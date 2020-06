LIVE Sampdoria-Bologna 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: Barrow e Orsolini firmano la vittoria per gli ospiti. Pagelle e highlights

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

21.35 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo live!

Loading...

Loading...

Pagelle:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero 6; Bereszynski 5 (Ramirez 6), Tonelli 6 (Yoshida 5.5), Colley 5.5, Murru 5 (Augello 6.5); Depaoli 5.5, Ekdal 6, Vieira 6.5, Linetty 5 (Leris s.v.); La Gumina 5.5 (Bonazzoli 7), Gabbiadini 6. All. Ranieri 5.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski 6.5; Tomiyasu 6, Danilo 6, Bani 5, Dijks 5.5; Poli 5 (Schouten 6), Medel 5.5 (Dominguez s.v.); Orsolini 7, Soriano 5.5 (Svanberg s.v.), Sansone 5 (Barrow 8); Palacio 6 (Cangiano s.v.). All. Mihajlovic 7.

21.30 Partita che si infiamma nella ripresa dove Barrow la fa da padrone con il rigore segna e l’assist ad Orsolini autore anche del rigore procurato, male la Sampdoria che si sveglia solo nel finale di partita con il gol di Bonazzoli.

97′ Finisce la partita, Sampdoria-Bologna 1-2.

96′ Ronaldo Vieira prova il tiro al volo, para Skorupski.

94′ Sampdoria che prova l’assedio finale alla ricerca del pareggio.

92′ CI saranno sette minuti di recupero.

90′ Goooooooooooooooooooool, Bonazzoliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii, Bonazzoli dimenticato dalla difesa del Bologna riesce di testa ad anticipare Skorupski, Sampdoria-Bologna 1-2.

88′ Fuori Soriano e Palacio e dentro Cangiano e Svanberg per il Bologna.

86′ Bonazzoli prova il colpo al volo ma non riesce a dare forza al pallone.

84′ Fuori Medel e dentro Dominguez per il Bologna.

82′ PALO! Barrow scatenato con un tiro a giro trova il secondo palo!

80′ Fuori Bereszynski, Linetty e Murru per Augello, Ramirez e Leris per la Sampdoria.

78′ Dopo il momento del Cooling Break ora si continua per questo finale di partita.

76′ Goooooooooooooooooooooooool, Orsoliniiiiiiiiiiiiiiii, Barrow scatenato supera due uomini e mette in mezzo per Orsolini che di testa non sbaglia, Sampdoria-Bologna 0-2.

74′ Dentro Yoshida e fuori Tonelli nella Sampdoria.

72′ Fuori La Gumina e dentro Bonazzoli per la Sampdoria.

70′ Goooooooooooooooool, Barrowwwwwwwwwwwww, sblocca su rigore con un tiro forte alla sinistra di Audero, Sampdoria-Bologna 0-1.

68′ RIGORE per il Bologna, contropiede dei rossoblu con Palacio che serve Orsolini che stoppa male ma viene atterrato da Colley.

66′ Depaoli prova ad andare via sulla destra ma viene fermato prontamente dai difensori del Bologna.

64′ Ronaldo Vieira da fuori area prova il tiro, per poco non trova la rete del vantaggio.

62′ Ancora una volta Gabbiadini da calcio d’angolo non trova il compagno giusto in area.

60′ Massimo sforzo della Sampdoria che prova a cercare il varco giusto.

58′ Ammonito anche Medel per fallo su Ekdal.

56′ Giallo per Ekdal per fallo su Palacio in ripartenza a centrocampo.

54′ Fuori Sansone e Poli e dentro Schouten e Barrow per il Bologna.

52′ Problemi fisici per Poli che potrebbe essere sostituito.

50′ Sfiora un gol spettacolare Bereszynski con un tiro al volo da fuori area.

48′ Partita che continua sul modello del primo tempo, ancora ritmi bassi.

46′ Inizia il secondo tempo!

20.22 Brutto primo tempo con una partita parecchio bloccata a centrocampo, molti falli e pochi tiri, si fa notare Audero per un bell’intervento su Sansone.

A tra poco per il secondo tempo!

47′ Finisce il primo tempo, Sampdoria-Bologna 0-0.

45′ Punizione di Orsolini che calcia male, pallone sul fondo.

43′ Gabbiadini prova il destro, pallone che viene parato facilmente da Skorupski.

41′ Linetty prova il cross basso per un compagno in area, nessuno arriva al tiro.

39′ Punizione di Gabbiadini per La Gumina ma di testa non trova la porta.

37′ 60% possesso palla per il Bologna.

35′ Soriano prova il tiro da fuori, vicino all’incrocio dei pali.

33′ Bell’assist di Gabbiadini per La Gumina che tira forte ad incrociare, para Skorupski.

31′ Si riparte in questo finale di primo tempo.

29′ Momento Cooling Break per far rinfrescare i giocatori.

27′ Ekdal non riesce ad entrare in partita, bene invece l’inizio di Ronaldo Vieira.

25′ Punizione di Gabbiadini da posizione laterale, respinge la barriera.

23′ Ronaldo Vieira prova il tiro da fuori, pallone lontano dai pali.

21′ Corner di Orsolini che trova Sansone che stoppa e tira, Audero respinge con i pugni.

19′ Prova il tiro Murru che finisce però lontanissimo dalla porta.

17′ Fallo in attacco di Bani dopo un corner di Sansone.

15′ Sampdoria che prova ad alzare il baricentro.

13′ Angolo per la Sampdoria ma Gabbiadini sbaglia completamente la battuta.

11′ Ancora nessun tiro in porta da entrambe le squadre.

9′ Murru prova il cross dalla sinistra ma sbaglia completamente il lancio.

7′ Murru rischia il giallo per un fallo su Orsolini che l’aveva superato in velocità.

5′ Punizione di Gabbiadini dalla destra che finisce sulla barriera.

3′ Subito partita dura, già due falli da entrambe le parti a centrocampo.

1′ Inizia la partita!

19.26 Entrano le squadre in campo, tra poco si inizia.

19.23 Mancano solo sette minuti all’inizio della partita.

19.20 Mentre Bonazzoli che nella Sampdoria doveva partire titolare a sorpresa va in panchina.

19.17 Barrow parte dalla panchina per il Bologna, pedina molto utilizzata dal tecnico del Bologna.

19.14 Il centrocampista del Bologna Andrea Poli ha giocato 84 partite e realizzato tre gol nel massimo campionato italiano con la maglia della Sampdoria.

19.11 Il Bologna è la vittima preferita in Serie A per l’attaccante della Sampdoria Manolo Gabbiadini: sei reti in sei partite – incluso il suo primo gol nella competizione, nel marzo 2012 con la maglia dell’Atalanta.

19.08 Tutti gli ultimi sei gol casalinghi della Sampdoria in Serie A sono stati realizzati da Fabio Quagliarella (quattro) o Manolo Gabbiadini (due) – delle precedenti 10 reti interne blucerchiate i due ne avevano realizzate solo tre.

19.05 Il tecnico del Bologna Sinisa Mihajlovic ha collezionato 64 panchine con la Sampdoria in Serie A, tra il 2013 e il 2015 – con i blucerchiati ha registrato una media di 1.44 punti a partita.

19.02 Il Bologna non pareggia in trasferta proprio dall’ultimo viaggio a Genova, a settembre contro il Genoa: da allora quattro vittorie e sei sconfitte, avendo sempre subito gol nel parziale.

18.59 La Sampdoria ha vinto la partita casalinga più recente e non ottiene due successi interni di fila in Serie A da gennaio 2019, quando raggiunse quota quattro.

18.56

📄 | #SampBologna Ritorno a Marassi. Con il cuore fino alla vittoria… 💙 pic.twitter.com/CqtKhIS1So — U.C. Sampdoria (@sampdoria) June 28, 2020

18.53 Tutti gli ultimi sette gol realizzati nelle sfide di Serie A tra Sampdoria e Bologna sono arrivati nei secondi tempi di gioco.

18.50 La Sampdoria è rimasta imbattuta in tutte le ultime 12 partite di Serie A giocate contro il Bologna al Ferraris: in questo parziale nove successi blucerchiati e tre pareggi.

18.47

18.44 Sampdoria e Bologna non pareggiano in Serie A dal gennaio 2014 (1-1 a Genova); da allora quattro successi blucerchiati e cinque rossoblu.

18.41 La Sampdoria ha affrontato il Bologna 95 volte in Serie A: 31 vittorie, 30 pareggi e 34 sconfitte.

18.38 Ecco le formazioni ufficiali:

SAMPDORIA: Audero; Bereszynski, Colley, Tonelli, Murru; Depaoli, Ekdal, Linetty, Vieira; La Gumina, Gabbiadini.

BOLOGNA: Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Dijks; Poli, Medel; Orsolini, Soriano, Sansone; Palacio.

18.35 Buonasera e benvenuti alla diretta live testuale di Sampdoria-Bologna partita della Serie A Tim.

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-ROMA DALLE 17.15

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-SPAL DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SASSUOLO-VERONA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI UDINESE-ATALANTA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI PARMA-INTER DALLE 21.45

Orario, probabili formazioni e come vedere Sampdoria-Bologna

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Sampdoria-Bologna match della Serie A Tim 2019-20, la Sampdoria deve vincere vista la situazione di classifica mentre il Bologna deve riscattare la sconfitta contro la Juventus.

Ranieri ritornerà al 4-4-2 e non potrà disporre di Jankto, squalificato, e degli infortunati Quagliarella e Alex Ferrari. Davanti al portiere Audero, in difesa Depaoli favorito su Bereszynski e Murru agiranno da terzini, con Yoshida in vantaggio su Colley, e Tonelli centrali difensivi. A centrocampo a destra dovrebbe giocare Thorsby, a sinistra giocherà Linetty, mentre Vieira ed Ekdal dovrebbero essere i due interni. In attacco potrebbe rivedersi dall’inizio Bonazzoli in coppia con Gabbiadini, con Ramirez inizialmente in panchina.

Mihajlovic dovrà rinunciare ai soliti Skov Olsen e Santander, infortunati. In attacco Palacio sarà nuovamente il riferimento offensivo (tenuto a riposo contro la Juve), con Barrow che dovrebbe andare in panchina. Alle sue spalle potrebbero agire sulla trequarti Orsolini, Soriano e Sansone. In mediana Poli favorito su Dominguez accanto a Medel. Dietro, davanti al portiere Skorupski, Danilo e il rientrante Bani comporranno la coppia centrale difensiva, con il giappone Tomiyasu a destra e Dijks, favorito a sinistra su Krejci.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Sampdoria-Bologna, partita valevole per la Serie A Tim 2019/2020: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 19:30. Buon divertimento!

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse.