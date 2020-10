F1, Pagelle GP Eifel 2020: Hamilton da record, Ricciardo ruggisce, la Ferrari annaspa

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Eifel 2020 di Formula Uno ed entra nella leggenda del motorsport, raggiungendo Michael Schumacher nella classifica dei piloti più vincenti della categoria. Già questo spiega perfettamente come saranno le pagelle di giornata, in una gara che ha riservato non pochi spunti. Andiamo, quindi, a conoscere i voti dei piloti al Nurburgring.

LE PAGELLE DEL GRAN PREMIO DELL’EIFEL 2020 – F1

Lewis Hamilton 9+1. Tutti in piedi per celebrare un campione simile. Conquista in un colpo solo Gran Premio dell’Eifel, vittoria numero 91 della sua carriera e, a meno di clamorosi crolli, anche il settimo titolo della sua carriera. Cos’altro aggiungere sull’inglese? Ormai è già stato detto tutto. Oggi, sostanzialmente, è stato un concentrato della sua vita in F1. Ottima partenza, pressione su Bottas fino a portarlo all’errore, e superarlo, quindi al comando gestione perfetta e vittoria senza il minimo dubbio. Taglia un traguardo clamoroso che spiega almeno in parte tutto il suo valore. Un fuoriclasse assoluto. Chapeau Lewis!

Max Verstappen 9: lui il suo lo fa sempre, ma per sua sfortuna davanti ha un rivale e una vettura incredibili. Senza Hamilton o la Mercedes, infatti, saremmo già pienamente entrati nell’era Verstappen. Dovrà ancora pazientare un po’ per vincere gare e titoli come meriterebbe, ma questo 2020 lo sta proponendo davvero a livelli altissimi.

Daniel Ricciardo 8.5: torna sul podio dopo oltre 2 anni e ci riporta la Renault che non ci saliva dal 2011. Raccoglie quanto di buono seminato nelle ultime uscite e si conferma un pilota di prima fascia. Oggi non sbaglia nulla e centra un terzo posto davvero meritato, con Sergio Perez che non glielo regala di sicuro.

Sergio Perez 7.5: da quando la squadra lo ha ufficialmente scaricato lui ha ulteriormente cambiato marcia. Oggi sfiora il podio e dimostra che la Racing Point abbia preso un notevole azzardo nel licenziarlo. Un animale da gara che estrae sempre il massimo dalla sua vettura.

Charles Leclerc 6: chiude al settimo posto e non è certo un grande risultato dopo il quarto di ieri. Paga a carissimo prezzo il primo stint nel quale le gomme soft con il carico di benzina proprio non andavano. Nella prima fase è costretto a girare ad oltre 2 secondi di distacco dai migliori, salvo poi rimontare nella fase centrale. La Safety Car nel finale è la mazzata conclusiva, con i rivali che montano le soft, e lui rimane con le medie. Non una grande domenica, ma non certo per colpa sua.

Nico Hulkenberg 8: come la posizione nella quale conclude. Il tedesco è arrivato nel tracciato del Nurburgring solamente due ore prima delle qualifiche e oggi ha addirittura conquistato dei punti. Un risultato clamoroso se si pensa che ieri mattina era comodamente a casa sua.

Antonio Giovinazzi 7: dopo la migliore qualifica dell’anno, oggi chiude la sua gara più brillante del 2020. Centra un punto e si tiene alle spalle Vettel e Raikkonen. Non male.

Sebastian Vettel 4.5: ancora una domenica grigia per il padrone di casa che non sembra avere nè la vettura, nè la strategia, per poter davvero rimontare. Lui ci mette del suo con un ennesimo errore grossolano. Non vede l’ora di concludere il 2020…

Valtteri Bottas 5: in partenza ci scappa un “toh” quando tiene testa a Hamilton e mantiene la prima posizione. Da li in poi aggiunge un grave errore in curva 1, con annesso sorpasso del compagno di team, e il problema al motore che lo appieda. Dopo i fasti di Sochi, passo indietro notevole per il finlandese.

