LIVE Sonego-Arnaboldi 6-4 6-3, Finale Campionati Italiani in DIRETTA: il torinese conquista il titolo tricolore!

E’ tutto per la nostra DIRETTA LIVE. Speriamo di avervi fatto adeguatamente compagnia nel corso di questi Assoluti. Un saluto a tutti i lettori di OA Sport e buon proseguimento di giornata!

Vittoria indiscutibile per il torinese, che riapre così la storia degli Assoluti dopo 16 anni in cui non si sono disputati.

LORENZO SONEGO BATTE ANDREA ARNABOLDI 6-4 6-3 E CONQUISTA IL TITOLO DI CAMPIONE D’ITALIA

Vantaggio Sonego, MATCH POINT: splendido recupero sulla palla corta di Arnaboldi, ricava una controsmorzata di dritto vincente!

40-40, 6a parità: il nastro non aiuta Arnaboldi, il suo dritto in questo modo esce.

Vantaggio Arnaboldi, palla steccata nettamente da Sonego con il dritto.

40-40, 5a parità: ancora con la prima si salva Arnaboldi, Sonego ha indietreggiato su questa risposta.

Vantaggio Sonego, MATCH POINT: è il terzo, dritto in corridoio di Arnaboldi.

40-40, 4a parità: risposta molto profonda di Sonego, Arnaboldi non fa nemmeno il tempo ad aggiustare la costruzione del proprio dritto.

Vantaggio Arnaboldi, spinge profondo con il dritto.

40-40, 3a parità: due dritti incrociati molto precisi di Arnaboldi, Sonego non riesce a rimettere in campo il secondo.

Vantaggio Sonego, MATCH POINT: altro errore di rovescio di Arnaboldi.

40-40, 2a parità: annulla il match point Arnaboldi con una prima esterna valida.

Vantaggio Sonego, MATCH POINT: sbaglia con il rovescio in uscita dal servizio Arnaboldi.

40-40 Arnaboldi finisce nella terra di nessuno venendo a rete, Sonego riesce a giocargli la palla sul dritto e a costringerlo a mettere in rete.

40-30 Gran risposta di Sonego.

40-15 Stecca di dritto Sonego sul rovescio profondo di Arnaboldi.

30-15 Buona prima di Arnaboldi.

15-15 Deve faticare Arnaboldi per vincere il punto, giocando dritto e rovescio agli estremi del campo prima di risolvere proprio con il dritto.

0-15 Ci ha preso gusto Sonego, passante di rovescio sul quale Arnaboldi, a rete, non può arrivare bene col tuffo.

5-3 Sonego, straordinario dritto in uscita dal servizio per il torinese che manda Arnaboldi a servire per restare nel match.

40-30 Splendida palla corta con il dritto, praticamente appoggiata da fondo, da Arnaboldi.

40-15 Doppio fallo di Sonego.

40-0 Prima esterna di Sonego.

30-0 Altra prima di livello di Sonego.

15-0 Aggressivo con prima e dritto Sonego.

4-3 BREAK SONEGO: gran passante del torinese con il rovescio! Si carica e stavolta arriva l’occasione che aspettava.

Vantaggio Sonego, PALLA BREAK: il torinese gira lo scambio di dritto, gliene servono tre profondi e pesanti per vincere il punto.

40-40, 2a parità: fuori di due metri il dritto di Arnaboldi in uscita dal servizio.

Vantaggio Arnaboldi, ottima prima centrale.

40-40 Stavolta con la prima Arnaboldi si tiene in partita.

30-40 PALLA BREAK SONEGO: seconda appena larga di Arnaboldi che aveva trovato una traiettoria molto carica, non ci crede il milanese che deve ancora una volta salvarsi dopo questo doppio fallo.

30-30 Servizio esterno e dritto verso l’incrocio delle righe di Arnaboldi.

15-30 Splendida risposta di Sonego all’incrocio delle righe, ancora problemi per Arnaboldi.

15-15 Stavolta discesa a rete senza fortuna per Arnaboldi a seguire la battuta.

15-0 Servizio e dritto di Arnaboldi.

3-3 Sonego con servizio e dritto si riporta in parità nel set.

40-30 Servizio e volée di Sonego (peraltro la volée bassa di rovescio non facile), non rimane in campo il recupero di Arnaboldi.

30-30 Secondo ace di Sonego.

15-30 Appena lungo il dritto di Sonego.

15-15 Stavolta è valido il dritto di Sonego, non tiene Arnaboldi.

0-15 Arriva male Sonego sulla discesa a rete, giocando così in modo pessimo la volée bassa di rovescio.

2-3 Arnaboldi, servizio e rovescio per salvare di nuovo la situazione.

Vantaggio Arnaboldi, arriva in ritardo sul dritto Sonego.

40-40 Prima al corpo di Arnaboldi, che si salva da due palle break.

30-40 PALLA BREAK SONEGO: clamoroso dritto di Arnaboldi praticamente da fuori dal campo, un incrociato di primo livello!

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO: sbaglia con il dritto Arnaboldi nel tentativo di trovare l’incrocio delle righe sul lungolinea.

15-30 Arnaboldi non spinge bene con il rovescio, Sonego prende campo e lo infila con il dritto incrociato.

15-15 Doppio fallo di Arnaboldi.

15-0 Viene a rete Arnaboldi e conquista il punto.

2-2 Arnaboldi manca mezzo passo sull’ultimo rovescio, Sonego vince facilmente il game.

40-15 Stavolta sbaglia di dritto il torinese.

40-0 Ancora un bel punto di Sonego.

30-0 Ottimo il dritto in uscita dal servizio di Sonego.

15-0 Non parte il tentativo di lob di Arnaboldi sulla discesa a rete di Sonego.

1-2 Arnaboldi, in rete lo schiaffo al volo di dritto di Sonego che voleva chiudere il punto.

Vantaggio Arnaboldi: esce la risposta di dritto di Sonego.

40-40, 4a parità: gran prima esterna di Arnaboldi, che però poi non sfrutta il campo aperto mettendo il rovescio in rete.

Vantaggio Arnaboldi, primo ace.

40-40, 3a parità: rovescio lungo di Arnaboldi. Game più lungo dell’incontro.

Vantaggio Arnaboldi, prima esterna e dritto che Sonego riesce a prendere, ma non a tenere in campo.

40-40, 2a parità: si allarga il campo Arnaboldi, bravo prima a fare ciò, poi a spingere lontano Sonego e poi a giocare la volée vincente.

Vantaggio Sonego, PALLA BREAK: gioca profondo il torinese, combinazione rovescio-dritto fatale ad Arnaboldi.

40-40 Cerca la palla corta di rovescio Arnaboldi, ma rimane sul nastro.

40-30 Risposta larga di Sonego.

30-30 Breve scambio a rete tra i due, lo vince Sonego costringendo Arnaboldi al lob lungo.

30-15 Arnaboldi prende la rete e la controlla bene.

15-15 Gran risposta di Sonego di rovescio, Arnaboldi la lascia erroneamente e la palla va sulla riga di fondo.

15-0 Buona prima di Arnaboldi. Pochissimi punti che durano tanto in questa fase.

1-1 Primo ace di Sonego nell’intero incontro.

40-0 Servizio e bella palla corta di dritto di Sonego.

30-0 Altra buona prima di Sonego.

15-0 Buona prima di Sonego.

0-1 Arnaboldi, gli riesce il servizio e volée.

40-15 Ancora un errore di Sonego.

30-15 Sbaglia la risposta Sonego.

15-15 Non perfetta in questo caso la gestione tattica del punto.

15-0 Primo punto del secondo set per Arnaboldi, con una buona prima.

6-4 SET SONEGO: e con la palla corta chiude il primo set il torinese, in tre quarti d’ora.

40-0 TRE SET POINT SONEGO: terzo dritto vincente in uscita dal servizio.

30-0 Di nuovo servizio e dritto di Sonego, stavolta anche meno semplice.

15-0 Continua in spinta con servizio e dritto in avanzamento Sonego.

5-4 Sonego, servizio e volée di rovescio di Arnaboldi. Il torinese però servirà per il set al cambio di campo.

Vantaggio Arnaboldi, che trova una palla corta abbastanza efficace da non consentire a Sonego di alzarla con il rovescio. Siamo al primo game ai vantaggi.

40-40 Risposta profonda di dritto di Sonego, che poi con lo stesso colpo, dal centro, si prende il punto.

40-30 Spinge bene con il dritto Arnaboldi, ottenendo un importante punto.

30-30 Abbastanza raro scambio di media lunghezza, Sonego mette il rovescio in rete da sinistra.

15-30 Buona prima centrale di Arnaboldi.

0-30 Gran punto vinto da Sonego! Il rovescio in back lo usa per poi giocare dal centro il dritto vincente.

0-15 Gran dritto di Sonego in lungolinea seguito a un’altrettanto valida risposta.

5-3 Sonego, stavolta conferma il break di vantaggio il torinese con la prima vincente.

40-30 Stavolta Arnaboldi riesce a entrare con il rovescio sin dalla risposta, aprendosi il campo per chiudere con il dritto.

40-15 Prima vincente di Sonego.

30-15 Prende la rete Sonego, Arnaboldi spedisce il dritto lungo, cercava il passante.

15-15 Sonego segue al volo di dritto la prima esterna e ottiene il punto.

0-15 Doppio fallo di Sonego.

4-3 BREAK SONEGO: sbaglia di dritto Arnaboldi, c’è il terzo break di fila in questo match.

30-40 PALLA BREAK SONEGO: il milanese prende la rete, lob di Sonego che esce.

15-40 DUE PALLE BREAK SONEGO: il torinese entra sulla seconda di Arnaboldi, che manda largo il dritto in arretramento dal centro.

15-30 Buona prima al centro di Arnaboldi.

0-30 Arnaboldi ci prova con la palla corta, ma Sonego prima ci arriva e poi gioca una valida volée di dritto.

0-15 Arnaboldi beffato dal nastro che allunga la traiettoria del dritto difensivo di Sonego sullo smash del milanese.

3-3 BREAK ARNABOLDI: palla corta di Sonego, ma il suo avversario ci arriva e poi difende due volte bene la rete per riprendersi il maltolto.

15-40 DUE PALLE BREAK ARNABOLDI: stavolta Sonego riesce a spostare il milanese fuori dal campo, per poi giocare il dritto vincente in lungolinea.

0-40 TRE PALLE BREAK ARNABOLDI: rovescio lungo di Sonego.

0-30 Fuori misura il dritto di Sonego in uscita dal servizio.

0-15 Prende campo Arnaboldi con il dritto, è vano il lob di Sonego.

3-2 BREAK SONEGO: spinge con il dritto, sono dieci i punti consecutivi del torinese che è il primo a spezzare l’equilibrio.

0-40 TRE PALLE BREAK SONEGO: splendido lob del torinese che supera l’accorrente a rete Arnaboldi!

0-30 Doppio fallo di Arnaboldi, è il secondo.

0-15 Gran vincente con il dritto di Sonego, che trova il lungolinea sorprendendo Arnaboldi.

2-2 Altra buona prima di Sonego, game tenuto velocemente.

40-0 Servizio e dritto di Sonego.

30-0 Servizio centrale di Sonego che poi gioca un dropshot facile con il dritto.

15-0 Buona prima di Sonego.

1-2 Arnaboldi, non controlla il back di rovescio Sonego.

40-15 Rovescio colpito male da Sonego.

30-15 Ancora bravo Arnaboldi ad aggredire Sonego con il dritto, che gli consente di entrare in campo e giocare lo smash vincente.

15-15 Primo doppio fallo di Arnaboldi, il nastro non gli è amico nel portargli via la palla.

15-0 Palla corta di Arnaboldi con il rovescio, non riesce ad arrivarci bene Sonego.

1-1 Altra bella prima di Sonego.

40-15 Bravo Sonego a portare indietro Arnaboldi per poi giocare il dritto vincente verso l’incrocio delle righe.

30-15 Prima esterna vincente di Sonego.

15-15 Anche per Arnaboldi arriva il primo punto alla risposta.

15-0 Arnaboldi rischia di giocare un clamoroso passante in corsa di dritta che esce di poco, su discesa a rete molto buona di Sonego.

0-1 Arnaboldi, prima centrale vincente per il milanese.

40-15 Viene a rete Arnaboldi, che chiude con lo smash.

30-15 Risposta vincente di dritto di Sonego.

30-0 Dritto lungo di Sonego.

15-0 Buona prima di Arnaboldi.

15:10 Si parte! Al servizio Arnaboldi.

15:08 Ultime fasi di riscaldamento per i due.

15:03 Ed ecco ora in campo i due giocatori per il palleggio di riscaldamento.

15:00 Ancora qualche istante all’ingresso in campo di Sonego e Arnaboldi.

14:55 Si assegna il titolo tricolore per la prima volta dal 2004. A volte viene indicato anche il 2005 negli elenchi, ma soltanto perché, in quell’anno, la FIT decise di assegnare d’ufficio i due titoli a Volandri e Schiavone. Ma non ci furono tornei.

14:50 Dieci minuti all’ingresso in campo dei due giocatori.

14:45 Si guarda già al futuro dopo Todi, con il torneo di Perugia, sempre organizzato dalla MEF Tennis Events, con Sonego che sarà testa di serie numero 1 e lo spagnolo Pablo Andujar a prendere il ruolo di straniero più rilevante in corsa nell’evento. Ci sarà anche un tabellone femminile con la russa Liudmila Samsonova ed Elisabetta Cocciaretto come prime due del seeding.

14:40 Ricordiamo che si è svolta poco fa la finale femminile, terminata con il ritiro di Martina Trevisan per stiramento al bicipite femorale destro quando era sotto per 6-5 contro Jasmine Paolini.

14:35 Si arriva così alla conclusione di una lunga settimana di ritorno del tennis in Italia, con un torneo che ha visto la conferma di Sonego quale numero 1 del tabellone e anche un Arnaboldi in buona condizione e sempre in grado di dare fastidio a tanti, come ha spesso fatto nella sua carriera.

14:30 Buon pomeriggio a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale dei Campionati Italiani di tennis. Lorenzo Sonego e Andrea Arnaboldi si giocano l’ultimo atto a Todi.

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della finale maschile dei Campionati Italiani Assoluti di tennis in corso di svolgimento a Todi. Si affrontano Lorenzo Sonego e Andrea Arnaboldi.

Sonego, 25 anni, numero 3 d’Italia e 46 del mondo, è arrivato fino a questo punto progredendo in maniera sempre migliore. Ha annullato tre match point ad Andrea Pellegrino nel super tie-break del primo turno, poi ha eliminato Federico Arnaboldi (cugino del suo odierno avversario) agli ottavi, Lorenzo Musetti ai quarti e Lorenzo Giustino in semifinale, tutti in due set e in modo sempre convincente, a voler dimostrare qual è il suo attuale livello di gioco.

Arnaboldi, invece, cerca la grande soddisfazione a 32 anni, e arriva da un torneo disputato da vecchia volpe d’esperienza. Al primo turno ha sconfitto Daniele Capecchi, poi Jacopo Berrettini (fratello di Matteo) agli ottavi e, ai quarti, ha estromesso il numero 2 del seeding, Federico Gaio, per 11-9 al super tie-break. Ha quindi dominato il suo omonimo Andrea Vavassori per 6-1 6-2, in uno dei match più corti in assoluto in questa edizione del ritorno degli Assoluti.

C’è un precedente tra i due, ed è datato 2014: i due si affrontarono al secondo turno del Challenger di Biella, e fu il milanese a vincere per 7-6(5) 6-4 sul torinese. Era un Sonego ancora agli inizi, e per questo di tale incontro non si può sostanzialmente fare un dato valido per valutare quanto stiamo per vedere oggi.

Il match tra Lorenzo Sonego e Andrea Arnaboldi è programmato per le ore 15:00, o comunque al termine della finale femminile tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Buon divertimento con la DIRETTA LIVE di OA Sport!

