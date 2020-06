LIVE Berrettini-Thiem, Ultimate Tennis Showdown 2020 in DIRETTA: sfida tra il n.3 e n.8 del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-THIEM

Il programma di Berrettini-Thiem – La presentazione della giornata (28 giugno) – I risultati del 27 giugno

Buona sera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match valido per l’Ultimate Tennis Showdown 2020 tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem. Sesta giornata di questo mini-circuito organizzato dall’allenatore di Serena Williams Patrick Mouratoglou presso la propria accademia, nei pressi di Nizza (Francia).

Una manifestazione con un sistema di punteggio rivoluzionario che tanto ha fatto discutere, ma anche incuriosito: partita suddivisa in quattro quarti da 40′ totali, con l’uso di “carte speciali” per avere dei benefici con alcuni fondamentali come il servizio o la realizzazione di un colpo vincente. Da questo punto di vista, Matteo si è ben adattato a questo format, totalizzando fino a ora ben quattro vittorie e venendo sconfitto solo in una circostanza dallo spagnolo Feliciano Lopez.

Il romano sta dimostrando di aver ormai superato i problemi fisici che lo avevano bloccato tra la fine del 2019 e l’inizio di quest’anno e pare sentirsi pienamente a proprio agio, tant’è che comanda la classifica generale: ieri è arrivata la sonora affermazione contro Richard Gasquet (4-0), che gli ha permesso di staccare il francese e di avere una differenza quarti migliore rispetto a Stefanos Tsitsipas. Thiem, invece, si è iscritto al torneo in ritardo: solo tre le partite disputate dall’austriaco, che ha collezionato due vittorie e una sconfitta. Se si guarda ai precedenti, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per ciascuno, con l’ultimo successo firmato da Berrettini nel corso del round robin delle ATP Finals dell’anno passato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match valido per l’Ultimate Tennis Showdown 2020 tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 17.15. Buon divertimento!

