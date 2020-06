Berrettini-Thiem in tv oggi: orario d’inizio, programma, streaming Ultimate Tennis Showdown 2020

L’Ultimate Tennis Showdown 2020, il rivoluzionario torneo di esibizione organizzato da Patrick Mouratoglou, si appresta ad entrare nella sesta giornata di partite. Tra gli appuntamenti di oggi il match più interessante è indubbiamente la sfida tra Matteo Berrettini e Dominic Thiem, di scena sul cemento di Sophia-Antipolis a partire dalle ore 17.15. Andiamo a vedere il programma dell’incontro e a indicare le piattaforme su cui sarà visibile in tv e streaming.

Matteo Berrettini sta dimostrando di aver ormai superato i problemi fisici che lo avevano bloccato tra la fine del 2019 e l’inizio di quest’anno. Il romano pare sentirsi pienamente a proprio agio nel format di Mouratoglou, tant’è che comanda la classifica con il record di 4 vittorie e una sola sconfitta: ieri è arrivata la sonora affermazione contro Richard Gasquet (4-0), che gli ha permesso di staccare il francese e di avere una differenza quarti migliore rispetto a Stefanos Tsitsipas. Dominic Thiem, invece, si è iscritto al torneo in ritardo: solo tre le partite disputate dall’austriaco, che ha collezionato due vittorie e una sconfitta.

Loading...

Loading...

Il match tra Matteo Berrettini e Dustin Brown sarà trasmesso in diretta televisiva da Eurosport 1 e sarà altresì disponibile in streaming su Eurosport Player (Eurosport è visibile anche sulla piattaforma di DAZN) e su utslive.tv (canale a pagamento creato appositamente per l’evento). OA Sport, inoltre, vi offrirà la Diretta Live testuale dell’incontro, garantendovi aggiornamenti minuto per minuto.

UTS 2020, BERRETTINI-BROWN: PROGRAMMA, TV E STREAMING

Domenica 28 giugno

Ore 17.15: Matteo Berrettini – Dominic Thiem

Diretta tv – Eurosport 1

Diretta streaming – Eurosport Player e utslive.tv

Diretta Live testuale – OA Sport

CLICCA QUI PER TUTTE LE NOTIZIE DEL TENNIS