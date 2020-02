Sanremo 2020, quanto guadagna Georgina Rodriguez. Compenso da urlo per la compagna di Cristiano Ronaldo

Prendi due, paghi uno ma tanto, sottostando ad una tutto sommato giusta legge di mercato. E’ questa la formula scelta della Rai per avere un passaggio della star della Juventus e del calcio mondiale Cristiano Ronaldo in prime time sul palco dell’Ariston. Sembra essere tornati indietro di venti, trenta o addirittura quarant’anni, ai tempi dei blitz di presentatori e degli organizzatori in costa Azzurra per trovare sistemazione e accordi con le star della musica o del cinema internazionale in vista della comparsata sanremese.

Del resto qui il personaggio, anzi i personaggi, ci sono tutti: da una parte la star mondiale del calcio, Cristiano Ronaldo, cinque Champions League, cinque Palloni d’oro, lo scudetto dello scorso anno con la Juventus, campione Europeo e della Nations League in carica con il Portogallo, dall’altra la sua bellissima fidanzata, Georgina Rodriguez, fidanzata del calciatore dal 2016, con cui ha avuto bambina Alana Martina. Spagnola di Jaca, 26 anni compiuti da pochi giorni, Georgina Rodriguez ha studiato come ballerina ma la sua occupazione principale è quella di modella e proprio grazie al suo lavoro ha conosciuto il calciatore di Madeira, nello store Gucci di Madrid, dove lavorava. Dall’approdo di Ronaldo alla Juventus, Ronaldo e Georgina si sono ovviamente trasferiti a Torino in una villa a pochi metri dall’abitazione di John Elkann.

La loro presenza a Sanremo è stata confermata proprio nel giorno del compleanno della Rodriguez: in realtà lei sarà sul palco del Teatro Ariston a presentare la serata dedicata alle cover in coppia con la cantante, produttrice e presentatrice albanese Alketa Vejsiu, mentre Ronaldo dovrebbe fare una breve apparizione nella prima parte della serata, concordata ieri assieme ad Amadeus che si è assentato qualche ora da Sanremo, pare, proprio per accordarsi sui dettagli con il calciatore della Juve. Il compenso netto per la presenza della “Ronaldo’s family” al Festival questa sera è di 140 mila euro, secondo quanto trapelato dagli organi di stampa.

Un altro momento “sportivo”, dunque, in questo eclettico Festival, dopo la presenza prestigiosa del trionfatore degli Australian Open, il tennista serbo Novak Djokovic, numero uno al mondo, e anche con Ronaldo non è esclusa la presenza contemporanea sul palco dell’Ariston di Fiorello, uomo per tutte le stagioni del Festival.

