano di anticipare Sinner-Nadal e posticipare a domani Trevisan-Swiatek. A breve si attende la decisione ufficiale.

20.42 Il match tra Diego Schwartzman e Dominic Thiem è appena terminato, con il successo dell’argentino che ha sfruttato il crollo nervoso dell’austriaco. Adesso si svolgerà Trevisan-Swiatek, quarto femminile, e poi Sinner-Nadal, se nel frattempo non ci sono decisioni diverse.

20.10 Thiem e Schwartzman sono al quinto set. Cresce la possibilità che la sfida tra Nadal e Sinner venga posticipata a domani.

17.28 Buonasera a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla diretta live del quarto di finale del Roland Garros 2020 che mette di fronte Jannik Sinner e Rafael Nadal. Il match scatterà dopo Trevisan-Swiatek, incontro che inizierà al termine di Schwartzman-Thiem, che al momento stanno giocando il secondo set.

Sinner-Goffin – Sinner-Bonzi – Sinner-Coria – Sinner-Zverev – La presentazione – Sinner sulla sfida

Buona serata a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del quarto di finale del Roland Garros 2020 che mette di fronte Jannik Sinner e Rafael Nadal.

Arriva il giorno, per ora, più importante della carriera del diciannovenne altoatesino, che dopo aver acquisito il primato di più giovane italiano di sempre ai quarti di uno Slam sfida l’uomo che, sulla terra rossa di Parigi, ha vinto 97 partite, perdendone soltanto due, quelle contro Robin Soderling negli ottavi del 2009 e Novak Djokovic nei quarti del 2015 (il forfait contro Marcel Granollers del terzo turno 2016 non viene conteggiato come sconfitta).

Per arrivare a questo punto, Sinner ha perso per strada un solo set, il terzo contro Alexander Zverev agli ottavi. Oltre al tedesco, l’azzurro ha sconfitto il belga David Goffin, il francese Benjamin Bonzi e l’argentino Federico Coria. Nadal, invece, è ancora immacolato dopo aver battuto il bielorusso Egor Gerasimov, l’americano Mackenzie McDonald, il nostro Stefano Travaglia e l’altro statunitense Sebastian Korda. Filo rosso del destino: l’ultimo esordiente assoluto, perché Jannik tale è, ad arrivare ai quarti a Parigi si chiama proprio Rafael Nadal (2005).

Per quello che è il match di più alto livello della carriera dell’altoatesino ci sarà una lunga attesa, dovuta all’insolita (ma motivata dal rischio pioggia) decisione di giocare tutte le partite del programma odierno sul Court Philippe Chatrier, da quest’anno dotato del tetto retrattile già in dotazione ai centrali degli altri Slam. Se il rosso è territorio sacro di Nadal, le condizioni indoor, ove si verificassero, possono aiutare Sinner, che si è già allenato in più di un’occasione, in passato, con il 12 volte vincitore dello Slam parigino.

La sfida tra Jannik Sinner e Rafael Nadal è prevista come quinto match sul Court Philippe Chatrier, e dunque difficilmente prima delle ore 19:00, dal momento che il programma comincia alle 11:00. I due scenderanno in campo dopo l’altro quarto azzurro di oggi, quello tra Martina Trevisan e la polacca Iga Swiatek: è la terza volta che al Roland Garros un italiano e un’italiana arrivano insieme a questo punto del torneo. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

