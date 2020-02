Sanremo 2020 stasera in tv: orari uscita cantanti, programma, vallette, super ospiti del Festival (6 febbraio)

E’ la serata dei duetti, dei ricordi, della storia di 70 edizioni del Festival: si chiama Sanremo 70 la terza serata del Festival in programma stasera, 6 febbraio dalle 20.50 in diretta su Raiuno e con la Diretta scritta di OA Sport e OA Plus. E’ la serata delle emozioni, del revival: ogni cantante in gara ha scelto un pezzo della storia di Sanremo e lo riproporrà a suo modo, solo o accompagnato in un duetto con un artista di grande spessore nazionale o internazionale. A votare le esibizioni degli artisti sarà l’Orchestra e il voto sarà valido per la vittoria finale del Festival.

Questi gli artisti in gara (l’ordine di uscita verrà comunicato fra qualche ora) con le cover scelte per l’occasione:

Alberto Urso: La Voce Del Silenzio con Ornella Vanoni

Piero Pelù: Cuore Matto

Marco Masini: Vacanze Romane con Arisa

Tosca: Piazza Grande con Silvia Perez Cruz

Achille Lauro: Gli Uomini Non Cambiano con Annalisa

Bugo E Morgan: Canzone Per Te

Anastasio: Spalle Al Muro con PFM

Le Vibrazioni: Un’Emozione Da Poco con Canova

Enrico Nigiotti: Ti Regalerò Una Rosa con Simone Cristicchi

Michele Zarrillo: Deborah con Fausto Leali

Rita Pavone: 1950 con Amedeo Minghi

Diodato: 24 Mila Baci con Nina Zilli

Francesco Gabbani: L’Italiano

Levante: Si Può Dare Di Più con Francesca Michielin e Maria Antonietta

Irene Grandi: La Musica E’ Finita con Bobo Rondelli

Junior Cally: Vado Al Massimo con i Viito

Paolo Jannacci: Se Me Lo Dicevi Prima con Francesco Mandelli

Elodie: Adesso Tu con Aeham Ahmad

Elettra Lamborghini: Non Succederà Più con Myss Keta

Giordana Angi: La Nevicata Del 56 con SOLIS String Quartet

Raphael Gualazzi: E Se Domani con Simona Molinari

Pinguini Tattici Nucleari: Papaveri E Papere, Nessuno Mi Può Giudicare, Gianna Gianna, Sarà Perché Ti Amo, Una Musica Può Fare, Salirò, Sono Solo Parole, Rolls Royce

Rancore: Luce con Dardust e La Rappresentante Di Lista

Riki: L’Edera con Ana Mena

Alla conduzione questa sera Amadeus avrà una attesa compagnia femminile, con le co-presentatrici che sono entrambe straniere, la fidanzata di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez e la conduttrice televisiva, conduttrice radiofonica, produttrice televisiva e cantante albanese Alketa Vejsiu, mentre gli ospiti saranno Fiorello e Tiziano Ferro (presenti anche nelle altre quattro serate), Massimo Ranieri che duetterà con Tiziano Ferro, il premio Oscar Roberto Benigni e i due cantanti internazionali Mika e Lewis Capaldi.

Foto Lapresse