Tennis, UTS 2020: Matteo Berrettini difende il suo primato contro Thiem, Tsitsipas affronta Popyrin

E’ un ottimo Matteo Berrettini quello che in queste settimane sta calcando i campi dell’Ultimate Tennis Showdown 2020, il torneo ad esibizione che Patrick Mouratoglou sta organizzando nella sua accademia a Nizza. Il tennista romano è in testa alla classifica al primo posto (miglior differenza set vinti/persi con Tsitsipas) ed è molto vicino a conquistare l’accesso alle semifinali.

Per avvicinare questo traguardo e per consolidare il primato in classifica sarà importantissima la sfida di questo pomeriggio contro Dominic Thiem. Berrettini è reduce da un perentorio 4-0 contro Richard Gasquet, che era stato uno dei migliori nelle settimane precedenti ed in questa partita bisogna notare come Matteo abbia vinto in tre set il punto decisivo, un chiaro segnale della forza anche mentale del giocatore italiano.

Thiem, dopo aver battuto Tsitsipas per 3-1, ha replicato contro il belga David Goffin ieri sera. L’austriaco è certamente un test molto importante per valutare ulteriormente Berrettini. Vincere contro Thiem metterebbe certamente pressione su Stefanos Tsitsipas, chiamato a quel punto a rispondere immediatamente in un match complicato contro l’australiano Alexei Popyrin, anche lui tra i migliori e che ha come obiettivo quello di agganciare in classifica proprio il greco.

Promette scintille lo scontro tra due giocatori estroversi come Benoit Paire e Feliciano Lopez. Ci sarà anche il derby francese tra Richard Gasquet e Corentin Moutet, mentre Dustin Brown in serata va a caccia della prima vittoria nell’UTS 2020 contro David Goffin.

Foto: LaPresse