LIVE Milan-Roma 2-0, Serie A calcio in DIRETTA: highlights e pagelle. Rebic e Calhanoglu stendono i giallorossi!

LA CRONACA DI MILAN-ROMA 2-0

GLI HIGHLIGHTS DI MILAN-ROMA 2-0

La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport.

19:18 LE PAGELLE DELLA ROMA: Mirante 6.5, Zappacosta 5, Smalling 5, Mancini 6, Spinazzola 5.5, Veretout 5.5, Cristante 6 (dal 81’ Diawara s.v.), Kluivert 5.5 (dal 58’ Carles Perez 5.5), Pellegrini 5 (dal 81’ Pastore s.v.), Mkhitaryan 6 (dal 69’ Perotti 5.5), Dzeko 5 (dal 69’ Kalinic 5.5). All. Fonseca 5.

19:15 LE PAGELLE DEL MILAN: Donnarumma 6, Conti 6, Kjaer 6.5, Romagnoli 6.5, Theo Hernandez 7, Kessié 6, Bennacer 6.5, Castillejo 5.5 (dal 54’ Saelemaekers 6.5), Calhanoglu 7, Bonaventura 5.5 (dal 54’ Paqueta 6) – Rebic 6.5 (dal 78’ Leao s.v.). All. Pioli 7.

95′ FINITA! Milan batte Roma 2-0.

93′ Perotti manda bene in profondità Kalinic, buona uscita in anticipo di Donnarumma.

92′ Brutto fallo di frustrazione di Veretout ai danni di Paqueta, ammonito il francese.

90′ Ci saranno cinque minuti di recupero.

89′ GOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Mirante intuisce ma non riesce ad intervenire sul missile tirato da Calhanoglu, 2-0 per i rossoneri.

88′ RIGORE PER IL MILAN! Percussione da paura di Theo Hernandez che viene steso in area da Smalling, nessun dubbio per l’arbitro.

85′ I capitolini stanno provando a rendersi pericolosi con continui traversoni ma la difesa rossonera non si lascia sorprendere.

83′ Prova a scuotersi la Roma che in questa ripresa non si è mai avvicinata alla porta protetta da Donnarumma.

81′ Ultime due carte giocate da Fonseca: Diawara e Pastore prendono il posto di Cristante e Pellegrini.

78′ Terzo cambio per il Milan: Leao sostituisce proprio Rebic.

76′ GOOOOOOOOOOOL DEL MILAN!!! Doppio miracolo di Mirante prima su Kessie e poi su Rebic, al terzo tentativo il croato non sbaglia e sigla la rete del vantaggio, 1-0.

75′ Ricomincia la partita.

74′ Cooling break anche nel secondo tempo: necessario dare un minuto di pausa ai giocatori.

73′ Paqueta salta Cristante e calcia di sinistro, la palla si alza tanto e termina abbondantemente fuori.

72′ Solo il Milan in campo: il Diavolo ha molte più energie in questo frangente.

69′ Altri due cambi chiamati da Fonseca: dentro Perotti e Kalinic, fuori Mkhitaryan e Dzeko.

67′ MIRANTE! Conclusione velenosa di Paqueta sulla quale il portiere della Roma si distende bene e salva i suoi.

65′ CALHANOGLU! Bella imbucata di Saelemaekers per il turco che calcia sul primo palo, Mirante para con i piedi.

63′ La partita si è spenta, complice un calo fisiologico dei padroni di casa.

60′ Ottimo primo quarto d’ora di secondo tempo del Milan che ha fatto molto più della Roma.

58′ Prima sostituzione nella Roma: Carles Perez al posto di Kluivert.

56′ Destro dal limite di Bennacer che scivola fuori.

54′ Doppio cambio nel Milan: Saelemaekers e Paqueta per Castillejo e Bonaventura.

53′ Il secondo tempo è iniziato sulla falsa riga del primo, ovvero con ritmi piuttosto blandi.

50′ Mkhitaryan si crea bene lo spazio per il tiro ma poi calcia addosso a Kjaer.

47′ RISCHIO ROMA! Retropassaggio sanguinoso di Spinazzola, Rebic anticipa Mirante ma si porta il pallone fuori.

46′ Cominciata la ripresa!

47′ Finito il primo tempo, Milan-Roma 0-0.

45′ Concessi due minuti di recupero.

44′ Calcia in porta Calhanoglu che trova la risposta attenta di Mirante.

43′ Punizione da posizione interessante per il Milan.

41′ Fallo tattico di Castillejo che si becca l’ammonizione per aver fermato con le cattive Dzeko da dietro.

39′ CALHANOGLU CHE ERRORE! Traversone delizioso di Castillejo per il turco che da posizione perfetta manda alto di testa.

37′ Contropiede promettente del Milan che si conclude con un nulla di fatto per via del passaggio sbagliato da Calhanoglu.

35′ Finita la pausa, si riprende a giocare a San Siro.

33′ Cooling break: i giocatori si dissetano e tirano il fiato per qualche momento.

32′ Rischio di Mirante! Dribbling da brividi del portiere della Roma sul pressing di Rebic.

30′ I rossoneri hanno ripreso campo spinti dalle urla di Pioli da bordocampo.

27′ Primo squillo del Diavolo! Tacco volante magnifico di Rebic che manda nello spazio Bonaventura, poi l’azzurro spara alle stelle.

26′ La Roma ha preso in mano il pallino del gioco e il Milan è un po’ in difficoltà in questa fase.

23′ Durissimo intervento su Bennacer di Pellegrini, cartellino giallo per il romanista.

21′ DZEKOOOOO!! Gol divorato dal bosniaco che tutto solo in area sul cross di Kluivert deviato da Kessie manda a lato di testa.

19′ Interessante filtrante di Mkhitaryan sul quale ci mette la mano Donnarumma in anticipo su Kluivert.

18′ I due tecnici sembrano soddisfatti di come i loro giocatori stanno interpretando tatticamente la partita.

15′ Prima sgasata della partita: traversone teso di Kluivert, Pellegrini aggancia e tira addosso ad un difensore rossonero.

12′ Partita sinora molto lenta, nessuna azione pericolosa ambo le parti.

10′ Curioso come in fase di impostazione la squadra di Fonseca si schiera con una difesa a 3: Veretout si abbassa alla sinistra di Smalling e Mancini.

8′ Possesso palla appannaggio del Milan, anche se la Roma sembra poter essere più pericolosa quando attacca.

5′ Il caldo è asfissiante: sarà difficile tenere alta l’intensità per le due squadre.

3′ Inizio di partita favorevole al Milan che cerca un varco per colpire gli avversari.

1′ PARTITI! Primo possesso per la Roma.

17:17 Ora il minuto di silenzio in ricordo delle vittime del coronavirus e poi il fischio d’inizio.

17:16 Momenti toccanti a Milano: il capitano Alessio Romagnoli ha appena deposto un mazzo di fiori in onore di Pierino Prati, giocatore simbolo del Milan che ha vestito anche la maglia della Roma.

17:13 I protagonisti stanno facendo il loro ingresso in campo accompagnati dall’Inno della Serie A.

17:10 Mancano cinque minuti all’inizio della partita, a breve si comincia!

17:05 Altre immagini dallo Stadio Meazza

17:00 Entrambe le squadre sono obbligate a fare punti oggi per mantenere vive le rispettive speranze europee: la Roma deve accorciare sull’Atalanta, impegnata più tardi ad Udine, ed il Milan punta a mettersi il Parma alle spalle, con i ducali che stasera affronteranno l’Inter.

16:55 Ce l’ha fatta a recuperare per la partita il danese Kjaer, ex della partita. Il difensore era in dubbio ma alla fine stringerà i denti e farà coppia con Romagnoli.

16:50 Qualche scatto dell’ingresso dei rossoneri a San Siro

Pitch inspection looking sharp.

It's good to be back, San Siro!

Il controllo campo dei rossoneri#MilanRoma #SempreMilan #Boglioli pic.twitter.com/ZE075lmmYw — AC Milan (@acmilan) June 28, 2020

16:45 Cominciato il riscaldamento dei giallorossi

16:18 Queste le formazioni iniziali scelte dai due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma – Conti, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez- Kessié, Bennacer – Castillejo, Calhanoglu, Bonaventura – Rebic.

ROMA (4-2-3-1): Mirante – Zappacosta, Smalling, Mancini, Spinazzola – Veretout, Cristante – Kluivert, Pellegrini, Mkhitaryan – Dzeko.

16:16 Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Roma, match valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020.

Probabili formazioni Milan-Roma – Presentazione giornata Serie A di oggi

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Milan-Roma, match valido per la 28ma giornata della Serie A 2019-2020. Allo Stadio San Siro va in scena un incontro molto importante per la corsa alle competizioni europee: i giallorossi devono vincere per portarsi a tre punti dall’Atalanta e mettere fiato sul collo ai bergamaschi, impegnati poche ore dopo in quel di Udine. Dal canto loro i padroni di casa hanno l’obbligo di non uscire dal Meazza a mani vuote per non compromettere le possibilità di accedere alla prossima Europa League.

A difendere la porta ospite ci sarà di nuovo Antonio Mirante, con lo spagnolo titolare Pau Lopez ancora ai box per infortunio. Recuperato invece Gianluca Mancini, pronto a riprendersi una maglia da titolare al centro della difesa insieme a Chris Smalling. Dubbi infine in avanti per mister Paulo Fonseca: certi del posto il bomber Edin Dzeko e l’azzurro Lorenzo Pellegrini, che agirà alle spalle del bosniaco, mentre sulle fasce Under, Perotti, Mkhitaryan e Kluivert si giocano la possibilità di partire dal 1′ minuto.

Molti più dubbi per Stefano Pioli: oltre ai soliti Musacchio e Ibrahimovic, rischia di non essere della partita neanche il danese Kjaer. Emergenza dunque in difesa, dove Gabbia e Duarte si candidano per agire al fianco di capitan Alessio Romagnoli. In avanti scalpita il portoghese Leao, che cerca spazio a discapito di Bonaventura.

Appuntamento alle ore 17:15 per il calcio d’inizio: OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’incontro, con un ampio prepartita, in modo da non farvi perdere alcuna emozione. Buon divertimento!

