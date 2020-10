DIRETTA F1, GP Eifel 2020 LIVE: Lewis Hamilton vince e pareggia Schumacher! Leclerc 7°, Vettel 11°

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DELLA GARA

L'ORDINE D'ARRIVO

LA CLASSIFICA DEL MONDIALE PILOTI

15.53 In un colpo solo Hamilton raggiunge il record e chiude il Mondiale con il ritiro di Bottas. Ferrari lontane con tanti problemi, c’è tanto da lavorare a Maranello. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata. Rimanete con noi per tutte le dichiarazioni dei piloti, le analisi ed i commenti della gara odierna.

15.51 COMPLIMENTI A LEWIS HAMILTON CHE SCRIVE LA STORIA OGGI

RECORD EQUALLED!@LewisHamilton joins Michael Schumacher on 91 #F1 wins with victory at the Nurburgring pic.twitter.com/otypPxw6b8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



ORDINE DI ARRIVO GP EIFEL 2020

1 44 L. Hamilton (B) Mercedes + 0″000 60/60 2 33 M. Verstappen (B) Red Bull + 0″000 + 5″1 3 3 D. Ricciardo (B) Renault + 0″000 + 13″9 4 11 S. Perez (B) Racing Point + 0″000 + 15″5 5 55 C. Sainz (B) McLaren + 0″000 + 20″2 6 10 P. Gasly (B) AlphaTauri + 0″000 + 21″4 7 16 C. Leclerc (M) Ferrari + 0″000 + 27″5 8 27 N. Hulkenberg (B) Racing Point + 0″000 + 29″9 9 8 R. Grosjean (D) Haas + 0″000 + 35″8 10 99 A. Giovinazzi (M) Alfa Romeo + 0″000 + 37″1 11 5 S. Vettel (B) Ferrari + 0″000 + 38″1 12 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo + 0″000 + 38″7 13 20 K. Magnussen (M) Haas + 0″000 + 46″8 14 26 D. Kvyat (D) AlphaTauri + 0″000 + 50″4 15 6 N. Latifi (M) Williams + 0″000 + 50″7 16 4 L. Norris (M) McLaren + 0″000 Retirado 17 23 A. Albon (M) Red Bull + 0″000 Retirado 18 31 E. Ocon (B) Renault + 0″000 Retirado 19 77 V. Bottas (M) Mercedes + 0″000 Retirado 20 63 G. Russell (B) Williams + 0″000 Retirado

Lewis Hamilton precede Max Verstappen e Daniel Ricciardo che riporta la Renault sul podio che le mancava dal 2011

ARRIVO – Signore e signori, tutti in piedi: LEWIS HAMILTON VINCE IL GRAN PREMIO DELL’EIFEL E RAGGIUNGE MICHAEL SCHUMACHER A QUOTA 91 VITTORIE!!!!!!!!!!!!!

60/60 INIZIA L’ULTIMO GIRO! HAMILTON è PRONTO A FESTEGGIARE! Vettel all’assalto di Giovinazzi per il decimo posto!

59/60 Intanto Hamilton piazza il nuovo record sul giro per non perdere l’abitudine…

59/60 Penultimo giro, Hamilton si avvicina sempre più alla vittoria numero 91, si va a scrivere la storia al Nurburgring!

58/60 Siamo a 3 giri dalla conclusione, Verstappen rimane a 2.9 e sembra non avere più chance, come Leclerc che ormai accusa 5 secondi da Gasly

57/60 Verstappen ora è a 2.5 da Hamilton, non molla l’olandese! Perez a 1.3 da Ricciardo ci prova ancora

56/60 Verstappen spinge e recupera 7 decimi a Hamilton, Leclerc ora accusa 4.2 da Gasly! Le gomme medie sono state un grave errore…

55/60 Vettel passa Magnussen che non gliela rende facile, ma il tedesco ce la fa. Leclerc non riesce a recuperare su Gasly

55/60 Hamilton sempre in controllo su Verstappen. Perez non molla la presa su Ricciardo, mentre Vette si mette in scia a Magnussen

54/60 Hamilton di nuovo record in 1:28.257 e va a 3.2 su Verstappen. Mercedes impressionante come sempre

53/60 Leclerc porta a 9 decimi il vantaggio su Hulkenberg, mentre Vettel passa Latifi

53/60 1:28.335 tempi impressionanti per Hamilton che ora ha 2.7 su Verstappen e scappa via verso la vittoria numero 91, Ricciardo e Perez lottano per il podio

52/60 Hamilton ha già portato a 1.9 il suo vantaggio su Verstappen, quindi Ricciardo terzo con Perez a 8 decimi.

52/60 Ora è Hulkenberg ad attaccare Leclerc con il ferrarista che proprio non va…

51/60 Leclerc nulla può e viene passato da Gasly in curva 1, Vettel è 13mo e prova ad attaccare Latifi

50/60 Ricciardo non ce la fa e ora si difense da Perez. Leclerc perde contatto con le medie…

50/60 Hamilton riparte come sempre alla grande e allunga su Verstappen che ha Ricciardo in scia, poi Perez, Sainz e Leclerc. Ricciardo attacca Verstappen

49/60 Hamilton rallenta e prova a scaldare al massimo le sue gomme, anche con il DAS

49/60 La Safety Car tornerà ai box in questo giro. Il gruppo si è compattato. Vedremo se Verstappen sarà in grado di attaccare Hamilton e se Leclerc si potrà difendere con le medie

49/60 Per fortuna di Leclerc e compagnia la SC non è tornata ai box, quindi hanno ancora un giro di tempo per arrivare. Per loro, però, c’è già stato il modo di scaldare le gomme. Hamilton e Verstappen, invece, lamentano di avere gomme fredde.

48/60 Leclerc e gli altri stanno spingendo a tutta per andare a ricompattarsi con il gruppo

48/60 I piloti doppiati possono superare la SC per andare di nuovo a riprendere il gruppo

47/60 Hamilton si lamenta che la SC vada troppo lenta e che le gomme si stanno congelando… stessa lamentela anche per Verstappen

47/60 Intanto Lando Norris si gusta la gara da una posizione vantaggiosa…



46/60 Le immagini dello stop di Norris, mentre la SC compatta il gruppo

⚠️ SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 44/60) ⚠️ Lando Norris retires after battling car troubles for the majority of the race#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/jWVVH92TuJ — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



46/60 Rientrano tutti ai box tranne Leclerc. Hamilton e Verstappen, come tutti gli altri, montano le soft. Il monegasco rimane con le medie. Sarà una scelta controproducente?

45/60 La vettura di Norris sembra pronta a prendere fuoco con fumo che esce addirittura dalla scocca. L’inglese si è fermato, esausto, e si è seduto su una sdraio. SAFETY CAR!!!!!!!!!!!!

44/60 SI FERMA NORRIS! L’inglese parcheggia la sua vettura a bordo pista. Ora vedremo se ci sarà una Safety Car!

44/60 Vettel torna ai box e monta le soft nuove, mentre Leclerc guadagna quasi 3 secondi al giro su Norris

43/60 Perez continua nel suo forcing e si porta a 11.5 da Ricciardo, mentre Leclerc ha lo stesso gap da Norris

43/60 Vettel subisce l’attacco anche di Hulkenberg che lo passa senza il minimo sforzo.

42/60 Hamilton apre un nuovo giro con quasi 10 secondi su Verstappen, mentre Gasly infila Vettel e sale in ottava posizione. Perez vola e punta Ricciardo anche se il gap è notevole

41/60 Leclerc infila Vettel in curva 1 con un attacco non certo morbido… Giovinazzi e Magnussen alle loro spalle spingono e fanno segnare tempi eccellenti. Il danese 1:30.4 addirittura

40/60 Pauroso il margine dei primi due: Hamilton ha 8.6 su Verstappen, quindi Ricciardo ha quasi un minuto dall’olandese

40/60 Leclerc supera Raikkonen in curva 1 ed è ottavo, pronto alla caccia a Vettel

39/60 Norris per procedere deve cambiare alcuni manettini sul volante dopo ogni curva, pazzesco! Hamilton ha gomme un po’ rovinate ma il suo ritmo non ne risente

38/60 Giovinazzi va ai box e lascia pista libera per Vettel che ha sempre Raikkonen in scia. Leclerc non è ancora in grado di avvicinarsi

37/60 Verstappen perde ancora e ormai accusa 8 secondi da Hamilton

37/60 Leclerc torna in pista con le medie, ora è decimo alle spalle di Vettel e Raikkonen

36/60 Ora è Sainz a prendere la scia di Leclerc che ne approfitta e torna ai box!

35/60 Sainz passa Norris che proprio non va, Perez di nuovo all’attacco di Leclerc, stavolta alla chicane non c’è scampo per il ferrarista

35/60 LECLERC RISPONDE E RIPASSA PEREZ IN CURVA 1!!! WOW!!!!!

34/60 Perez prende il DRS su Leclerc e lo attacca nel rettilineo finale, ruota a ruota alla chicane, il messicano passa!

34/60 Attenzione, Perez è ormai negli scarichi di Leclerc. Il messicano ha una gomma fresca e prova l’attacco. Leclerc si difende per ora in curva 1. Ma appare inevitabile un secondo pitstop

33/60 Ora non ci rimarrà che capire se chi ha montato le medie presto riuscirà ad andare fino alla fine… Hamilton inizia a lamentare qualche vibrazione

32/60 Hamilton fugge via, ormai ha valicato i sei secondi di margine. Terzo Ricciardo a 54 secondi da Verstappen, quarto Leclerc a 13.5

1 44 L. Hamilton (M) Mercedes + 0″000 30/60 2 33 M. Verstappen (M) Red Bull + 0″000 + 6″5 3 3 D. Ricciardo (M) Renault + 0″000 + 59″7 4 16 C. Leclerc (M) Ferrari + 0″000 + 72″3 5 11 S. Perez (M) Racing Point + 0″000 + 75″5 6 4 L. Norris (B) McLaren + 0″000 + 76″2 7 55 C. Sainz (M) McLaren + 0″000 + 56″9 8 10 P. Gasly (M) AlphaTauri + 0″000 + 77″9 9 99 A. Giovinazzi (M) Alfa Romeo + 0″000 + 80″3 10 5 S. Vettel (D) Ferrari + 0″000 + 81″5 11 7 K. Raikkonen (M) Alfa Romeo + 0″000 + 82″3 12 20 K. Magnussen (M) Haas + 0″000 + 1 vuelts 13 6 N. Latifi (M) Williams + 0″000 + 1 vuelts 14 27 N. Hulkenberg (B) Racing Point + 0″000 + 73″1 15 8 R. Grosjean (M) Haas + 0″000 + 1 vuelts 16 26 D. Kvyat (D) AlphaTauri + 0″000 + 1 vuelts 17 23 A. Albon (M) Red Bull + 0″000 Retirado 18 31 E. Ocon (B) Renault + 0″000 Retirado 19 77 V. Bottas (M) Mercedes + 0″000 Retirado 20 63 G. Russell (B) Williams + 0″000 Retirado

31/60 Perez si mette in scia a Norris e lo passa senza problemi prima della chicane finale, si nota come la McLaren faccia fatica…

31/60 Norris effettua il pit-stop ed esce dietro a Leclerc, ma ora vedremo se l’inglese sarà in grado di superare i problemi al motore…

30/30 SIAMO A METà GARA! Hamilton sempre in carrozza con 4.9 su Verstappen, quindi Norris a 45.9, quarto Ricciardo quinto Leclerc. NORRIS SEGNALA PROBLEMI E TORNA AI BOX!

29/60 Torna ai box Perez, il messicano monta le medie e torna in pista dietro Leclerc. Anche Sainz è alle spalle del monegasco.

28/60 Leclerc passa in curva 1 Gasly ed ora è settimo a 11.6 da Ricciardo.

28/60 Norris ora è tornato a spingere a dovere, Ricciardo si fa sotto a Sainz che, come Perez e Norris, si deve ancora fermare

27/60 Hamilton porta a 4.1 su Verstappen, mentre Leclerc, ottavo, entra in zona DRS con Gasly

27/60 Come con Bottas sembra che il peggio sia passato per Norris, vedremo se sarà in grado di riprendere il ritmo precedente…

27/60 L’inglese segnala perdita di potenza dal motore e i suoi parziali infatti sono altissimi. Dai box provano di sistemare la situazione ma non va!

LAP 26/60 NOR 📻: “I’m losing power… something’s happening, I’m losing power?” The Briton stays P3 for the time being#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/6t5BgVJQH8 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



26/60 Vettel con le hard non ha un ritmo pessimo, ma ormai ha perso il contatto con Giovinazzi e Raikkonen si mette in scia. PROBLEMI ANCHE PER NORRIS!

26/60 Gara ad eliminazione per ora! Già 3 ritiri per motivi tecnici, una rarità ormai…

25/60 Albon va subito ai box dopo 15 giri sulle medie e si ritira! Hamilton sempre primo con 3.4 su Verstappen, terzo Norris su Perez e Sainz. Leclerc è ottavo e prova a spingere

LAP 25/60 Albon pits, but instead comes in to retire! Four cars now our of this race#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/pfWFtH1DTF — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



24/60 Esteban Ocon rallenta e va ai box. Si ritira anche il francese. Leclerc guadagna una posizione. 5 secondi di penalità anche a Albon per il contatto con Kvyat

23/60 Campanello d’allarme non da poco per la Mercedes. A Bottas è saltata la MGU-H, sulla Power Unit montata nuova in questo weekend…

22/60 10 secondi di penalità per Raikkonen dopo avere messo ko Russell

22/60 Verstappen fa segnare il giro record, ma Hamilton rimane saldamente in vetta. Battaglia Gasly-Albon per l’ottavo posto, con Leclerc che arriva…

21/60 Leclerc passa Hulkenberg e torna in zona punti. Evidentemente nel primo stint qualcosa non andava con le gomme del monegasco, girare a oltre 2 secondi da Ricciardo non era spiegabile…

20/60 Hamilton piazza un giro veloce dietro l’altro e allunga a 2.6 su Verstappen, quindi troviamo Norris a 23 quarto Perez, quinto Ocon. Leclerc è 11mo, Vettel 14mo.

19/60 E INVECE NO! BOTTAS è LENTISSIMO E SI RITIRA!!!

LAP 18/60 BOTTAS SLOWS! Both Norris and Perez ease past the polesitter, and he drops way down the order#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/KI6IkwkwcT — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



18/60 Bottas sembra avere risolto i problemi dopo alcune indicazioni del team, si trova quinto dietro anche Norris e Perez. Kvyat ai box cambia l’ala.

18/60 Bottas in un team radio annuncia di non avere potenza nel motore! ATTENZIONE! Il finlandese prova a risolvere i problemi

17/60 Contatto Albon-Kvyat all’ultima curva! Il russo perde l’ala, attenzione!

LAP 17/60 Kvyat and Albon come together, and the AlphaTauri racer loses his front wing 😱 He has a whole lap to run to get back#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/HJoiEzxtaT — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



17/60 Hamilton torna con le medie seguito da Verstappen, i due tornano davanti a Bottas comodamente. VSC già tolta!

17/60 VIRTUAL SAFETY CAR per il recupero della monoposto di Russell! Attenzione ai box! Hamilton entra subito ovviamente

16/60 Bottas si libera di Ricciardo e prova a fare il suo ritmo, mentre Verstappen a sua volta blocca in curva 1

15/60 Russell non torna ai box e abbandona la vettura. Nel frattempo Hamilton porta a 4.2 il margine su Verstappen, quindi Ricciardo terzo a 22. Leclerc è 14mo, Vettel 18mo.

14/60 Leclerc passa Grosjean, mentre Raikkonen colpisce Russell in curva 1 e l’inglese procede con la macchina danneggiata. Gomma ko.

14/60 Bottas cambia gli pneumatici e mette le medie, torna in pista in quarta posizione subito dietro Ricciardo

13/60 Il bloccaggio di Bottas è stato incredibile e ora dovrà cambiare gomme, e infatti rientra!

13/60 HAMILTON PASSA BOTTAS!!! Problemi per il finlandese che sbaglia tutto in curva 1 e il campione del mondo lo infila in curva 2

LAP 12/60 Hamilton flies past Bottas and into the lead! The Finn locked up into Turn 1, and pits for fresh tyres#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/sy9O72Keii — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



12/60 Vettel monta le hard e torna in pista penultimo, Leclerc è diciassettesimo. SPROFONDO FERRARI!

11/60 LECLERC AI BOX! Monta le medie, ma vediamo se la pioggia si intensifica! VETTEL FUORI!!! Il tedesco va in testa-coda nell’ultima chicane e torna ai box a sua volta!

LAP 11/60 Seb half-spins at the first corner, and duly comes in to pit#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/7flu4vN9q9 — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



11/60 Davvero disarmante l’impotenza della Ferrari, ormai Norris e Perez sono negli scarichi di Leclerc. Inizia a piovere!

10/60 Hamilton si riporta a 1.2 da Bottas, Verstappen terzo a 2.2 dall’inglese, quindi Ricciardo che allunga già a 2 secondi su Leclerc mentre dietro di lui Perez attacca Norris che resiste!

9/60 Ricciardo si è liberato di Leclerc dimostrando di averne di più, Ferrari davvero in difficoltà oggi

9/60 Ancora record per Hamilton che fa capire a Bottas che non vuole mollare, mentre Ricciardo attacca Leclercin curva 1, il ferratista tiene l’interno e resiste. Ricciardo va poi all’esterno e lo passa!

8/60 Bottas mantiene 1.6 su Hamilton, mentre Albon torna ai box e monta le medie! Il thailandese torna in pista ulltimo

7/60 Per far capire quanto non vada la Rossa, in questo giro Leclerc ha girato più lento di Russell. Un team radio intanto annuncia pioggia tra pochi minuti!

7/60 Hamilton fa il record in 1:31.951 ma Bottas perde pochissimo. Verstappen è sempre terzo a 1.7 da Hamilton, quindi c’è il vuoto. Leclerc si difende su Ricciardo come può, Vettel cerca di attaccare Giovinazzi.

6/60 Che fatica per Leclerc! La SF1000 proprio non va, accusa già 14 secondi dai primi…

6/60 Leclerc si difende contro Ricciardo ma blocca in curva 1, l’australiano lo attacca ma il ferrarista chiude con i denti!

6/60 Questa volta al via Bottas non ha abbassato la testa contro Hamilton. Che battaglia!

Another look at that wide moment into Turn 1 👀#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/VvLMy6lbrU — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



5/60 Bottas allunga ancora a 1.6, Verstappen rimane vicino, mentre Leclerc ora accusa 10.2 con Ricciardo attaccato. Sesto Albon, poi Norris, Perez, Ocon, Sainz, Giovinazzi e Vettel 12mo.

4/60 Bottas porta il suo vantaggio a 1.4 su Hamilton, quindi Verstappen a 2.7 mentre Leclerc affonda a quasi 10 secondi con Ricciardo in zona DRS

3/60 In un replay del via si nota come Vettel si è leggermente mosso prima della partenza. Rischio penalizzazione?

3/60 Leclerc fa molta fatica e perde terreno dai primi, mentre alle sue spalle Ricciardo inizia a farsi minaccioso…

Giro 2/60 Bottas prova subito a scappare, Hamilton accusa già 1.4 secondi, quindi Verstappen a 2.3 mentre Leclerc accusa già 5.1 secondi.

PARTENZA – Scatto impeccabile di Hamilton che attacca subito Bottas, lo chiude ed è primo in curva 1, poi Verstappen e Leclerc

LAP 1/60 Elbows out from Lewis and Valtteri on the opening lap 💪#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/BYigQcbLnK — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



14.12 I protagonisti della F1 stanno tornando sulla griglia, pochi istanti e si potrà scattare con le operazioni del via!

14.11 I piloti stanno percorrendo la pista del Nurburgring, con l’arena iniziale ricchissima di curve, quindi si passerà al tratto storico centrale fino alla curva Dunlop, quindi nel settore finale ci sarà il lungo rettilineo prima della chicane finale che vedrà molti sorpassi. 5148 metri e curva 1 che forse sarà decisiva!

14.10 Ed eccoci qua, inizia il giro di ricognizione del GP di Eifel. I piloti lasciano le rispettive caselle della griglia.

14.08 Due minuti al via del giro di formazione, piloti nelle rispettive vetture. Tutti con gomma soft i primi 10, Vettel dovrebbe partire con la media

14.06 RIPROPONIAMO LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DEL NURBURGRING



14.04 Alle spalle di questi tre top team si inseriscono Renault e McLaren, pronte a sfruttare ogni eventuale passo falso di chi li precede

14.02 In casa Ferrari tutte le speranze sono su Charles Leclerc. Il monegasco vuole far fruttare il quarto posto ottenuto ieri. La sua SF1000 ha messo in mostra qualche miglioramento. Le novità portate in pista (a barge board e fondo) sembrano aver pagato dividendi come successo anche a Sochi

14.00 10 minuti al via della gara! Sale la tensione in griglia con i piloti che sono pronti dalle loro vetture.

13.58 Max Verstappen ha dimostrato di essere pronto a vendere cara la pelle contro le due Frecce nere. L’olandese, però, dovrà piazzare il miracolo in partenza, perchè se le Mercedes facessero uno-due poi sarebbero quasi impossibili da riprendere.

13.57 In pista si sta effettuando l’inno con i piloti raccolti sulla griglia, tutti intirizziti dal freddo.

13.56 Le gomme saranno un vero e proprio ago della bilancia della corsa. Le basse temperature porteranno il rischio di graining ad altissimi livelli. Ieri si è visto qualche vettura andare in crisi già nel giro di uscita dai box, come si comporteranno oggi le gomme Pirelli?

13.54 Cosa possiamo attenderci dalla gara odierna? Iniziamo con il dire che la Mercedes è la ovvia favorita. Non solo disponde di una W11 straordinaria e ha monopolizzato la prima fila, ma la scuderia di Brackley disponea anche del DAS che, con questo freddo, permette di scaldare le gomme in pochissimo tempo, a differenza dei rivali.

13.53 ATTENZIONE! Il meteo va verso il peggioramento!! Ecco la situazione attuale sulla pista tedesca…



13.52 Uno sguardo alla pista tedesca. Questa è la zona della curva Dunlop, un tornante con banking davvero iconico, dalla sua uscita si sale verso la “S” Schumacher

13.51 La FIA ha permesso alla Mercedes di sistemare il volante di Lewis Hamilton in regime di parco chiuso. Deroga importante per l’inglese che, come visto ieri, lamentava problemi al suo DAS.

13.50 A 20 minuti dal via passiamo a parlare della posizione numero 20. Si tratta di Nico Hulkenberg. Come? Eh si, il tedesco è stato convocato d’urgenza dopo l’indisponibilità di Lance Stroll. Catapultato in pista l’ex Renault non ha potuto che chiudere ventesimo, ma oggi proverà a risalire.

“I was sat with a friend having a coffee at 11am when I see that Otmar rings me and says: ‘Hulk, hurry! We need you here’”#EifelGP 🇩🇪 #F1 https://t.co/W4gnJrYBHE — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

13.48 Ci attendiamo un altro Gran Premio imprevedibile? Allora non sottovalutiamo questo risultato: Il pilota peggio qualificato ad aver vinto una gara sul nuovo Nürburgring è Johnny Herbert, che nel 1999 si impose partendo per 14°.

13.46 Juan Manuel Fangio è l’unico capace di vincere con tre team diversi, essendosi imposto con la Mercedes (1954), la Ferrari (1956) e la Maserati (1957). Hanno invece vinto con due scuderie differenti Jacky Ickx (Brabham e Ferrari), Michael Schumacher (Benetton e Ferrari) e Fernando Alonso (Renault e McLaren).

13.44 Sul fronte dei podi, la graduatoria è guidata da Michael Schumacher, il quale nel corso della sua carriera è stato capaci di classificarsi nella top-three per 7 volte. Il tedesco ha chiuso primo nel 1995, 2000, 2001, 2004, 2006; nonché secondo nel 1996 e 2002.

13.43 Pirelli analizza la situazione delle gomme. Le basse temperature (10 aria, 17 asfalto) porteranno ad un elevatissimo rischio di graining come si è visto ieri. Una o due soste? Morbide o medie? Nessuno ha potuto effettuare una simulazione vera e propria venerdì, per cui sarà un terno al lotto la gara di oggi!

Let’s do this. Race gets underway in just under 40 minutes. 10 degrees ambient and 17 degrees of track temperature at the moment, with a partially cloudy sky. Anything can happen. #Fit4F1 @nuerburgring pic.twitter.com/6oV9vmIMx5 — Pirelli Motorsport (@pirellisport) October 11, 2020

13.42 Sul fronte dei team, la scuderia più vincente in assoluto è la Ferrari, che ha raccolto ben 14 affermazioni. Quattro con Michael Schumacher (2000, 2001, 2004, 2006); due con Alberto Ascari (1951, 1952) e John Surtees (1963, 1964); una con Nino Farina (1953), Juan Manuel Fangio (1956), Jacky Ickx (1972), Clay Regazzoni (1974), Michele Alboreto (1985) e Rubens Barrichello (2002). Oltre al Cavallino Rampante, tra le squadre attualmente impegnate in Formula 1, hanno già vinto anche McLaren (5 volte), Williams (3), Red Bull (2), Renault (1) e Mercedes (1).

13.40 Siamo a mezzora esatta dal via del Gran Premio di Eifel!

13.39 Esce dai box anche Nico Hulkenberg che partirà ultimo e dovrà trovare il giusto feeling in gara, dato che ieri è arrivato sul tracciato solamente alle ore 13.00 per l’indisponibilità di Lance Stroll

13.38 Sono tre i piloti italiani ad aver trionfato nell’autodromo dell’Eifel. Alberto Ascari ci riuscì nel 1951 e nel 1952, seguito da Nino Farina, il quale primeggiò nel 1953. A loro si è successivamente aggiunto il solo Michele Alboreto, vincitore dell’edizione 1985.

13.37 Pit-lane aperte, le vetture possono andare a prendere posto sulla griglia di partenza!



13.36 Sono solo due gli uomini in attività ad aver già vinto al Nürburgring. Si tratta di Lewis Hamilton (2011) e Sebastian Vettel (2013).

13.35 Le McLaren escono dal box. Come vedete si vede il sole oggi al Nurburgring, ma le temperature rimangono invernali…



13.34 Il primato di successi consecutivi è invece detenuto ancora oggi da Juan Manuel Fangio, unico pilota in grado di primeggiare per 3 anni di fila. L’argentino ha trionfato nel 1954, 1955 e 1956. Da allora nessuno è più riuscito a realizzare un filotto di tre affermazioni.

13.33 George Russell sale sulla sua Williams, tra poco i piloti potranno raggiungere la griglia di partenza!



13.32 Facciamo un po’ di storia. Il pilota più vincente in assoluto è Michael Schumacher, il quale è stato capace di imporsi ben 5 volte. Il tedesco ha primeggiato nel 1995, 2000, 2001, 2004, 2006.

13.29 Chiude la seconda fila un ottimo Charles Leclerc. Il ferrarista ha saputo issare la sua SF1000 in quarta posizione e vuole ad ogni costo completare una grande corsa oggi per farsi il miglior regalo di compleanno possibile, dato che compirà 23 anni il 16 ottobre

P4 on Saturday 💪 What chance a third podium of the season for @Charles_Leclerc on Sunday? 🤔#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/bgDqgenxuk — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

13.28 Una splendida immagine direttamente dal Nurburgring

13.26 Terza posizione per il solito Max Verstappen. Il portacolori della Red Bull, come sempre, è il primo dei “terrestri”. Sarà in grado di piazzare il colpaccio nella gara di oggi?

MAX: “Overall, we are getting closer to Mercedes which is very positive. In a way I’m a little bit disappointed, but I can still be happy. “It’s a fun track to drive. I’m looking forward to seeing what I can do tomorrow”#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/GZWGps8gYS — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

13.24 Al suo fianco partirà il re delle prime file, Lewis Hamilton. L’inglese cercherà di rifarsi dopo la “scoppola” subita ieri in qualifica

LEWIS: “It’s an amazing circuit. It’s definitely great to be back here. There’s a lot to play for tomorrow – I need to get my head down”#EifelGP 🇩🇪 #F1 pic.twitter.com/IME5UL5Qxw — Formula 1 (@F1) October 10, 2020

13.21 Davanti a tutti, quindi, scatterà Valtteri Bottas. Il finlandese è stato in grado di piazzare una splendida pole position nella Q2 di ieri. Partenza al palo numero 14 per il finnico, che vuole il bis dopo la vittoria di Sochi

13.19 LA GRIGLIA DI PARTENZA DELLA GARA DI OGGI

1 77 V. Bottas (B) Mercedes + 0″000 1’25″269 19

2 44 L. Hamilton (B) Mercedes + 0″000 1’25″525 18

3 33 M. Verstappen (B) Red Bull + 0″000 1’25″562 15

4 16 C. Leclerc (B) Ferrari + 0″000 1’26″035 18

5 23 A. Albon (B) Red Bull + 0″000 1’26″047 15

6 3 D. Ricciardo (B) Renault + 0″000 1’26″223 18

7 31 E. Ocon (B) Renault + 0″000 1’26″242 20

8 4 L. Norris (B) McLaren + 0″000 1’26″458 18

9 11 S. Perez (B) Racing Point + 0″000 1’26″704 17

10 55 C. Sainz (B) McLaren + 0″000 1’26″709 20

11 5 S. Vettel (B) Ferrari + 0″000 1’26″738 16

12 10 P. Gasly (B) AlphaTauri + 0″000 1’26″776 16

13 26 D. Kvyat (B) AlphaTauri + 0″000 1’26″848 16

14 99 A. Giovinazzi (B) Alfa Romeo + 0″000 1’26″936 14

15 20 K. Magnussen (B) Haas + 0″000 1’20″125 16

16 8 R. Grosjean (B) Haas + 0″000 1’27″552 10

17 63 G. Russell (m) Williams + 0″000 1’27″564 9

18 6 N. Latifi (B) Williams + 0″000 1’27″812 9

19 7 K. Raikkonen (B) Alfa Romeo + 0″000 1’27″817 8

20 27 N. Hulkenberg (B) Racing Point + 0″000 1’28″021 10

13.16 LA CLASSIFICA DEL MONDIALE COSTRUTTORI 2020

1 MERCEDES 366

2 RED BULL RACING HONDA 192

3 MCLAREN RENAULT 106

4 RACING POINT BWT MERCEDES 104

5 RENAULT 99

6 FERRARI 74

7 ALPHATAURI HONDA 59

8 ALFA ROMEO RACING FERRARI 4

9 HAAS FERRARI 1

10 WILLIAMS MERCEDES 0

13.15 Kimi Raikkonen oggi scrive un record della storia della F1: 323 GP disputati. Mai nessuno ha toccato questo livello

13.14 NOTIZIA DELL’ULTIMA ORA: LANDO NORRIS CAMBIA MOTORE, ma non sarà penalizzato in griglia. Montata una Power Unit già utilizzata

A frantic morning for the McLaren mechanics 😥@LandoNorris takes a new engine but won’t be hit with a grid penalty#EifelGP 🇩🇪 #F1 https://t.co/4PaOmgbA8i — Formula 1 (@F1) October 11, 2020



13.13 Prima di tuffarci nell’avvicinamento alla gara, iniziano dalle classifiche. Di seguito la graduatoria generale del Mondiale 2020

1 Lewis Hamilton GBR MERCEDES 205

2 Valtteri Bottas FIN MERCEDES 161

3 Max Verstappen NED RED BULL RACING HONDA 128

4 Lando Norris GBR MCLAREN RENAULT 65

5 Alexander Albon THA RED BULL RACING HONDA 64

6 Daniel Ricciardo AUS RENAULT 63

7 Charles Leclerc MON FERRARI 57

8 Lance Stroll CAN RACING POINT BWT MERCEDES 57

9 Sergio Perez MEX RACING POINT BWT MERCEDES 56

10 Pierre Gasly FRA ALPHATAURI HONDA 45

11 Carlos Sainz ESP MCLAREN RENAULT 41

12 Esteban Ocon FRA RENAULT 36

13 Sebastian Vettel GER FERRARI 17

14 Daniil Kvyat RUS ALPHATAURI HONDA 14

15 Nico Hulkenberg GER RACING POINT BWT MERCEDES 6

16 Kimi Räikkönen FIN ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

17 Antonio Giovinazzi ITA ALFA ROMEO RACING FERRARI 2

18 Kevin Magnussen DEN HAAS FERRARI 1

19 Nicholas Latifi CAN WILLIAMS MERCEDES 0

20 George Russell GBR WILLIAMS MERCEDES 0

21 Romain Grosjean FRA HAAS FERRARI 0

13.10 Buongiorno e benvenuti al Nurburgring! Tra un’ora esatta prenderà il via il Gran Premio dell’Eifel 2020 di Formula Uno.

PRESENTAZIONE DELLA GARA DI OGGI

F1 E MOTOGP OGGI: TUTTI GLI ORARI E IL PROGRAMMA

LA GRIGLIA DI PARTENZA

LA CRONACA DELLE QUALIFICHE

CHARLES LECLERC: “IL QUARTO POSTO VUOLE DIRE CHE SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

SEBASTIAN VETTEL: “NON POSSO FARE DI PIU’ CON QUESTA MACCHINA”

VALTTERI BOTTAS: “E’ SEMPRE BELLO QUANDO FAI IL GIRO BUONO ALL’ULTIMO TENTATIVO”

LEWIS HAMILTON: “BOTTAS HA FATTO UN LAVORO MIGLIORE DEL MIO. SARA’ UNA GARA DIFFICILE”

MAX VERSTAPPEN: “CI STIAMO AVVICINANDO ALLE MERCEDES”

Appuntamento a domani per la gara. Un saluto dalla redazione di OA Sport.

16.04: Uno-due Mercedes dunque con Bottas che tira fuori il colpo nell’ultimo tentativo con il crono di 1’25″269, precedendo di 0″256 Hamilton e di 0″293 Verstappen. Leclerc ottimo quarto, mentre Vettel solo 11°.

16.01: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Valtteri BOTTAS Mercedes1:25.269 5

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.256 5

3 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.293 5

4 Charles LECLERC Ferrari+0.766 5

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.778 5

6 Daniel RICCIARDO Renault+0.954 6

7 Esteban OCON Renault+0.973 6

8 Lando NORRIS McLaren+1.189 6

9 Sergio PEREZ Racing Point+1.435 5

10 Carlos SAINZ McLaren+1.440 6

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4

13 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

16.00: BANDIERA A SCACCHI!!!

15.58: Tutti in pista, con Leclerc che sceglie di uscire per ultimo.

15.56: Vedremo dunque se Verstappen riuscirà quindi a porre fine all’egemonia nelle qualifiche della Mercedes.

15.53: Super Verstappen che si porta in prima piazza con il crono di 1’25″744, davanti a Bottas e ad Hamilton. Leclerc è 5° a un decimo circa dalla seconda fila e ci può provare. Ora attendiamoci un ultimo colpo infuocato!

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.744 4

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.068 4

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.081 4

4 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.541 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.667 4

6 Esteban OCON Renault+1.243 5

7 Lando NORRIS McLaren+1.581 5

8 Carlos SAINZ McLaren+1.829 5

9 Daniel RICCIARDO Renault+2.336 5

10 Sergio PEREZ Racing Point- – 5

11 Sebastian VETTEL Ferrari- – 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri- – 4

13 Daniil KVYAT AlphaTauri- – 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing- – 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team- – 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.50: Escono in coppia le Renault, gomma nuova per Leclerc, come le due Mercedes.

15.49: Entrambe le McLaren con gomme usate nella Q3.

15.48: VIA ALLA Q3!!!

15.47: Leclerc sembrerebbe poter puntare alla terza fila, mentre per la seconda servirà una specie di miracolo.

15.44: Eliminati al termine della Q2 sono, nell’ordine: Vettel, Gasly, Kvyat, Giovinazzi e Magnussen.

15.41: Leclerc ottiene il quinto tempo a 0″850, mentre Vettel è solo 11°, non migliorando a sufficienza con le soft. Hamilton davanti a tutti, con Verstappen 2° e Bottas 3°. Antonio Giovinazzi 14°

1 Lewis HAMILTON Mercedes1:25.390 3

2 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing+0.077 3

3 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.581 3

4 Daniel RICCIARDO Renault+0.706 4

5 Charles LECLERC Ferrari+0.850 3

6 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.895 3

7 Lando NORRIS McLaren+0.926 4

8 Sergio PEREZ Racing Point+0.940 4

9 Carlos SAINZ McLaren+0.971 4

10 Esteban OCON Renault+0.974 4

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.348 4

12 Pierre GASLY AlphaTauri+1.386 4

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.458 4

14 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.546 4

15 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.735 4

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.39: Ora si lanciano tutti, ivi comprese le Ferrari.

15.38: 1’25″390 per Hamilton che si prende la prima piazza con gomme soft, il che significa che Lewis impiegherà la soft nel primo stint di gara.

15.36: 1’25”971 di Bottas, tempo valido a portarlo in seconda posizione a 250 millesimi dal crono di Verstappen.

15.34: Sulla pista Bottas con gomme soft.

15.33: 1’27″082 per Leclerc che si migliora, ma è sempre nono con gomme medie. Il monegasco dovrà però ripartire con le soft per non rischiare il taglio, come Vettel ovviamente.

15.30: Verstappen si conferma velocissimo con le gomme soft (1’25″720) con 0″463 di vantaggio su Hamilton e 0″565 sull’altra Red Bull di Albon. Le due RB16 sul tracciato con le morbide, mentre Lewis con le medie. Con le gomme a banda gialla anche le due Ferrari con Leclerc 9° a 1″381 e Vettel 11° a 1″967.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:25.720 2

2 Lewis HAMILTON Mercedes+0.463 2

3 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.565 3

4 Lando NORRIS McLaren+0.712 3

5 Esteban OCON Renault+0.787 3

6 Carlos SAINZ McLaren+0.898 3

7 Sergio PEREZ Racing Point+1.049 3

8 Valtteri BOTTAS Mercedes+1.234 2

9 Charles LECLERC Ferrari+1.381 2

10 Daniel RICCIARDO Renault+1.766 3

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.967 3

12 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.010 3

13 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+2.086 3

14 Daniil KVYAT AlphaTauri+2.109 3

15 Pierre GASLY AlphaTauri+2.449 3

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team- – 2

17 George RUSSELL Williams- – 3

18 Nicholas LATIFI Williams- – 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing- – 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point- – 2

15.28: Tutti in pista, con le due Ferrari sul tracciato con le medie.

15.27: Le due Mercedes in pista con le gomme medie per qualificarsi e usare queste mescole nel primo stint di gara.

15.25: Comincia la Q2!

15.22: Eliminati, nell’ordine: Grosjean, Russell, Latifi, Raikkonen ed Hulkenberg.

15.20: Di seguito i tempi al termine della Q1, con Leclerc che ha scelto di non uscire in quest’ultimo tentativo, chiudendo sesto. Vettel è nono, Antonio Giovinazzi è 15° bravo a rientrare.

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.319 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.254 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.301 1

4 Lando NORRIS McLaren+0.510 2

5 Daniel RICCIARDO Renault+0.517 2

6 Charles LECLERC Ferrari+0.538 1

7 Pierre GASLY AlphaTauri+0.753 2

8 Esteban OCON Renault+0.767 2

9 Sebastian VETTEL Ferrari+0.788 2

10 Sergio PEREZ Racing Point+0.801 2

11 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.807 2

12 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+0.912 2

13 Daniil KVYAT AlphaTauri+0.966 2

14 Carlos SAINZ McLaren+1.059 2

15 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+1.213 2

16 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.233 2

17 George RUSSELL Williams+1.245 3

18 Nicholas LATIFI Williams+1.493 3

19 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.498 2

20 Nico HULKENBERG Racing Point+1.702 2

15.19: Vettel si lancia in questo tentativo del Q1, quando manca 1′ al termine di questo primo stint delle qualifiche.

15.18: Attenzione tanti piloti stanno migliorando per via della pista, per cui Vettel deve uscire.

15.16: Adesso i piloti sul filo cercheranno di dare il massimo per evitare il taglio.

15.14: Ocon, Kvyat, Latifi, Russell, Perez, Grosjean, Magnussen, Raikkonen, Giovinazzi ed Hulkenberg a completare la classifica.

15.12: Vettel si migliora in un altro tentativo, ma è nono a 1″381.

15.09: Di seguito l’ordine dei tempi:

1 Max VERSTAPPEN Red Bull Racing1:26.319 1

2 Valtteri BOTTAS Mercedes+0.254 1

3 Lewis HAMILTON Mercedes+0.301 1

4 Charles LECLERC Ferrari+0.538 1

5 Alexander ALBON Red Bull Racing+0.807 1

6 Daniel RICCIARDO Renault+1.115 1

7 Lando NORRIS McLaren+1.143 1

8 Pierre GASLY AlphaTauri+1.338 1

9 Carlos SAINZ McLaren+1.396 1

10 Esteban OCON Renault+1.481 1

11 Sebastian VETTEL Ferrari+1.507 1

12 Daniil KVYAT AlphaTauri+1.624 1

13 George RUSSELL Williams+1.759 2

14 Sergio PEREZ Racing Point+1.761 1

15 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+1.768 1

16 Kevin MAGNUSSEN Haas F1 Team+1.770 1

17 Kimi RÄIKKÖNEN Alfa Romeo Racing+1.900 1

18 Nicholas LATIFI Williams+2.183 2

19 Antonio GIOVINAZZI Alfa Romeo Racing+2.689 1

20 Nico HULKENBERG Racing Point+3.473 1

15.07: Verstappen si porta davanti a tutti con il crono di 1’26″319, mentre Leclerc è terzo a 0″538, Bottas è quarto a 0″607, mentre Vettel 10° a 1″507.

15.05: Arrivano le Mercedes con Hamilton che ottiene il crono di 1’26″703 a precedere di 223 millesimi Bottas. Si lanciano anche le due Ferrari Leclerc e di Vettel.

15.04: Di seguito l’elenco di primi giri cronometrati dei piloti:

15.03: 1 Daniil KVYAT AlphaTauri1:28.147 1

2 Pierre GASLY AlphaTauri+0.148 1

3 Romain GROSJEAN Haas F1 Team+0.823 1

4 Nico HULKENBERG Racing Point+4.043 1

15.02: Sul tracciato anche Pierre Gasly con l’AlphaTauri.

15.01: E ovviamente subito in pista Nico Hulkenberg, seguito dai due piloti Haas. Il tedesco dovrà provare la Racing Point e trovare il feeling in fretta.

15.00: VIA ALLA Q1!

14.59: Gli aggiornamenti in casa Ferrari hanno funzionato e, come rivela Sky Sport, saranno riproposti nelle qualifiche.

14.56: Curva 1 si presta particolarmente al sorpasso, potendo sfruttare la velocità extra offerta dall’utilizzo dall’ala mobile. Da tenere presente la leggera sconnessione in fase di staccata che potrebbe mettere in crisi la stabilità della monoposto. Il lunghissimo tratto che divide curva 11 dalla 13, si propone come seconda zona utile per sopravanzare l’avversario, potendo nuovamente usufruire del DRS.

14.53: Tracciato dal carico aerodinamico medio-alto, il layout del circuito prevede una rapida sequenza composta da diversi cambi di direzione, in grado di incrementare il carico laterale che grava sui compound aumentandone la temperature. Pertanto, un perfetto bilanciamento tra gli assali della vettura sarà necessario per gestire al meglio gli pneumatici. Un anteriore molto preciso nel mix di curve a bassa e media velocità, risulterà essenziale nelle parti più guidate della pista, utile a garantire la corretta trazione necessaria per ottenere i giusti riscontri cronometrici.

14.50: 10′ al via delle qualifiche!

14.47: Nico Hulkenberg prenderà parte alle qualifiche e alla gara al Nurburgring sulla Racing Point. La notizia è stata ufficializzata dal team via social. Il tedesco è stato chiamato all’ultimo minuto per l’assenza di Lance Stroll: il pilota canadese non è sceso in pista nelle terze libere perché non si è sentito bene. Hulkenberg, che aveva già sostituito Perez dopo la positività al Covid-19, è arrivato al circuito ed è stato sottoposto al tampone per accedere nella bolla. I risultati generalmente non sono immediati, ma un test rapido ha dato responso negativo, in modo da mettere il tedesco sulla RP giusto in tempo per la sessione delle qualifiche.

14.44: Vedremo entrambe le Rosse in Q3? Lo scopriremo tra poche ore. Va rimarcato come Lance Stroll non sia sceso in pista. Secondo fonti spagnole, il canadese sarebbe risultato positivo al Covid-19. La Racing Point ha semplicemente annunciato che il pilota non si sente molto bene e che Nico Hülkenberg è in arrivo al Nürburgring.

14.41: Dunque una Ferrari oltremodo competitiva per gli standard del 2020, in quanto mai si erano visto un Cavallino Rampante così in forma in una sessione disputata sull’asciutto. Si può quindi guardare con una certa fiducia alle qualifiche.

14.38: Tra la sorpresa generale, la vettura più vicina alle “Frecce Nere” è stata una Ferrari! Nel finale della sessione le Rosse si sono dimostrate particolarmente incisive sul giro secco, in quanto Charles Leclerc e Sebastian Vettel hanno realizzato rispettivamente il terzo e il quinto tempo, pagando 456 e 813 millesimi. Fra le due monoposto di Maranello si è infilata la Red Bull di Max Verstappen.

14.35: Come d’abitudine, c’è una Mercedes davanti a tutti. Si tratta di quella di Valtteri Bottas, velocissimo e molto incisivo. Il finlandese ha fermato i cronometri sull’1’26”225, superando il compagno di squadra Lewis Hamilton di poco più di un decimo di secondo.

14.32: Con le eliambulanze completamente operative, si è potuto disputare il turno di free practice del sabato, diventato improvvisamente cruciale per decidere gli assetti delle monoposto in vista delle qualifiche del pomeriggio e della gara di domani.

14.29: Hulkenberg in pista senza aver girato nelle libere: sarà la prima volta da Ungheria 2017, quando Di Resta sostituì Massa. I due sono accomunati dal fatto di non essere mai saliti sul podio in F.1. 237 GP in due.

14.26: Hulkenberg con la tuta Racing Point nel paddock del Nurburgring: dovrebbe essere lui a prendere il posto di Stroll. Il canadese non è stato bene questa mattina. Si attendono ufficialità e informazioni sulle condizioni di salute di Lance.

14.23: Si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia grande spettacolo in Germania, dove si spera di girare effettivamente dopo che le prove libere del venerdì sono state definitivamente cancellate a causa della fitta nebbia. Dovrebbe esserci una finestra di bel tempo e i piloti potrebbero darsi battaglia.

14.20: Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Nurburgring.

La presentazione delle qualifiche

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 che va in scena sul circuito del Nurburgring. Si assegna la pole position e si definisce la griglia di partenza per la gara di domani, si preannuncia grande spettacolo in Germania, dove si spera di girare effettivamente dopo che le prove libere del venerdì sono state definitivamente cancellate a causa della fitta nebbia. Dovrebbe esserci una finestra di bel tempo e i piloti potrebbero darsi battaglia.

Le due Mercedes sono le grandi favorite della vigilia per la conquista della prima fila, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas dovrebbero avere una marcia in più anche su questa pista. Max Verstappen proverà a replicare al volante della sua Red Bull, mentre ci si aspetta una reazione dalla Ferrari: Charles Leclerc e Sebastian Vettel proveranno a stringere i denti per portare a casa un buon risultato. Le due Rosse saranno chiamate a sfidare come sempre Renault, Racing Point, McLaren per un discreto piazzamento.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE delle qualifiche del GP dell’Eifel 2020, tappa del Mondiale F1 in scena al Nurburgring: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 15.00. Buon divertimento a tutti.

