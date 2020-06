Ternnis, Campionati Italiani 2020: Martina Trevisan costretta al ritiro. Vince Jasmine Paolini

Jasmine Paolini vince i Campionati Italiani di tennis che si sono disputati a Todi. Sfortunata Martina Trevisan costretta a ritirarsi durante il primo set della finale, con la numero 1 del seeding che era avanti per 6-5. Una partita molto equilibrata che purtroppo è stata condizionata, soprattutto nella seconda parte, dal problema muscolare che la colpito la 26enne.

Inizio di match molto combattuto. Nel primo game Paolini non riesce ad essere troppo incisiva con il servizio e la numero 153 del ranking Wta conquista due palle break che però la tennista di Castelnuovo di Garfagnana annulla velocemente (1-0). A questo punto i games volano via abbastanza veloci e senza troppi sussulti, fino al settimo gioco quando è ancora la numero 95 del mondo a concedere e successivamente ad annullare una palla break (4-3).

Loading...

Loading...

I ritmi della partita sono buoni, seppur non altissimi. Trevisan inizia ad accusare qualche piccolo problemino fisico ma continua a lottare. Paolini si affida ai suoi colpi migliori per rimanere in corsa in attesa di un calo dell’avversaria (5-5). La numero 95 del mondo tiene bene dal servizio nell’undicesimo game e si porta avanti 6-5. Il problema fisico di Trevisan si fa ancora più serio e la 26enne è costretta al ritiro a causa di un risentimento muscolare.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS

salvatore.serio@oasport.it

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Marta Magni – MEF