F1 e MotoGP oggi: orari gare, tv, streaming, programma Sky, DAZN e TV8

Domenica 11 ottobre è una giornata rovente per gli appassionati di motori perché le gare di MotoGP e F1 andranno in scena quasi in contemporanea! Spazio alla lotta per la vittoria: alle ore 13.00 scatterà il GP di Francia per i centauri, mentre alle ore 14.10 verrà dato il semaforo verde del GP di Eifel per la massima categoria automobilistica.

Tutte le gare saranno trasmesse in diretta tv su Sky, in diretta streaming su Sky Go e Now TV, in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Per la MotoGP è prevista anche la diretta streaming su DAZN. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari dei GP MotoGP e F1 di oggi domenica 11 ottobre, praticamente in contemporanea.

GP MOTOGP E F1 OGGI: CALENDARIO, PROGRAMMA, ORARI

DOMENICA 11 OTTOBRE:

09.00-09.20 Moto3, warm-up

09.30-09.50 Moto2, warm-up

10.00-10.20 MotoGP, warm-up

11.20 Moto3, gara

13.00 MotoGP, gara

14.10 F1, gara

14.30 Moto2, gara

15.40 MotoE, gara-2

MOTOGP E F1 OGGI: COME VEDERE LE QUALIFICHE IN DIRETTA TV E STREAMING

F1:

Diretta tv su Sky Sport F1 (canale 207).

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201).

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky) alle ore 18.15.

Replica su Sky Sport F1 (canale 207) della gara della MotoGP alle ore 17.00, 20.00, 22.30 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

MOTOGP:

WARM-UP:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su Sky Go e su NowTV del warm-up di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN del warm-up di tutte le classi.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport del warm-up di tutte le classi.

Non sono previste trasmissioni su TV8.

GARA:

Diretta tv su Sky Sport MotoGP (canale 208) delle gare di tutte le classi.

Diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) delle gare di Moto3 e MotoGP.

Diretta streaming su Sky Go, su NowTV delle gare di tutte le classi.

Diretta streaming su DAZN delle gare di tutte le classi.

Differita tv su TV8 (canale 8 del digitale terrestre, canale 121 della piattaforma Sky): Moto3 alle ore 14.15, MotoGP alle ore 16.00, Moto2 alle ore 17.00.

Replica su Sky Sport MotoGP (canale 208) della gara della MotoGP alle ore 16.45, 19.00, 22.15 e nel rullo notturno.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport delle gare di tutte le classi.

