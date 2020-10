Giro d’Italia 2020, la tappa Conegliano-Valdobbiadene di oggi: orari di partenza e di arrivo. Tutti i comuni e province che verranno attraversati

Oggi sabato 17 ottobre si corre la quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020, una cronometro individuale di 34,1 km con partenza a Conegliano e arrivo Valdobbiadene. La ribattezzata Cronometro del Prosecco è la seconda prova contro il tempo di questa Corsa Rosa dopo quella che ha aperto la kermesse un paio di settimane fa a Palermo. Si tratta di una frazione fondamentale per le sorti della classifica generale, tutti i big si daranno battaglia e la graduatoria potrebbe essere stravolta dopo questa giornata cruciale.

Primi 6 km sostanzialmente pianeggianti, poi inizia la durissima salita di Ca’ del Poggio: sono 1,1 km al 12,3% di pendenza media, con una massima del 19%. Ci si dirige poi verso Pieve di Soligo con un tratto in leggera discesa per arrivare al secondo intermedio (17,1 km). Tratto pianeggiante per giungere a San Martino (terzo intermedio, km 25,1). Da prendere con le pinze lo strappo che conduce a Guia, dalla cui cima mancheranno poco meno di sei chilometri per giungere sul traguardo.

La tappa si snoda interamente in Veneto, tutta in provincia di Treviso. Di seguito tutti i paesi e i Comuni attraversati durante la cronometro Conegliano-Valdobbiadena, quattordicesima tappa del Giro d’Italia 2020. Riportata anche la cronotabella con gli orari di passaggio città per città, provincia per provincia: scopri quando il Giro d’Italia passa sotto casa tua.

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE, QUATTORDICESIMA TAPPA GIRO D’ITALIA: COMUNI E PAESI ATTRAVERSATI

PROVINCIA DI TREVISO: Conegliano, Muro di Ca’ del Poggio, San Pietro di Feletto, Refrontolo, Pieve di Soligo, Soligo, Farra di Soligo, Col San Martino, Guia, San Pietro di Barbozza, Valdobbiadene.

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE : PROGRAMMA, ORARIO DI PARTENZA, ORARIO DI ARRIVO

SABATO 17 OTTOBRE:

Orario di partenza (primo corridore): 13.00

Orario di arrivo (ultimo corridore): 16.30 (circa)

CONEGLIANO-VALDOBBIADENE , COME VEDERE LA TAPPA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSport dalle ore 11.30 e su Rai Due dalle ore 14.00.

Diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 12.00.

Diretta streaming su Rai Play, su Eurosport Player e su Sky Go.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

