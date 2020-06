Tennis, Campionati Italiani 2020: vince Lorenzo Sonego, piegato in finale Andrea Arnaboldi

A Todi, in provincia di Perugia, si sono conclusi i Campionati italiani di tennis 2020: la finale del tabellone maschile ha sancito il successo del numero 1 Lorenzo Sonego, che si è aggiudicato il titolo nazionale dopo aver superato nell’ultimo atto il numero 7 Andrea Arnaboldi con un perentorio 6-4 6-3 maturato in un’ora e 45 minuti.

Nel primo set, durato 45 minuti, i primi quattro giochi sono dominati dal servizio, con la risposta che conquista appena tre quindici. All’improvviso però cambia il canovaccio: break a zero di Sonego ed immediato controbreak a quindici di Arnaboldi. Il settimo game però è quello decisivo: Sonego trova un nuovo strappo, questa volta a trenta, e poi conferma l’allungo. Nel decimo game portare a casa il set per 6-4 è una formalità espletata alla prima occasione utile.

Nella seconda partita, durata un’ora, Arnaboldi è in perenne difficoltà al servizio e deve annullare una palla break nel terzo game ed altre due nel quinto. Nel settimo gioco però, Sonego ne conquista altre due ed opera lo strappo, per poi assicurarsi il 5-3 tenendo il la battuta seguente. Arnaboldi serve per restare nel match, manca quattro occasioni per il 4-5 ed al quarto match point, ai vantaggi, Sonego chiude sul 6-3 e si laurea campione italiano.

A fare la differenza, soprattutto nel secondo set, è il servizio: Sonego mette il 69% di prime in campo ed ottiene il punto sulla prima nell’87% dei casi. Arnaboldi è lontanissimo da questa percentuale, con il 54% di punti con la prima ed il 50% sulla seconda, concedendo così per ben quattro volte il break all’avversario.

Finale tabellone maschile

Lorenzo Sonego (1) b. Andrea Arnaboldi (7) 6-4 6-3

Foto: Marta Magni/MEF