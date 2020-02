Sanremo 2020, stasera ci sarà Cristiano Ronaldo con Georgina! Problemi con l’hotel per CR7

Fra le stelle luccicanti della terza serata del Festival di Sanremo 2020 c’è una coppia attesissima, composta da Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez. Fidanzati dal 2016, genitori di Alana Martina, lui portoghese di Madeira, lei spagnola di Jaca ma mannequin per Gucci in Spagna, lui miglior giocatore al mondo assieme a Leo Messi, lei bellissima: la coppia perfetta per una passerella sul palco più importante d’Italia in una serata dove si festeggiano i 70 anni del festival

Fino a qualche giorno fa la star della terza serata del Festival doveva essere lei, Georgina Rodriguez ma in realtà il personaggio più atteso oggi sarà proprio lui, il bomber della Juventus che andrà a caccia dalle prossime settimane della sua sesta Champions League, che sarebbe la prima con la maglia bianconera. Il cachet per la coppia d’oro sarà di 140 mila euro per la presenza a Sanremo ma sarà una presenza fugace soprattutto quella di Ronaldo che, pare, ieri abbia comunicato ad Amadeus lo scarso gradimento per la sistemazione in loco studiata dall’organizzazione per lui e la sua fidanzata.

E’ subito scattata la task force della Rai per trovare una sistemazione alternativa adeguata al personaggio e pare che si sia virato su una sicurezza: Montecarlo, 41 km, un’ora di auto da Sanremo dove il lusso si spreca e Ronaldo potrà riposare senza problemi in vista della sfida si sabato sera a Verona. Ovviamente queste sono tutte notizie non confermate nè dalla Rai nè da Amadeus e nessuno ha ancora ufficializzato la presenza di Ronaldo questa sera all’Ariston ma tutto lascia pensare che il campione portoghese ci sarà e magari duetterà con Fiorello o Amadeus, chissà…

Foto Lapresse