Tennis, UTS 2020: Stefanos Tsitsipas vince e va in testa da solo, sconfitto Matteo Berrettini

Prosegue il tennis in Francia, con l’Ultimate Tennis Showdown 2020, manifestazione a tappe voluta fortemente da Patrick Mouratoglou: oggi si è chiusa la terza tappa, che prevedeva la sesta giornata del round robin. L’ellenico Stefanos Tsitsipas ha battuto per 3-1 (17-12 20-9 19-8 15-16) l’australiano Alexei Popyrin ed è ora in testa da solo con cinque successi.

Ha trovato infatti la seconda sconfitta Matteo Berrettini, stoppato con un pesante 1-3, in rimonta, dall’austriaco Dominic Thiem, che si è imposto in un match comunque combattuto per 11-14 17-11 18-13 13-12. Il tedesco Dustin Brown ha dato forfait e si è fatto sostituire dal transalpino Elliot Benchetrit, che nelle prime due sfide aveva sostituito Thiem, ma il francese è stato battuto per 1-3 dal belga David Goffin, uscito vincitore in rimonta per 14-16 20-12 14-10 20-8.

Negli altri match di giornata successo per 3-1 dell’iberico Feliciano Lopez ai danni del transalpino Benoit Paire, che viene battuto, sempre in rimonta, per 15-17 22-11 9-7 24-14, infine il francese Corentin Moutet, ancora in campo al posto di Lucas Pouille, viene fermato dal connazionale Richard Gasquet, vincitore per 3-1, con parziali di 18-5 14-15 12-11 17-8.

CLASSIFICA UTS 2020 DOPO LA SESTA GIORNATA

Stefanos Tsitsipas 5 vittorie / 1 sconfitta

Matteo Berrettini 4 / 2

Richard Gasquet 4 / 2

Dominic Thiem 3 / 1

Feliciano Lopez 3 / 3

David Goffin 3 / 3

Alexei Popyrin 3 / 3

Corentin Moutet 2 / 2

Benoit Paire 2 / 4

Elliot Benchetrit 1 / 2

Felix-Auger-Aliassime 0 / 0

Lucas Pouille 0 / 2

Dustin Brown 0 / 5

