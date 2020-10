F1, Max Verstappen: “Il secondo posto è il risultato che ci meritiamo, Lewis era troppo veloce”

Al Nürburgring Max Verstappen ha chiuso in seconda posizione il Gran Premio dell’Eifel di Formula Uno. Per il pilota della Red Bull si tratta di un risultato tutto sommato soddisfacente. Dopotutto le Mercedes restano superiori alle monoposto di Milton Keynes e l’olandese si è inchinato solamente a Lewis Hamilton, approfittando al meglio del ritiro della “Freccia Nera” di Valtteri Bottas. Ecco quanto ha dichiarato a caldo da Mighty Max ai microfoni della Fia nell’intervista tenuta direttamente in pista al termine della gara.

“È stata una buona gara. Ho cercato di seguire Lewis, soprattutto dopo che Valtteri si è ritirato. Il passo era buono, abbiamo cercato di fare la nostra corsa, ma Lewis era davvero troppo veloce per noi. Proprio all’ultimo ho tentato di fare il giro più veloce e ci siamo riusciti. Vale anche un punto in più e quindi sono molto contento! Mi sono lamentato dietro la safety car perché la pista era molto fredda e non si riusciva a tenere in temperatura le gomme. Non capivo perché la safety car sia rimasta fuori così tanto, visto che la pista era pulita. Probabilmente volevano compattare completamente il gruppo, ma forse in queste condizioni di freddo non è stato il massimo. Comunque non sarebe cambiato niente. Siamo arrivati secondi ed è il posto che ci meritiamo”

Foto: La Presse