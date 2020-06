LIVE Berrettini-Thiem 1-3, Ultimate Tennis Showdown 2020 in DIRETTA: l’austriaco si aggiudica il match, l’azzurro paga troppi errori

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE DI BERRETTINI-THIEM

12-13 Splendido passante di rovescio di Thiem che di fatto chiude qui l’incontro. Davvero chapeau all’austriaco che ha giocato un ottimo match, mentre Berrettini è stato troppo falloso. Perde dunque l’azzurro 3-1 contro l’austriaco e vedremo al termine della giornata in quale posizione della graduatoria sarà posizionato. Secondo ko per lui.

12-12 ACE!!!!! Si gioca il punto decisivo l’azzurro con lo steal serve.

11-12 Ottimo dritto a sventaglio a 5″ dal termine!

10-12 Out il rovescio in risposta dell’azzurro. Ora Berrettini si gioca il tutto per tutto!

10-11 Sbaglia ancora il rovescio l’azzurro nello scambio da fondo.

10-10 Doppio fallo di Berrettini, che ci prova ma non trova il campo. Ora è Thiem a giocarsi il vincente x3 a 1’10” dal termine.

10-9 BERRETTINI! Ace al centro e carta ben sfruttata.

7-9 Grande passante di dritto di Berrettini a 2’09” dal termine. L’azzurro si gioca il vincente che vale triplo.

6-9 Altro rovescio lungo di Matteo che si vede essere un po’ lungo sulle gambe.

6-8 Doppio fallo di Matteo, ora l’austriaco in battuta.

6-7 Grandissimo rovescio lungolinea di Thiem, salito tanto di livello. Ancora una volta Berrettini al servizio che dovrà servire ancora la seconda.

6-6 Ancora dritto in rete di Berrettini che non riesce a trovare continuità. Coaching timeout.

6-5 In rete il dritto in manovra di Berrettini, messo in difficoltà dalla profondità di Thiem.

6-4 Ottima prima al corpo di Berrettini e out la risposta di Thiem a 4’50” dal termine. Thiem al servizio.

5-4 Servizio e dritto lungolinea micidiale di Matteo.

4-4 Passa con il dritto Berrettini e giocata al volo in rete di Thiem. Matteo con due servizi.

3-4 Lungo il pallonetto difensivo di rovescio Berrettini.

3-3 Ottima prima profonda di Berrettini e ora Thiem a servire.

2-3 Dritto in rete dell’azzurro, troppo falloso!

2-2 Grande giocata con il rovescio l’azzurro, che in avanzamento passa di controbalzo. Ora due servizi per Matteo.

1-2 In rete il passante di rovescio dell’azzurro.

1-1 Grande servizio al centro di Matteo, ora l’austriaco alla battuta.

0-1 Berrettini sbaglia ancora il rovescio con il dritto di Thiem molto profondo.

Comincia il quarto quarto con Berrettini al servizio.

13-18 Vince l’ultimo punto Berrettini, ma il terzo quarto è di Thiem che ha alzato decisamente il livello. Molto in difficoltà nello scambio Berrettini.

12-18 Doppio fallo di Thiem a 18″ dal termine.

11-18 Ottiene almeno un punto Berrettini con un buon dritto.

10-18 Doppio fallo dell’azzurro a 1’17” e terzo quarto praticamente terminato, visto che Thiem servirà.

10-17 Altro errore con il dritto per l’azzurro, davvero troppo falloso.

10-16 Giocata di volo incredibile di Thiem e out il passante di rovescio dell’azzurro. Ora Matteo potrà giocare solo la seconda a 1″48 dal termine.

10-15 Scappa via il dritto a Berrettini che nello scambio fa decisamente fatica.

10-14 Palla corta che finisce out, davvero peccato! Thiem al servizio.

10-13 Ancora ace a uscire, incredibile!

9-13 Due ace e altro vincente x3. L’azzurro sceglie di giocarsi la carta di rubare il servizio.

6-13 Ora l’azzurro si gioca la carta del vincente x3 e lo gioca bene con un ace.

3-13 Serve&volley per Thiem e dunque vincente x3.

3-10 Servizio centrale di Thiem che trova ancora non preparato in risposta l’azzurro, che fatica tantissimo in questo momento. Time-out chiamato dall’austriaco.

3-9 Berrettini sbaglia con il dritto, un errore che non ci voleva. Thiem con il servizio, si gioca il vincente x3.

3-8 Sbaglia la palla corta Berrettini e nello scambio a rete ha la meglio l’austriaco.

3-7 Splendido rovescio lungolinea di Thiem che trova la riga. Matteo al servizio.

3-6 Sbaglia lo smash Thiem, su un pallonetto buono di Berrettini in difesa.

2-6 Thiem ha alzato decisamente il livello e vola via.

2-5 Doppio fallo di Berrettini, che si lamenta, ma non può appellarsi a nulla.

2-4 Ace da sinistra di Thiem e due servizi per Berrettini.

2-3 Ottimo dritto a sventaglio di Thiem, che sfrutta una risposta corta di Berrettini.

2-2 Ottima prima al centro di Matteo e nulla da fare per l’austriaco. Thiem al servizio.

1-2 Ace centrale di Berrettini.

0-2 Grande spallata di dritto dell’austriaco e l’azzurro non può nulla.

0-1 Scappa il dritto in manovra a Berrettini.

Via al terzo quarto con il servizio di Thiem.

11-17 Strepitoso Thiem in questi ultimi due punti e 1-1 nel computo dei quarti.

11-15 Servizio-dritto di Matteo.

10-14 Affossa il rovescio in rete Berrettini e secondo quarto che si aggiudicherà Thiem visto che mancano 14″ al termine.

10-13 Sbaglia il dritto lungolinea Berrettin, non trovando il campo.

10-12 Grande pallonetto difensivo di Thiem che a 1’10” si porta avanti di due punti. Ora l’azzurro con due servizi.

10-11 Sorpasso di Thiem che realizza l’ace, sfruttando ottimamente la carta.

10-8 Che servizio centrale di Berrettini a 2’16” dal termine. Thiem si gioca il vincente che vale triplo.

9-8 Grande scambio dei due e bravissimo Berrettini a contenere Thiem sul rovescio e poi dritto a sventaglio ottimo dell’azzurro.

8-8 Servizio centrale di Thiem che recupera e pareggia lo score. Per i prossimi due turni Berrettini servirà solo la seconda.

8-7 Sulla riga il dritto di Thiem che si rifa sotto.

8-6 Grande passante di dritto di Thiem e quindi l’austriaco prova a rientrare. Ora andrà a servire.

8-5 Doppio fallo, ci prova Matteo forzando per ottenere il vincente x3, ma senza risultati.

8-4 Grande risposta tra i piedi di Thiem sceso a rete e Berrettini ora a servire, giocandosi il vincente x3.

7-4 Ace a uscire dell’austriaco.

7-3 Servizio potentissimo a uscire di Berrettini che ha subito sfruttato il fondamentale. Thiem in battuta.

6-3 Altro errore di dritto per Thiem e l’azzurro ottiene il punto.

5-3 Non controlla il dritto in risposta Berrettini sulla potente prima di Thiem. L’azzurro in battuta.

5-2 Ace centrale di Thiem.

5-1 Servizio potentissimo al centro di Matteo, l’austriaco ora in battuta.

4-1 Bravo Matteo a difendere la rete, dopo la palla corta, sul tentativo di recupero dell’austriaco.

3-1 Dritto a sventaglio out di Thiem e l’azzurro ora andrà a servire due volte.

2-1 In rete la risposta di rovescio di Matteo, che non trova bene l’impatto.

2-0 Larga la risposta di rovescio di Thiem sulla prima penetrante di Berrettini.

1-0 Super partenza con l’ace a uscire di Berrettini.

Si riprende con il secondo quarto! Berrettini al servizio.

14-11 Sbaglia la palla corta Berrettini, ma comunque si aggiudica la prima frazione. Ottimo avvio dell’italiano.

14-10 Splendido dritto a sventaglio in contropiede di Berrettini a 11″ dal termine. L’azzurro si gioca lo steal serve, ma ha già vinto il quarto.

13-10 Che servizio di Matteo a uscire, niente da fare per l’austriaco.

12-10 Doppio fallo di Thiem a 41″ dal termine.

11-10 Out la risposta di rovescio dell’italiano.

11-9 Servizio vincente dell’azzurro al centro e risposta in rete dell’austriaco. Ora servizio per Thiem e carta del vincente x3 per l’azzurro.

10-9 Un po’ fiacco sulle gambe Berrettini su questo rovescio e in rete il colpo.

10-8 Altra risposta di rovescio splendida di Berrettini e ora 2 servizi per l’azzurro a 2’29” dal termine del 1° quarto.

9-8 CHE RISPOSTA! Berrettini fulmina con il rovescio Thiem.

8-8 Stecca con il dritto Berrettini e Thiem chiede il time-out. Primo quarto molto equilibrato. Sarà l’austriaco ad avere due servizi e si gioca la carta del vincente x3.

8-7 Per la prima volta in vantaggio l’azzurro, ottima prima al corpo e non controlla con il dritto Thiem.

7-7 Scappa il dritto a Thiem e ora due servizi per Matteo!

6-7 Non riesce ad alzare la palla con il dritto Berrettini che insacca in rete il colpo.

6-6 Lunga la risposta di Thiem con il rovescio e ora sarà l’austriaco a servire.

5-6 Splendida prima al centro di Matteo e niente da fare per Thiem.

4-6 Ottimo dritto lungolinea di Berrettini, che recupera il punto di ritardo. Ora l’azzurro al servizio.

3-6 Servizio-dritto di Thiem molto profondi e niente da fare.

3-5 Ottima prima al centro dell’italiano e ora due servizi per Thiem.

2-5 Bravissimo a chiudere a rete Thiem e l’austriaco ottiene il primo punto sul servizio di Matteo.

2-4 Splendida accelerazione di Thiem sul lungolinea.

2-3 Non trova la giusta coordinazione con il rovescio Berrettini e niente da fare alla risposta.

2-2 Ottimo pressing da fondo per Matteo e con il dritto pareggia la situazione.

0-2 Out la risposta di rovescio di Berrettini e l’austriaco si porta avanti di 2 punti.

0-1 Servizio-dritto per Thiem, che trova subito la giusta continuità.

17.15: Vi al primo quarto!

17.14: Le carte che valgono oggi sono i colpi vincenti dal valore triplicato e la possibilità di togliere il servizio al rivale.

17.12: A fare la differenza sarà anche l’uso delle carte a disposizione dei giocatori, che potranno valere da “bonus”.

17.10: 5′ all’ingresso dei giocatori di un match particolarmente atteso.

17.08: Due giocatori con due filosofie di gioco diverse a confronto. Per Berrettini il termometro della situazione sarà rappresentata dal rendimento con il rovescio, visto che Thiem giocherà insistentemente sul lato sinistro del campo dell’azzurro.

17.05: Un match dunque che promette scintille!

17.02: Se si guarda ai precedenti, il bilancio è in perfetto equilibrio: due vittorie per ciascuno, con l’ultimo successo firmato da Berrettini nel corso del round robin delle ATP Finals dell’anno passato.

16.59: Tuttavia, il romano è sempre con lo schema servizio-dritto a fare la differenza:

16.56: Un Berrettini che, fino ad ora, sembra essere migliorato soprattutto dal lato sinistro del campo, manifestando un ottimo rovescio, non certo il suo colpo migliore.

16.53: Il romano sta dimostrando di aver ormai superato i problemi fisici che lo avevano bloccato tra la fine del 2019 e l’inizio di quest’anno e pare sentirsi pienamente a proprio agio, tant’è che comanda la classifica generale: ieri è arrivata la sonora affermazione contro Richard Gasquet (4-0), che gli ha permesso di staccare il francese e di avere una differenza quarti migliore rispetto a Stefanos Tsitsipas.

