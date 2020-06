LIVE Parma-Inter 1-2, Serie A calcio in DIRETTA: highlights e pagelle. I nerazzurri la ribaltano nel finale, gol vittoria di Bastoni!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA CRONACA DI PARMA INTER 1-2

Loading...

Loading...

LE PAGELLE DI PARMA-INTER 1-2

GLI HIGHLIGHTS DI PARMA-INTER 1-2

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

23:53 LE PAGELLE DELL’INTER: Handanovic 6; D’Ambrosio 5, De Vrij 6, Godin 6 (dal 73’ Bastoni 6.5); Candreva 5.5 (dal 69’ Moses 6.5), Barella 5.5, Gagliardini 6, Biraghi 5 (dal 69’ Young 6); Eriksen 5 (dal 69’ Sanchez 6.5); Lukaku 6, Lautaro 6 (dal 89′ Borja Valero s.v.). All. Conte 6.

23:50 LE PAGELLE DEL PARMA: Sepe 6; Laurini 5.5 (dal 86′ Darmian s.v.), Dermaku 6.5 (dal 77’ Regini s.v.), Bruno Alves 5.5, Gagliolo 6 (dal 46’ Pezzella 6); Kucka 5.5, Scozzarella 6 (dal 55’ Hernani 6), Kurtic 6; Kulusevski 6.5, Cornelius 5.5, Gervinho 7 (dal 86′ Brugman s.v.). All. D’Aversa 6.

95′ FINITA! Inter batte Parma 2-1.

94′ Ultimi assalti disperati di un Parma stanchissimo.

92′ Cartellino giallo a Moses per perdita di tempo.

91′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

90′ SEPE! Miracolo del portiere del Parma che si oppone ad una conclusione ravvicinata di Young.

89′ Ultimo cambio dell’Inter: Borja Valero per Lautaro Martinez.

88′ Ammonito Kurtic per un brutto fallo su Moses.

87′ GOOOOOOOOOOOOOOL DELL’INTER!!! Partita capovolta in tre minuti, traversone di Moses sul quale Bastoni, lasciato colpevolmente solo dalla difesa, realizza la rete del 2-1 nerazzurro.

86′ Ultime due sostituzioni per il Parma: dentro Darmian e Brugman al posto di Laurini e Gervinho.

85′ ESPULSO KUCKA! Slovacco mandato sotto la doccia per proteste, si mette male per i padroni di casa.

84′ GOOOOOOOOOOOOL DELL’INTER!!! Sponda di Lautaro Martinez per il colpo di testa vincente di de Vrij che fissa la partita sul punteggio di 1-1.

83′ Il Parma è un po’ sulle gambe, massima spinta degli ospiti.

80′ SEPE! Il portiere napoletano si supera in tuffo su un missile scagliato da Sanchez.

79′ LUKAKU! Sinistro a giro del belga che fa la barba al palo.

77′ Terzo cambio nel Parma: Regini sostituisce Dermaku.

76′ L’Inter attacca ora a pieno organico ma il Parma difende bene e riparte ancora meglio.

73′ Altro cambio richiesto da Conte: dentro Bastoni, fuori Godin.

71′ Giallo a Godin che, saltato secco da Kulusevski, lo mette a terra fallosamente.

69′ Triplo cambio per l’Inter: Sanchez, Young e Moses per Eriksen, Biraghi e Candreva.

67′ Kucka dal limite spara alle stelle.

65′ Momento di flessione della partita, dopo due terzi di gioco a ritmi altissimi.

62′ ERIKSEN! Scarico all’indietro di Candreva per il danese che tira fuori, errore non da lui.

60′ Cross tagliente di Biraghi, Lautaro Martinez impatta bene ma il tentativo termina a lato.

59′ HANDANOVIC! Bolide di Kulusevski sul quale di oppone lo sloveno con i pugni, sulla ribattuta Gervinho non trova lo specchio della porta.

57′ Kulusevski rientra sul sinistro e tira a chiudere, palla sull’esterno della rete.

55′ Seconda sostituzione per i padroni di casa: Hernani per Scozzarella.

54′ LAURINI SI IMMOLA! Il terzino del Parma ci mette il corpo per negare a Godin il gol del pareggio.

51′ Cross lungo di Biraghi, Candreva si coordina e calcia al volo alto.

49′ Ammonito Gagliardini per un intervento duro ai danni di Scozzarella.

48′ Partito bene il Parma che sta cercando il gol del raddoppio.

46′ Inizia la ripresa con un cambio: Pezzella al posto di Gagliolo nel Parma.

48′ Finito il primo tempo, Parma-Inter 1-0.

46′ Grande preparazione al tiro di Martinez, la conclusione è centrale e non crea problemi a Sepe.

45′ Concessi tre minuti di recupero.

44′ Azione avvolgente dell’Inter, fucilata in mezzo di Biraghi sulla quale non arriva nessuno.

42′ CORNELIUS! Ottimo spunto sul fondo di Kurtic che crossa al centro, il danese impatta bene e la palla esce di un pelo.

41′ Tiro-cross di Barella, capisce tutto Sepe che blocca.

38′ Il direttore di gara dice che non ci sono gli estremi per il calcio di rigore.

37′ Controllo VAR per un contatto nell’area di rigore dell’Inter tra Kulusevski e Barella.

35′ Brivido Parma! Candreva entra in area e crossa teso, nessun attaccante dell’Inter riesce a battere a rete.

33′ La partita è davvero emozionante, i giocatori stanno giocando con grande intensità.

30′ Giallo a Dermaku per un pestone da dietro ai danni di Martinez.

28′ Ammonito Lautaro Martinez per aver intralciato la battuta di una punizione avversaria.

26′ CORNELIUS SI DIVORA IL RADDOPPIO! Gervinho con un numero da circo si prende gioco di Godin e mette il compagno a tu per tu con il portiere, Cornelius spreca tutto calciando alle stelle.

25′ Azione in solitaria di Kulusevski che supera Godin e tira a giro, palla fuori non di moltissimo.

23′ BARELLA! Scarico all’indietro di Lukaku per l’italiano che prova di esterno ma la conclusione gli scappa via.

22′ INCREDIBILE! Il rigore c’era ma anche il fuorigioco, quindi si ricomincia con palla al Parma.

21′ L’arbitro dice che è rigore ma bisogna prima verificare la posizione di partenza di Godin!

20′ Arbitro chiamato al VAR per un possibile fallo di mano di Kurtic sul colpo di testa di Godin!

19′ GODIN! Punizione laterale battuta da Biraghi, l’uruguaiano di testa sfiora il palo.

17′ L’Inter ha reagito bene riversandosi in attacco, la partita è molto piacevole.

15′ GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DEL PARMA!!! Kucka si inventa un passaggio paranormale per Gervinho, l’ivoriano manda al bar due difensori e scaraventa il pallone in rete, 1-0 per i Ducali.

14′ Botta dalla distanza di Gagliardini: tiro forte ma impreciso.

13′ GERVINHO SI DIVORA IL VANTAGGIO! Super percussione di Laurini che scarica all’indietro per l’ivoriano, il quale manda clamorosamente a lato senza opposizione.

12′ Occasione in contropiede gettata al vento da Kurtic che sbaglia il passaggio decisivo.

9′ Buona Inter in questi primi minuti con il Parma rannicchiato nella propria metà di campo.

7′ DERMAKU SALVA SULLA LINEA! Colpo di testa di Gagliardini sul quale il difensore albanese si erge a muro.

6′ OCCASIONE INTER! Bella palla di Candreva per Martinez, provvidenziale un grandissimo intervento difensivo di Laurini a sventare il pericolo.

3′ Primo squillo di Lautaro Martinez che si gira in un fazzoletto ma calcia debolmente.

1′ PARTITI! Primo possesso per il Parma.

21:45 I giocatori stanno facendo ora il loro ingresso in campo.

21:43 In tribuna si vede Conte: l’allenatore dell’Inter è squalificato e questa sera non potrà essere in panchina.

21:40 Mancano cinque minuti all’inizio della partita, a breve si comincia!

21:35 I padroni di casa vogliono rispondere alla vittoria di oggi del Milan per 2-0 contro la Roma: i ducali hanno bisogno dei tre punti per riagguantare i rossoneri.

21:30 Altre immagini da Parma

🆙 | RISCALDAMENTO Squadra in campo per il warm up! 💪 Sensazioni in vista di #ParmaInter? 🧐#FORZAINTER ⚫️🔵⚫️🔵 pic.twitter.com/u01sfC7cXY — Inter (@Inter) June 28, 2020

21:25 L’Inter vede l’Atalanta avvicinarsi: i bergamaschi hanno vinto 3-2 ad Udine ed ora sono ad un solo punto dal Biscione.

21:20 Anche i Crociati hanno completato il rito di ricognizione

21:15 I giocatori dell’Inter sono già sul prato del Tardini

20:48 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due allenatori:

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Godin; Candreva, Barella, Gagliardini, Biraghi; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

20:46 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Parma-Inter, match valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020.

Probabili formazioni Parma-Inter – Presentazione giornata Serie A di oggi (28 giugno)

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI MILAN-ROMA DALLE 17.15

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI NAPOLI-SPAL DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SAMPDORIA-BOLOGNA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI SASSUOLO-VERONA DALLE 19.30

CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI UDINESE-ATALANTA DALLE 19.30

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Parma-Inter, match valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020 e ultimo di oggi. Allo Stadio Ennio Tardini, i crociati continuano la loro corso verso una sorprendente qualificazione alla prossima Europa League. Gli uomini allenati da Roberto D’Aversa sono settimi in campionato e si sono dimostrati una delle più grandi rivelazioni della stagione corrente. Quello di stasera è senza dubbio un banco di prova importantissimo per i ducali.

Dall’altra parte si presenta un Biscione ferito: i nerazzurri mercoledì hanno pareggiato 3-3 in casa contro il Sassuolo dicendo addio anche agli ultimi sogni Scudetto. A questo punto l’obiettivo primario per la squadra di Antonio Conte diventa quello di preservare i 10 punti di vantaggio sulla Roma, intascando la qualificazione alla Champions League, e prepararsi al meglio per l’attuale Europa League, che ripartirà ad agosto e vedrà gli italiani affrontare il Getafe negli ottavi di finale.

Gli ospiti stasera saranno orfani del pilastro difensivo Milan Skriniar, espulso nell’ultima partita disputata. Il problema reale per l’Inter si presenta però a centrocampo: non ci sarà di certo Sensi e probabilmente anche Brozovic e Vecino alzeranno bandiera bianca. Sarà dunque uno tra Borja Valero e Gagliardini ad affiancare Nicolò Barella, mentre in avanti dovrebbe ricomporsi il trio delle meraviglie Eriksen–Martinez–Lukaku. Tra i padroni di casa fari puntati su Dejan Kulusevski (promesso sposo della Juventus) e Andreas Cornelius (reduce da un’impressionante tripletta nell’ultima partita di campionato).

Appuntamento alle ore 21:45 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL CALCIO