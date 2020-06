Ultimate Tennis Showdown 2020: Matteo Berrettini asfalta Gasquet ed è primo in classifica, Tsitsipas e Thiem vittoriosi

Si è conclusa la prima giornata del terzo fine settimana dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, mini-circuito di esibizione di tennis, in corso di svolgimento a Nizza (Francia). Una giornata felice per Matteo Berrettini (n.8 del ranking), uscito vittorioso alla grande dallo scontro al vertice, tenendo in considerazione la graduatoria generale, con il francese Richard Gasquet.

L’azzurro ha infatti sconfitto con un perentorio 4-0 il n.50 del mondo per 13-12 21-11 12-11 16-14 e con questo riscontro ha chiuso in vetta alla classifica: il romano comanda infatti forte di quattro vittorie e una sola sconfitta, vantando una miglior differenza nei quarti conquistati (14/6) rispetto al greco Stefanos Tsitsipas (n.6 del mondo). L’ellenico è stato autore di una vittoria all’ultimo respiro contro lo spagnolo Feliciano Lopez (n.56 ATP). Persi i primi due quarti (16-13 16-14), il ragazzo nativo di Atene è riuscito a riprendere lo spagnolo, concludendo con lo score di 13-12 16-11 2-0.

Altre vittorie per 4-0 sono state quelle del transalpino Corentin Moutet (n.75 del mondo), impostosi 18-10 13-10 20-10 18-8 contro il tedesco Dustin Brown (n.246 del mondo), e dell’australiano Alexei Popyrin (n.103 del mondo) a segno per 19-11 17-13 22-11 18-16 contro il francese Benoit Paire (n.22 del mondo). A completare il quadro il successo del n.3 del mondo Dominic Thiem contro il belga (n.10 ATP) David Goffin per 15-10 16-10 13-10 14-16

I RISULTATI DELL’UTS 2020 (27 GIUGNO)

C. Moutet (Fra) b. D. Brown (Ger) 18-10 13-10 20-10 18-8

Al. Popyrin (Aus) b. B. Paire (Fra) 19-11 17-13 22-11 18-16

M. Berrettini (Ita) b. Richard Gasquet (Fra) 13-12 21-11 12-11 16-14

S. Tsitsipas (Gre) b. F. Lopez (Spa) 13-16 14-16 13-12 16-11 2-0

D. Thiem (Aut) b. D. Goffin (Bel) 15-10 16-10 13-10 14-16

LA CLASSIFICA UTS 2020 (27 GIUGNO)

1. Matteo Berrettini (4 vittorie e 1 sconfitta) (14 quarti vinti e 6 persi)

2. Stefanos Tsitsipas (4 vittorie e 1 sconfitta) (13 quarti vinti e 9 persi)

3. Ricard Gasquet (3 vittorie e 2 sconfitte) (12 quarti vinti e 10 persi)

4. Alexei Popyring (3 vittorie e 2 sconfitte) (10 quarti vinti e 10 persi)

5. Corentin Moutet (2 vittorie e 1 sconfitta) (9 quarti vinti e 3 persi)

6. Dominic Thiem (2 vittorie e 1 sconfitta) (7 quarti vinti e 5 persi)

7. Feliciano Lopez (2 vittorie e 3 sconfitte) (12 quarti vinti e 11 persi)

8. David Goffin (2 vittorie e 3 sconfitte) (11 quarti vinti e 11 persi)

9. Benoit Paire (2 vittorie e 3 sconfitte) (7 quarti vinti e 13 persi)

10. Dustin Brown (0 vittorie e 5 sconfitte) (3 quarti vinti e 17 persi)

Foto: LaPresse