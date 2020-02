LIVE Sanremo 2020 in DIRETTA: 4 febbraio. Attesa per Achille Lauro e Anastasio, ospiti Diletta Leotta e Kim Rossi Stuart

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Gli ospiti e i “super ospiti” attesi sul palco dell’Ariston. Fiorello e Tiziano Ferro protagonisti tutte le sere – Calendario serate, orari, programma, tv, cantanti partecipanti e ospiti – Quando comincia Sanremo 2020? Le date del Festival, i cantanti in gara, gli ospiti e le presentatrici – Tutti i cantanti in gara. Elenco completo e titoli delle canzoni – Chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. PRIMA PARTE – Sanremo 2020, chi sono i cantanti in gara e quali le loro canzoni di successo. SECONDA PARTE – Come funzionano il regolamento e le giurie. Televoto importante, ma non decisivo – Partecipanti, titoli canzoni, regolamento giuria, ospiti e vallette – Chi sono i cantanti in gara. La carriera e i titoli delle canzoni – Le quote dei bookmakers: chi sono i super favoriti per vincere il Festival? – Tutti i testi delle canzoni di Sanremo 2020 – Tutte le notizie di Sanremo 2020 su OA Plus

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo. OA Sport seguirà minuto per minuto le cinque serate del Festival con l’aiuto di alcuni esperti del settore che vi daranno una mano a sapere tutto sulle caratteristiche delle canzoni in gara, sulle qualità sonore e sui look dei partecipanti. Vi racconteremo tutto, dalla qualità delle canzoni in gara al comportamento di presentatori e ospiti italiani e internazionali, vi terremo aggiornati su classifiche, votazioni, immancabili polemiche e novità, fino ad arrivare alla proclamazione del vincitore dell’edizione 2019 al termine della serata finale di sabato 8 febbraio.

Saranno cinque serate piene di musica. nelle prime due si esibiranno 12 dei 24 big e 4 degli 8 giovani in gara e sarà il modo per dare il primo giudizio ai pezzi, tenendo conto che al primo ascolto non sempre la canzone riesce ad avere il giusto riscontro su chi ascolta. Nelle prime due serate la classifica dei brani sarà stilata in base ai voti della Giuria Demoscopica, composta da un campione di 300 persone selezionate tra abituali fruitori di musica che esprimeranno il loro giudizio da casa attraverso un’applicazione gestita dalle società Emg e Noto Sondaggi. Nella categoria big non ci saranno eliminazioni, mentre tra i giovani solo due dei quattro artisti in gara oggi si qualificheranno per la “final four” di venerdì sera. A condurre il Festival sarà Amadeus, affiancato questa sera da Diletta Leotta e Rula Jebreal, mentre gli ospiti (oggi tutti italiani) saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle prossime quattro serate), Claudio Santamaria, Emma Marrone, Kim Rossi Stuart e Pierfrancesco Favino, Al Bano e Romina Power che presenteranno il loro nuovo inedito.

Loading...

Loading...

Questi i Big in gara oggi: Bugo e Morgan – Sincero. Alberto Urso – Il sole ad est. Anastasio – Rosso di rabbia. Achille Lauro – Me ne frego. Diodato – Fai rumore. Elodie – Andromeda. Irene Grandi – Finalmente io. Raphael Gualazzi – Carioca. Marco Masini – Il confronto. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74). Le Vibrazioni – Dov’è. Riki – Lo sappiamo entrambi

Questi i giovani in gara: Leo Gassmann – Va bene così. Fadi – Due noi. Marco Sentieri – Billy Blu. Fasma – Per sentirmi vivo. Eugenio in via di Gioia – Tsunami. Tecla Insolia – 8 marzo. Matteo Faustini – Nel bene e nel male. Gabriella Martinelli e Lula – Il gigante d’acciaio.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della prima serata della 70ma edizione del Festival di Sanremo: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questo evento. Appuntamento alle 20.30 circa. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE DI SANREMO 2020 E MUSICA

Clicca qui per seguire OA Sport su Instagram

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto Lapresse