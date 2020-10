F1, Daniel Ricciardo: “Sono davvero felice per il podio, mi sembra la prima volta che lo raggiungo”

Daniel Ricciardo solitamente è un tipo molto sorridente di suo, ma oggi si è superato. L’australiano non riesce a contenere la gioia dopo il terzo posto conquistato nel Gran Premio di Eifel 2020 di Formula Uno. Il portacolori della Renault si è avvantaggiato del ko tecnico di Valtteri Bottas ma ha saputo agguantare il podio con pieno merito. Un risultato frutto del lavoro sia di questo fine settimana sia degli ultimi mesi, e che va a confermare quanto di buono stia facendo la scuderia francese, non ultimo per quello che si è visto oggi al Nurburgring.

“Era passato parecchio tempo dal mio ultimo podio – sorride, e ne ha ben donde, Ricciardo, nel corso delle interviste di rito post-gara – Mi sento letteralmente come se fosse la prima volta che ci salgo. Non mi succedeva dal 2018 (e dal 2011 per la Renault ndr), da qualcosa come due anni e mezzo mi pare, per cui sono davvero emozionato. Mi sembra come se tutto fosse nuovo e mai successo prima nella mia vita. Sono felice sia per me sia per il team che si merita tutto questo. Hanno svolto un lavoro incredibile sia in questo fine settimana sia in questa annata, per cui il risultato raggiunto è merito loro”.

Loading...

Loading...

A questo punto per il team principal Cyril Abiteboul arriverà il “pegno” da pagare. L’australiano, infatti, aveva scommesso con il suo boss che, se fosse salito sul podio in questa stagione, si sarebbe dovuto fare un tatuaggio. Ecco il suo commento: “Ora gli tocca! Non ho ancora deciso cosa dovrà farsi, magari qualcosa che ricordi me e la Germania, visto dove ci troviamo”.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SULLA FORMULA UNO

alessandro.passanti@oasport.it

Twitter: @AlePasso

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse