LIVE Paolini-Trevisan, Finale Campionati Italiani in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan, finale femminile dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi. Si assegna dunque il titolo di regina degli Assoluti 2020 e sarà un derby toscano tra la prime due teste di serie del torneo.

Jasmine Paolini ha vinto abbastanza agevolmente in semifinale contro Camilla Rosatello in quello che è stato forse il match più convincente da parte della numero 95 della classifica mondiale. Più complicata, soprattutto per un primo set durato un’eternità (100 minuti), la semifinale di Martina Trevisan contro Elisabetta Cocciaretto, anche se la toscana si è comunque imposta in due set.

Era probabilmente la finale più attesa, con solo Cocciaretto che poteva sovvertire il pronostico. Le due toscane si sono affrontate per due volte in carriera ed ha sempre vinto Paolini. L’ultima nel qualificazioni a Shenzen, con Jasmine che si è imposta con il punteggio di 6-3 7-5.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del match tra Jasmine Paolini e Martina Trevisan, finale femminile dei Campionati Italiani di tennis 2020, in corso di svolgimento a Todi: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00

