LIVE Giro d’Italia 2020, Cronometro Valdobbiadene in DIRETTA: Almeida può fare il vuoto, esame decisivo per Nibali e Pozzovivo

Buongiorno e benvenuti alla nostra DIRETTA LIVE della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020, la cronometro Conegliano-Valdobbiadene di 34,1 km. Sarà una frazione determinante per le sorti della Corsa Rosa visto che potrebbe riscrivere la classifica generale. I big sono chiamati a dare il massimo e potrebbero crearsi distacchi importanti. Il percorso molto particolare con l’impegnativa salita di un chilometro di Ca’ del Poggio all’inizio e un paio di saliscendi, intervallati da un tratto pianeggiante, potrebbero mettere in seria difficoltà i corridori meno adatti alle prove contro il tempo.

Il grande favorito alla vittoria di tappa, ovviamente, è il campione del mondo a cronometro Filippo Ganna, che vestirà orgoglioso la sua maglia arcobaleno. Il campione della Ineos Grenadiers ha già vinto due tappe in questo Giro d’Italia, la prima prova contro il tempo di Palermo e la frazione in linea sul traguardo di Camigliatello Silano con un numero spettacolare, punta comprensibilmente al tris. L’azzurro dovrà fare attenzione al compagno di squadra Rohan Dennis, senza dimenticare le qualità nelle prove contro il tempo di Victor Campenaerts.

Per quanto concerne gli uomini di classifica Joao Almeida sarà il ciclista che sulla carta potrebbe fare meglio. La maglia rosa nella cronometro d’apertura del Giro d’Italia 2020 si è piazzato in seconda posizione a soli 22” da Ganna. Alcuni big tra cui Domenico Pozzovivo e Vincenzo Nibali nella giornata di ieri, però, hanno sottolineato che quel risultato potrebbe essere poco veritiero a causa del cambiamento della direzione del vento che durante la prova del portoghese sarebbe stato a favore mentre col passare del tempo sarebbe diventato opposto. Wilco Kelderman e Vincenzo Nibali, tra i favoriti della vigilia, sono quelli che, sulla carta, possono avvicinarsi di più ad Almeida. Il neerlandese in passato si è disimpegnato molto bene a cronometro anche se negli ultimi anni ha fatto un po’ fatica. Per quanto riguarda lo Squalo i miglioramenti nelle prove contro il tempo sono stati evidenti col passare delle stagioni e potrebbe essere tra i big quello che, se tutto va secondo i suoi piani, potrebbe pagare di meno rispetto alla maglia rosa.

Sulla carta partono un gradino più in basso Domenico Pozzovivo, Pello Bilbao e Jakob Fuglsang. I capitani di NTT, Bahrain-McLaren e Astana dovranno cercare di limitare per quanto possibile i danni. Grande curiosità per quello che potranno fare gli altri uomini di classifica come Rafal Majka, Patrick Konrad, Jai Hindley, Fausto Masnada e Antonio Pedrero che in teoria potrebbero pagare diversi minuti da Almeida.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale della quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020 dalle ore 12.00: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti per non perdervi davvero nulla. Buon divertimento!

